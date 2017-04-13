Речь об аварии на дороге в поселке Рощинский Волжского района, когда Мазда СХ-5 сбила идущих по обочине четверых контрактников. ЧП произошло год назад. За рулем иномарки был майор Алексей Усов, заместитель начальника по вооружению узла связи войсковой части 59292. Один из пострадавших получил черепно-мозговую травму и через три дня умер в больнице. Ему был 21 год. Во время следствия вину за смерть солдата в ДТП на себя пыталась взять жена майора. Но в итоге на скамье подсудимых, благодаря показаниям свидетелей, оказался Алексей Усов.
Сегодня Самарский гарнизонный военный суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, которые повлекли смерть человека. По мнению служителей Фемиды, у военного была техническая возможность остановиться и избежать ДТП. Мужчину приговорили к двум годам в колонии-поселении и на 2 года лишили права управления автомобилем. Кроме того, Усов должен будет заплатить родным погибшего 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
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