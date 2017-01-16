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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 января 2017г 
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Материалы по теме:

На Крещение в Самаре оборудуют 5 купелей на Волге

На Крещение в Самаре оборудуют 5 купелей на Волге

В понедельник, 16 января, первый заместитель главы Самары Владимир Василенко на совещании в мэрии рассказал об организации мест для купания на Крещение. По последним данным, толщина льда на Волге позволит оборудовать официальные купели, заявил чиновник.

Всего предполагается открыть пять купелей – 

16 января 2017, 12:29
На Крещение МЧС просит самарцев не выходить на лед

На Крещение МЧС просит самарцев не выходить на лед

Выходить на лед в Самарской области сейчас опасно в связи с неравномерностью покрова водоемов, предупредили в МЧС. Ведомство напоминает об опасности выхода на застывшие реки накануне важного православного праздника – Крещения Господня.

«В текущем году в местах открытых водоемов официально открытые 

12 января 2017, 01:02
При пожаре на Теннисной погиб 81-летний самарец

При пожаре на Теннисной погиб 81-летний самарец

В понедельник, 9 января, в Кировском районе Самары при пожаре погиб человек. Сообщение о возгорании в доме на улице Теннисной поступило в МЧС в 21:08. К месту ЧП направили три пожарные машины. В тушении приняли участие 10 человек. Из здания 

10 января 2017, 02:01
В Татарстане попал в аварию самарский водитель на

В Татарстане попал в аварию самарский водитель на "Оке", есть фото

В Буинском районе водитель из Самары съехал в кювет, сообщает ГУ МЧС по Республике Татарстан.

Сообщение об аварии на 134-м километре автотрассы Казань – Ульяновск поступило вчера, 6 января, на единый номер вызова экстренных служб около 12 часов дня. 
7 января 2017, 04:36
В Самаре из центра «Скала Холл» эвакуировали 70 человек

В Самаре из центра «Скала Холл» эвакуировали 70 человек

Во вторник, 27 декабря, из офисного центра «Скала Холл» было эвакуировано 70 человек из-за задымления, сообщает 63.ru. Опубликованы фотографии с места происшествия.

Примерно в 8:30 сотрудники организаций, расположенных в «Скале», почувствовали запах горения, однако пламени не видели. По 
27 декабря 2016, 09:26
Сегодня православные всего мира отмечают светлый праздник Крещения

Сегодня православные всего мира отмечают светлый праздник Крещения

Согласно евангельской истории, в этот день Иисус Христос в возрасте 30 лет принял обряд первого и важнейшего христианского таинства в водах реки Иордан. В честь знаменательного для верующих события в храмах прошли праздничные службы. Все желающие могли окунуться в купели, организованные 
19 января 2016, 01:06
Через 4 дня православные отметят один из главных христианских праздников - Крещение Господне

Через 4 дня православные отметят один из главных христианских праздников - Крещение Господне

В ночь на 19 января многие по традиции купаются в проруби. Но уже два года подряд в Самаре из-за тонкого льда на водоемах не сооружают купели.
Погода подвела и в этом году. Это значит, что официально обустроенных иорданей в целях 
15 января 2016, 02:00
В Самаре запретили рубить проруби для крещенских купаний

В Самаре запретили рубить проруби для крещенских купаний

В Самаре запрещено рубить проруби для купания в Крещение. Это связано с плюсовыми температурами, которые не позволили установиться льду на Волге. МЧС России по Самарской области рекомендует воздержаться от купания в ближайшее время. 
Вода в Волге не будет освящена в 

15 января 2014, 06:51
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