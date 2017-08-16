С начала года в Самарской области произошло более 1200 пожаров, в них погибли 68 человек, в том числе трое детей. Среди самых распространенных причин возгораний: нарушения в эксплуатации и работе электрооборудования, неосторожное обращение с огнем и поджоги. Вместе с этим заметно сократилось количество рядовых и внеплановых проверок от МЧС на предприятиях региона.
Более 2 тысяч плановых проверок пожарной безопасности ждут организации Самарской области в этом году. И это при том, что из списка исключили еще около полутора тысяч инспекционных выездов. Теперь служба МЧС применяет риско-ориентированный подход. Количество проверок зависит от степени опасности деятельности того или иного предприятия. Если риск высокий, то встречаться с инспекторами юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю предстоит не реже раза в три года. А если возможные риски оцениваются как умеренные, то раз в 10 лет.
Алексей Аникин, первый зам. начальника главного управления МЧС РФ по Самарской области:
- Основная задача - понять для общества, кто несет большую опасность. С теми организациями, которые наибольшую опасность несут, работать боле тщательно, более детально, а с другими встречаться в соответствии с нормативными документами.
Изменения на себе предприниматели ощущают. Чем больше проводится внутренней работы, тем меньше вопросов к бизнесменам возникает при проверках.
Андрей Зотов, ведущий инженер промышленной пожарной безопасности ООО "Газпром Трансгаз Самара":
- Ежегодно мы планируем свои профилактические мероприятия, и когда приходит надзор, остается всего несколько вопросов к нам по итогам проверок, остается минимальное количество замечаний, нарушений и несоответствий.
Обсуждение сложностей во взаимодействии МЧС и предпринимателей уже второй год проводится в рамках публичных слушаний правоприменительной практики надзорных органов. В будущем такой формат прямого общения должен стать ежегодным.
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