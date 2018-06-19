Сегодня на @samnab63 завезли новые матрёшки. #ЧМ2018 #Самара pic.twitter.com/OT2ljVUtyG— Serguey Ryzhikov (@SergueyRyzh) 16 июня 2018 г.
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Выставка об истории самарского футбола откроется на набережной
19 июня в столице губернии состоится открытие выставки. Проект называется «Путеводитель по футбольной Самаре» и посвящен развитию футбола в городе.
Экспозиция установлена на набережной в районе Красноармейского спуска. В ней отражены все основные вехи футбольной истории Самары: первый удар на вокзальной …
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19 июня 2018, 11:29
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Кинотеатр под открытым небом заработает в Самаре
В Самаре заработает кинотеатр под открытым небом. Его планируется разместить на набережной около «Ладьи». Сейчас идет процедура определения подрядчика. Заказчиком выступает МАУ Самары «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и спорта».
Победитель аукциона может получить до 2,9 миллиона …
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19 июня 2018, 10:46
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100-тысячную посетительницу Фестиваля болельщиков наградили в Самаре
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19 июня 2018, 10:31
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7,5 тысяч болельщиков из Австралии приедут в Самару
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19 июня 2018, 09:56
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Фото «было – стало»: как отреставрировали здание бывшего коммерческого клуба в Самаре
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18 июня 2018, 04:21
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Появилась программа фанфеста ЧМ-2018 в Самаре на 19 июня
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18 июня 2018, 03:37
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Более 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Самаре
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18 июня 2018, 03:05
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Котлету в 50 кг пожарили сербы после победы в матче ЧМ в Самаре
В Самаре сербский повар после победы национальной сборной в матче ЧМ-2018 против команды Коста-Рики приготовил гигантскую плескавицу – балканскую мясную котлету. Ее пожарили в одном из самарских ресторанов рядом с площадью Куйбышева. Для этого потребовалось 50 килограммов мяса. Отметим, плескавица …
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18 июня 2018, 09:40
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«Забей гол, фанат»: спортивная акция при поддержке «Русского Радио» с 15 июня!
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15 июня 2018, 05:46
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По гигантской матрешке получат 8 сборных ЧМ-2018 в Самаре
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14 июня 2018, 08:03
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Выставка «Город Мастеров» откроется на набережной в Самаре
10 июня на самарской набережной состоится открытие площадки «Город Мастеров». Она разместится между Некрасовским и Ленинградским спусками.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в выставке примут участие 26 умельцев со всех уголков Самарской области. Будут представлены изделия ручной работы, в том числе народные …
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10 июня 2018, 09:49
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В блогах: в Самаре на набережной «не дают парковаться»
Блогер samarasud обращает внимание мэрии Самары на «какую-то непонятную движуху на муниципальной парковке на набережной, в районе памятника Сухову». «Вчера и сегодня там стоят люди, которые не дают парковаться. Не полиция, а какие-то сторожа. Запрет ничем не подтверждают. Сегодня …
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7 июня 2018, 06:54