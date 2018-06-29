В Самарской области объявлено штормовое предупреждение: ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов, пятый класс, передает ГУ МЧС России по Самарской области. Спасатели призывают соблюдать запрет на посещение лесов, не разводить костры и ни в коем случае не бросать непотушенные окурки. Телефон прямой линии лесной охраны по Самарской области 8-800-100-94-00 (круглосуточно); единый телефон пожарных и спасателей 101, 01.
«По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в период с 30 июня по 4 июля 2018 года местами в Самарской области ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов (5-й класс)», - указано в сообщении.
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