В Сызрани днем прошла первая в этом году гроза Сегодня в Сызрани днем прошла, пожалуй, первая в этом сезоне гроза. Ненастье с громом и молнией длилось около 20 минут. В районе улицы Декабристов еще и выпал град. Размер ледышек составил около 1-1,5 сантиметров. Спустя буквально 20 минут вновь выглянуло …