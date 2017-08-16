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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Высший класс пожарной опасности в самарских лесах продлен

Высший класс пожарной опасности в самарских лесах продлен

МЧС предупреждает самарцев о чрезвычайной пожароопасности лесов в 63-м регионе. По прогнозу метеорологов, в некоторых районах области высший 5 класс пожарной опасности сохранится как минимум до 17 августа. Информация поступила от Приволжского УГМС.
Напомним, в пожароопасный сезон на природе недопустимо 

10 августа 2017, 04:04
Внимание, 8 августа ожидаются гроза и ветер!

Внимание, 8 августа ожидаются гроза и ветер!

МЧС передало информацию о неблагоприятных погодных явлениях. Их прогнозируют на вторник, 8 августа. По информации Приволжского УГМС, днем местами ожидаются кратковременные дожди, гроза. Ветер северо-западный, 7–12 метров в секунду, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха в Самаре ночью 16–18 

7 августа 2017, 03:13
Какая погода будет в Самаре в выходные?

Какая погода будет в Самаре в выходные?

Самарские синоптики опубликовали прогноз на ближайшие выходные. В субботу, 5 августа, местами по области возможен кратковременный дождь. Затем осадков не ожидается, передает Приволжское УГМС. Температура воздуха днем - от 25 до 31 градусов по Цельсию. Впрочем, от отдыха в лесу 
4 августа 2017, 03:56
Внимание, предупреждение МЧС!

Внимание, предупреждение МЧС!

МЧС распространило штормовое предупреждение. В Самарской области в пятницу, 4 августа, примерно с  19 часов ожидаются неблагоприятные погодные явления.

«Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью западный 5-10 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с», - сообщает 

4 августа 2017, 02:49
Миллион за уху: штрафы за разжигание костров могут увеличить в пять раз

Миллион за уху: штрафы за разжигание костров могут увеличить в пять раз

В верхней палате парламента рассматривают вопрос о повышении штрафов за разжигание костров. Как сообщает «Парламентская газета», сенаторы выступают с предложением поднять наказание за розжиг костров, приведших к серьезным последствиям, до 1 миллиона рублей. Сейчас самые высокие штрафные санкции на уровне 

4 мая 2017, 12:30
Стало известно, кто отравил воздух в Новокуйбышевске

Стало известно, кто отравил воздух в Новокуйбышевске

Напомним, что 13 марта в новокуйбышевскую горадминистрацию  поступило 15 звонков с сообщениями о резком запахе газа в воздухе. Тогда сразу 7 школьников госпитализировали с подозрением на отравление. ТЕРРА провела свое расследование.
На наш официальный запрос в региональный Росприроднадзор пришел ответ. 

14 апреля 2017, 05:11
Экологическая обстановка в Новокуйбышевске может стать причиной приостановки крупнейших предприятий региона

Экологическая обстановка в Новокуйбышевске может стать причиной приостановки крупнейших предприятий региона

Тревожная экологическая обстановка в Новокуйбышевске может стать причиной приостановки работы крупнейших предприятий региона, среди которых и местный нефтеперерабатывающий завод.
Все дело в выбросах химических веществ, которые угрожают здоровью стотысячного населения. На минувшей неделе дети в местной школе №4, надышавшись газом, 

22 марта 2017, 12:00
МЧС собирается бороться с пожарами с помощью космических аппаратов

МЧС собирается бороться с пожарами с помощью космических аппаратов

Новые аппараты космического мониторинга будут введены в строй МЧС России совместно с Роскосмосом. Об этом представителям информагентств рассказал заместитель руководителя ведомства Владимир Степанов.
По его словам, в настоящее время растут мощности системы приема космической информации в Арктической зоне. Кроме того, 

15 февраля 2017, 05:26
В 2016 году в Самарской области закрылось более 2 тысяч организаций

В 2016 году в Самарской области закрылось более 2 тысяч организаций

В регионе теперь значительно меньше торговцев, финансовых компаний и обрабатывающих предприятий. Такие выводы можно сделать на основе доклада Самарастата по итогам 2016 года.
Сейчас в 63 регионе насчитывается 112 011 действующих организаций, а год назад работу вели 114 711 компаний. 

6 февраля 2017, 12:12
В Самаре ночью сгорели два автомобиля

В Самаре ночью сгорели два автомобиля

В ночь с 1 на 2 января в Самаре случилось 2 пожара, во время которых пострадали автомобили.
Первый инцидент произошел на улице Революционной. Пламя охватило легковушку. Незамедлительно к месту происшествия прибыла пожарные расчеты. Возгорание было потушено через 13 минут.
Второй 

2 января 2017, 04:52
На самарском заводе «Салют» открылся новый производственный комплекс

На самарском заводе «Салют» открылся новый производственный комплекс

На заводе «Салют» в Самаре открыто новое производство комплектующих для военно-морского и воздушного флота России. Произошло это в год 75-летия одного из наиболее засекреченных оборонных предприятий Самарской области.
 
75 лет назад завод Салют, созданный из нескольких эвакуированных в Куйбышев 

23 декабря 2016, 06:04
В Самаре начались массовые проверки газового оборудования

В Самаре начались массовые проверки газового оборудования

В Самарской области, как и по всей стране, проходят массовые проверки газового оборудования в жилых помещениях. Это распоряжение МЧС. Как известно, в минувшие выходные в Иваново из-за взрыва бытового газа погибли 6 человек. В 63-м регионе без пострадавших также не 

9 ноября 2016, 03:58
В Самаре на улице Алексея Толстого из горящего дома эвакуировали 5 жильцов

В Самаре на улице Алексея Толстого из горящего дома эвакуировали 5 жильцов

За минувшие сутки в Самарской области произошло шесть пожаров, сообщает региональное управление МЧС России. Два из них зафиксированы в Самарском районе столицы губернии.

Так, 5 сентября, в доме на улице Алексея Толстого произошло возгорание в одной из комнат. Площадь пожара составила 

6 сентября 2016, 12:12
Путин освободил малый бизнес от проверок

Путин освободил малый бизнес от проверок

Плановые проверки предприятий малого бизнеса в России запрещено проводить три года. Начиная с 1 января и вплоть до 31 декабря 2018 года органы государственного и муниципального контроля не смогут проводить никаких плановых проверок малого бизнеса. Впрочем, «надзорных каникул» не получат 
14 июля 2015, 07:21
В Самаре начал свою работу 9-й McDonalds

В Самаре начал свою работу 9-й McDonalds

В столице региона открылась еще одна точка быстрого питания сети McDonalds. Это уже 9-й ресторан сети в области. Он функционирует в недавно открывшемся ТРК «Амбар» на Южном шоссе.
Новые точки сети продолжают открываться, несмотря на волну проверок, которая началась в 

6 октября 2014, 04:16
О мигрантах позаботятся

О мигрантах позаботятся

Полиция и ФМС начали в Москве масштабную операцию по борьбе с нелегальными мигрантами и связанной с ними преступностью. Это покажет заботу нынешних властей о москвичах в преддверии выборов, сообщают "Ведомости".

В понедельник миграционная служба и полиция официально начинают оперативно-профилактическое мероприятие «Заслон-1», 

1 июля 2013, 09:44
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