3 октября в Доме футбола прошла жеребьевка, в которой определились места проведения поединков 1/8 финала Кубка России. По ее итогам «Крылья Советов» и «Краснодар» будут бороться за путевку в четвертьфинал на стадионе «Самара Арена».
Проведение матчей 1/8 запланировано на 31 октября и 1 ноября 2018 года. Победитель пары «Крылья Советов» - «Краснодар» в следующей стадии футбольного Кубка России сойдется с победителем матча «Ростов» - «Зенит».
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