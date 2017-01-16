Толщина льда сейчас составляет от 35 до 40 сантиметров. Для безопасности это более чем достаточно, говорят сотрудники МЧС. Отметим, что на протяжении последних трех лет из-за аномально теплой погоды выход на лед был запрещен.
В Самаре любители моржевания уже сделали 7 купелей на Волге - на Полевом, Некрасовском, Первомайском спусках, рядом с бассейном ЦСК, на Красноглинском пляже, 9-й просеке и на улице Советской Армии. Спасатели, сотрудники ГИМС и МЧС будут дежурить там вне зависимости от того, санкционируют ли эти места купания городские власти. По прогнозам синоптиков, температура на Крещение будет колебаться от 16 до 21 градуса мороза. Ветер ожидается юго-восточный, 5-10 м/с.
Врачи призывают окунаться в ледяную воду только при хорошем самочувствии. Категорически запрещено это делать сразу после перенесенных респираторных заболеваний.
Освященную воду в храмах можно будет набрать не только 19 января, но и накануне.
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