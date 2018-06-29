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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Жара под +40 идет на Самару

Жара под +40 идет на Самару

В Самарской области ожидается жара под +40 градусов. Прогноз на ближайшие дни опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС». По данным синоптиков, воздух прогреется до +37 в воскресенье, 1 июля. «Малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с», - указано в сообщении. Жарко 
29 июня 2018, 12:48
Синоптики рассказали, каким будет июль в Самарской области

Синоптики рассказали, каким будет июль в Самарской области

Специалисты Приволжского УГМС озвучили прогноз погоды на второй летний месяц. Среднесуточная температура в июле ожидается в пределах 20,7…23,6 градусов Цельсия. Это на 1,2-1,5 градуса выше средних многолетних значений. Количество осадков ожидается в пределах нормы. 
29 июня 2018, 11:00
О сильном ветре до конца дня предупредило МЧС самарцев

О сильном ветре до конца дня предупредило МЧС самарцев

В Самарской области региональное управление МЧС разослало предупреждение об усилении ветра. Он будет дуть в северо-западном направлении, возможны порывы до 20 метров в секунду, с сохранением до конца дня и вечером 28 июня, передают спасатели со ссылкой на прогноз синоптиков. 

28 июня 2018, 04:13
Жара за +30 в выходные вернется в Самару

Жара за +30 в выходные вернется в Самару

В Самаре в выходные снова ожидается жара за +30 градусов. Прогноз погоды на ближайшие три дня опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». В ночь на пятницу, 29 июня: 13 – 18 градусов, днем 23 – 30. В субботу, 30 
28 июня 2018, 03:04
Штормовое предупреждение от МЧС: усиление ветра ожидается в Самаре

Штормовое предупреждение от МЧС: усиление ветра ожидается в Самаре

Областное управление МЧС распространило штормовое предупреждение. По данным Приволжского УГМС, в ближайшее время ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду с сохранением до конца вечера 26 июня.

«Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, 

26 июня 2018, 06:05
Спасатели предупредили о слишком холодной воде на пляжах Самары

Спасатели предупредили о слишком холодной воде на пляжах Самары

В Самарской области региональное ГУ МЧС предупредило о низкой температуре воды в местных реках и озерах. Переохлаждение может привести в трагическим последствиям. При этом в регионе наступила жара. С 26 по 28 июня синоптики прогнозируют до +35 градусов.

«Главное управление МЧС 

25 июня 2018, 02:42
Сильный ветер в ближайшие часы налетит на Самарскую область

Сильный ветер в ближайшие часы налетит на Самарскую область

В Самаре местным жителям пришло предупреждение от МЧС: в ближайшее время на территории региона ожидается усиление ветра. Спасатели призывают самарцев соблюдать осторожность. И напоминают телефоны службы спасения: 01, 101.

«Внимание! Ожидается ухудшение погодных условий. По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в ближайшие 

22 июня 2018, 11:11
Самару бросило в жар

Самару бросило в жар

К выходным воздух в Самарской области прогреется до +34 градусов по Цельсию, сообщили синоптики. Такая температура ожидается уже в пятницу, 28 июля. Режим высокой пожарной опасности в лесах – 4-й класс – продлен до 1 августа, передает Приволжское УГМС.
27 июля 2017, 09:55
В Самарской области наступило опасное время

В Самарской области наступило опасное время

Режим высокой пожарной опасности в самарских лесах продлен. 4 класс по прогнозу синоптиков в регионе сохранится как минимум до 21 июля. Напомним, предупреждение разослали в минувшие выходные. Вместе с тем, до конца рабочей недели ожидаются кратковременные дожди. Возможны грозы, передает 
20 июля 2017, 02:04
Названы самые пожароопасные города и районы Самарской области

Названы самые пожароопасные города и районы Самарской области

В связи с установившейся жаркой погодой в нескольких районах Самарской области объявлен 4-й класс пожарной опасности. Речь идет о Тольятти, Жигулевске, Сызрани, Октябрьске, Ставропольском, Сызранском и Приволжском районах. В пожароопасный сезон в лесу недопустимо пользоваться открытым огнем, употреблять на охоте 

17 июля 2017, 12:29
Самарцам напекло: в МЧС предупредили об угрозе лесных пожаров

Самарцам напекло: в МЧС предупредили об угрозе лесных пожаров

17 и 18 июля местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов - 4-й класс.
17 июля 2017, 10:17
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