Ночью 29 мая местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 °С, сообщает Приволжское УГМС. По прогнозу синоптиков, как минимум до среды на территории региона будут идти дожди, возможны грозы. В понедельник днем ожидается до +16 градусов, во вторник – до +22, в среду – до +20.
«По сведениям Гидрометцентра России в третьей декаде мая средняя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних многолетних значений», - сообщили синоптики.
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