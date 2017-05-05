В пятницу, 5 мая, на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ» состоится премьера документального спецпроекта «Вечная жизнь. Свидетельства бессмертных». Актёр Владимир Епифанцев и гипнолог, профессор Игорь Салынцев встретились впервые, чтобы принять участие в совместном эксперименте. Бурятские ламы уже многие годы говорят артисту, что он является реинкарнацией знаменитого исследователя и освободителя Урги (Монголия), барона Унгерна. Учёный знает, как это проверить – он проводил такие опыты не раз.
«Внушается определенный год, определенный век, - поясняет Игорь Салынцев – врач-психиатр, президент Российского общества гипнологов. – И таких случаев десятки в моей практике, когда, например, внушаешь человеку: идет 16 век, идет 17 век. И человек начинает рассказывать о событиях, которые происходили в те времена, языком тех времён».
Эксперимент доказал: 1812 году душа актера была в теле обычного русского солдата, прошедшего не одно сражение, а в 1917 – в теле легендарного барона! После сеанса Владимир Епифанцев долго не мог прийти в себя.
«Мне было трудно, я очень старался, пытался следовать всем указаниям, и погрузиться в это состояние. Может быть, это не совпало с моими представлениями, может, так оно и должно быть», - подвёл итог артист.
Ход эксперимента и другие шокирующие подтверждения того, что мы живём вечно, покажет «РЕН ТВ» в документальном спецпроекте «Вечная жизнь. Свидетельства бессмертных».
Премьера – в пятницу, 5 мая, в 21:00 на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ».
Анонс показов на следующую неделю:
8 мая с 10:00 - премьера спецпроекта «День «Военной тайны» c Игорем Прокопенко».
9 мая - популярные российские анимационные фильмы.
10 мая в 20:00 - «Наемные убийцы».
11 мая в 20:00 - «Метро».
12 мая - «Ночной дозор» и «Дневной дозор».
13 мая в 21:00 – сериал «Спецназ» (премьера).
14 мая в 9:40 - сериал «Лето волков» (премьера).
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