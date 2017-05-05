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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2017г 
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Анонс программы

Анонс программы "Первые лица" 4 мая

Зачем человеку дается власть? Как отмечать 40-дневный пасхальный праздник? Где в Самарской епархии планируется строить новые храмы?

Об этом и многом другом в программе «Первые лица» рассказал митрополит Самарский и Сызранский Сергий. Смотрите программу «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА» сегодня в 

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«Мой цветущий сад»: новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!

«Мой цветущий сад»: новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!

Программа «Дачный мир» подвела итоги апрельского фотоконкурса «Рассада для дачи». Победительницей стала Елена Родина, она получила сертификат на 15 посещений соляной пещеры.

Ведущая «Дачного мира» Ирина Рузаева объявила новый конкурс – «Мой цветущий сад».

Сфотографируйте свой сад и 
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«Котофея»: новый фотоконкурс на призы от ТРК «ТЕРРА»!

«Котофея»: новый фотоконкурс на призы от ТРК «ТЕРРА»!

И #кот, и фея в одном кадре. Так повелось, что самые большие любители котиков и кошечек - это, конечно же, девушки. Есть в них что-то общее. И нет более «умильных» #фото в Сети, чем #котики и #девушки в одном кадре!
26 апреля 2017, 03:32
«Когда похищают ребенка»: премьера фильма «Отцы» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»

«Когда похищают ребенка»: премьера фильма «Отцы» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»

В воскресенье, 23 апреля, на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» - премьера! Новый остросюжетный сериал «Отцы». Все серии покажут за один день!

На Кипре похищена молодежная команда по волейболу. Российские старшеклассницы. Красавицы. Гордость отцов.

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Самые красивые девушки Самары: голосуй за «Мисс Русское Радио»

Самые красивые девушки Самары: голосуй за «Мисс Русское Радио»

«Поехали!» - только так и никак иначе в День космонавтики можно объявить о старте голосования «Мисс Русское радио» на сайте trkterra.ru.

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12 апреля 2017, 04:57
Анонс программы «Здравый смысл» 3 апреля

Анонс программы «Здравый смысл» 3 апреля

Сегодня в программе «Здравый смысл» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

- Сносить или реконструировать? Исторический центр Самары ждут радикальные перемены.

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3 апреля 2017, 05:18
Премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»: остросюжетный сериал «Отцы»

Премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»: остросюжетный сериал «Отцы»

23 апреля на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» состоится премьера нового многосерийного фильма «Отцы». Жизни 12 девушек-волейболисток оказываются под угрозой в результате дерзкого угона самолета. Кажется, что следов пропавшей группы отыскать невозможно. Тогда в дело вступают отцы похищенных спортсменок! Каждый 

3 апреля 2017, 03:12
Анонс программы «Дачный мир» 29 марта

Анонс программы «Дачный мир» 29 марта

 Сегодня в программе «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

 - Купили дачу и хотите омолодить старые деревья? Сейчас самое время для обрезки. Расскажем, как это сделать правильно! 

- Как облагородить садовый участок? Интересные проекты от опытного ландшафтного дизайнера.

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Анонс программы «Ваше право» 29 марта

Анонс программы «Ваше право» 29 марта

Вам продали некачественный товар? Не знаете, как отстоять свои интересы в суде? Смотрите в среду, 29 марта, в 18.00 -  программу «Ваше право»  на телеканале  «ТЕРРА- РЕН ТВ»:  всё о правах потребителей и способах их защиты.

 
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«Военная тайна» с Игорем Прокопенко: новые выпуски с 21 января на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

«Военная тайна» с Игорем Прокопенко: новые выпуски с 21 января на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

На этой неделе на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ» начнут показывать новые выпуски программы «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. Уже много лет она остается одной из самых популярных программ на отечественном телевидении.

Военных тайн с течением времени не становится меньше, иной 

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В Самаре прошла бесплатная пешая экскурсия

В Самаре прошла бесплатная пешая экскурсия

Сегодня в историческом центре Самары второй раз прошла бесплатная пешая экскурсия, посвященная 20-летию одной из популярнейших программ «РЕН ТВ» - «Военная тайна с Игорем Прокопенко». Участниками секретной экспедиции стали друзья телерадиокомпании «ТЕРРА», первыми успевшие записаться на нашем сайте. И да….практикум 
24 сентября 2016, 06:41
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