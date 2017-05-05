На этой неделе на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ» начнут показывать новые выпуски программы «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. Уже много лет она остается одной из самых популярных программ на отечественном телевидении.

Военных тайн с течением времени не становится меньше, иной …