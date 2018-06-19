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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Выставка об истории самарского футбола откроется на набережной

Выставка об истории самарского футбола откроется на набережной

19 июня в столице губернии состоится открытие выставки. Проект называется «Путеводитель по футбольной Самаре» и посвящен развитию футбола в городе.

Экспозиция установлена на набережной в районе Красноармейского спуска. В ней отражены все основные вехи футбольной истории Самары: первый удар на вокзальной 

19 июня 2018, 11:29
Кинотеатр под открытым небом заработает в Самаре

Кинотеатр под открытым небом заработает в Самаре

В Самаре заработает кинотеатр под открытым небом. Его планируется разместить на набережной около «Ладьи». Сейчас идет процедура определения подрядчика. Заказчиком выступает МАУ Самары «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и спорта».

Победитель аукциона может получить до 2,9 миллиона 

19 июня 2018, 10:46
100-тысячную посетительницу Фестиваля болельщиков наградили в Самаре

100-тысячную посетительницу Фестиваля болельщиков наградили в Самаре

18 июня на фестивале болельщиков FIFA побывал 100-тысячный гость. Вернее будет сказать - гостья. «Юбилейной» участницей фан-феста стала Элеонора Моват, которая приехала в наш город из Москвы со своим молодым человеком Сергеем Дороховым. В качестве подарка она получила макет стадиона 

19 июня 2018, 10:31
7,5 тысяч болельщиков из Австралии приедут в Самару

7,5 тысяч болельщиков из Австралии приедут в Самару

В Самару начинают прибывать болельщики из Австралии. Они будут поддерживать сборную своей страны в матче против Дании, который назначен на 21 июня.

18 числа в областной центр прибыла первая группа из 400 фанатов. Их разместили в нескольких отелях города. На 19 

19 июня 2018, 09:56
Фото «было – стало»: как отреставрировали здание бывшего коммерческого клуба в Самаре

Фото «было – стало»: как отреставрировали здание бывшего коммерческого клуба в Самаре

В Самаре в понедельник, 16 июня, открылось отремонтированное здание бывшего Коммерческого клуба на улице Куйбышева, 104, сообщили в пресс-службе главы региона. Этот объект является памятником истории и архитектуры федерального значения. Здание построили в 1871 году по заказу братьев Мясниковых. В 
18 июня 2018, 04:21
Появилась программа фанфеста ЧМ-2018 в Самаре на 19 июня

Появилась программа фанфеста ЧМ-2018 в Самаре на 19 июня

В Самаре на фестивале болельщиков 19 июня самарцам и туристам покажут трансляции трех матчей ЧМ-2018 по футболу и пройдут концерты. Напомним, фанфест проходит на площади Куйбышева, вход бесплатный, фестиваль продолжится вплоть до окончания ЧМ 15 июля. Завтра площадка традиционно откроется 

18 июня 2018, 03:37
Более 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Самаре

Более 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Самаре

В Самаре на улицах города к ЧМ-2018 по футболу установили почти 1100 контейнеров для раздельного сбора мусора. Примерно треть из них – в районе стадиона «Самара Арена», столько же в фанзоне на площади Куйбышева, еще 400 на подходах к площадке 

18 июня 2018, 03:05
Котлету в 50 кг пожарили сербы после победы в матче ЧМ в Самаре

Котлету в 50 кг пожарили сербы после победы в матче ЧМ в Самаре

В Самаре сербский повар после победы национальной сборной в матче ЧМ-2018 против команды Коста-Рики приготовил гигантскую плескавицу – балканскую мясную котлету. Ее пожарили в одном из самарских ресторанов рядом с площадью Куйбышева. Для этого потребовалось 50 килограммов мяса. Отметим, плескавица 
18 июня 2018, 09:40
«Забей гол, фанат»: спортивная акция при поддержке «Русского Радио» с 15 июня!

«Забей гол, фанат»: спортивная акция при поддержке «Русского Радио» с 15 июня!

В период проведения в Самаре ЧМ-2018 по футболу на пляже 1 и 2 очереди набережной реки Волга состоится физкультурно-спортивная акция «Забей гол, фанат». Она стартовала 15 июня. Это уникальная возможность для 
15 июня 2018, 05:46
По гигантской матрешке получат 8 сборных ЧМ-2018 в Самаре

По гигантской матрешке получат 8 сборных ЧМ-2018 в Самаре

Необычный способ напомнить болельщикам о том, кто именно будет играть в очередном матче ЧМ-2018 по футболу, который пройдет на стадионе «Самара Арене» придумали местные художники. На второй очереди набережной в дни игр будут появляться пары матрешек с портретами известных людей. 

14 июня 2018, 08:03
Выставка «Город Мастеров» откроется на набережной в Самаре

Выставка «Город Мастеров» откроется на набережной в Самаре

10 июня на самарской набережной состоится открытие площадки «Город Мастеров». Она разместится между Некрасовским и Ленинградским спусками.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в выставке примут участие 26 умельцев со всех уголков Самарской области. Будут представлены изделия ручной работы, в том числе народные 

10 июня 2018, 09:49
В блогах: в Самаре на набережной «не дают парковаться»

В блогах: в Самаре на набережной «не дают парковаться»

Блогер samarasud обращает внимание мэрии Самары на «какую-то непонятную движуху на муниципальной парковке на набережной, в районе памятника Сухову». «Вчера и сегодня там стоят люди, которые не дают парковаться. Не полиция, а какие-то сторожа. Запрет ничем не подтверждают. Сегодня 
7 июня 2018, 06:54
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