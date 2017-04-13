11
47
15
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 13 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.                        .d8888b.        888             .d8888b.  
 d88P  Y88b                      d88P  Y88b       888            d88P  Y88b 
 888                             Y88b.            888                   888 
 888d888b.   88888b.    .d88888   "Y888b.     .d88888   .d88b.        .d88P 
 888P "Y88b  888 "88b  d88" 888      "Y88b.  d88" 888  d8P  Y8b   .od888P"  
 888    888  888  888  888  888        "888  888  888  88888888  d88P"      
 Y88b  d88P  888 d88P  Y88b 888  Y88b  d88P  Y88b 888  Y8b.      888"       
  "Y8888P"   88888P"    "Y88888   "Y8888P"    "Y88888   "Y8888   888888888  
             888            888                                             
             888            888                                             
             888            888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В поселке Рощинский из квартир выселяют бывших военных

В поселке Рощинский из квартир выселяют бывших военных

Остаться на улице под новый год рискуют десятки жителей военного городка Рощинский Самарской области. Людям пришли письма от регионального управления жилищного обеспечения Минобороны России с извещением о том, что они должны освободить занимаемые ими квартиры в ближайшее время "в связи 

26 декабря 2016, 07:15
В Самарской области завершились проверочные сборы резервистов

В Самарской области завершились проверочные сборы резервистов

В ночь на понедельник как по тревоге были подняты несколько сотен жителей области, пребывающих в запасе. Они стали участниками масштабных боевых учений в поселке Рощинский. Здесь же развернулся полевой лагерь, который стал для резервистов на время сборов домом. Задачу организовать 
15 сентября 2015, 08:17
В воинской части поселка Рощинский солдаты отравились

В воинской части поселка Рощинский солдаты отравились "спайсом"

ЧП в военной части поселка Рощинский. Два солдата-срочника, уроженцы Пермского края, попали в больницу с диагнозом «острое ингаляционное отравление неизвестным веществом». По предварительным данным, молодые люди перед тем, как пожаловались на плохое самочувствие, курили "спайс". Когда солдат осматривал врач, они 
10 марта 2015, 07:48
В Самарской области покончил с собой 12-летний мальчик

В Самарской области покончил с собой 12-летний мальчик

16 марта около 19 часов во дворе дома в поселке Рощинский найден труп 12-летнего мальчика, сообщает СУ СК РФ по Самарской области. Предположительно, ребенок совершил самоубийство через повешение. На месте происшествия произвела работы следственная группа. Органами Следственного комитета Российской Федерации 

17 марта 2014, 12:35
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна