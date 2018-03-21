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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 марта 2018г 
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Материалы по теме:

МЧС просит самарцев не выходить на волжский лед

МЧС просит самарцев не выходить на волжский лед

Выходить на лед региональных рек и озер уже небезопасно, предупреждает региональное управление МЧС. Особенно это касается побережья Волги, где толщина льда еще составляет 50 сантиметров, но после того, как 21 марта Жигулевская ГЭС увеличит объем сбросов воды , ледовый покров 

20 марта 2018, 03:21
Волга вскроется в Самаре позднее

Волга вскроется в Самаре позднее

Из-за особенностей погоды в начале 2018 года Волга в районе Самары вскроется на неделю позже, чем в прошлом году. Об этом рассказал глава ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Полноценный ледоход на реке ожидается в начале апреля. Как 
20 марта 2018, 02:36
Сирены зазвучат 21 марта в Самарской области

Сирены зазвучат 21 марта в Самарской области

В Самарской области состоится проверка системы оповещения. Сирены зазвучат в среду, 21 марта, в рамках подготовки к предстоящему паводку, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

«21 марта 2018 года в 10:00 местного времени будет проведена комплексная проверка состояния готовности 

19 марта 2018, 03:22
68 пожарных 3 с лишним часа тушили горящий автосервис в Самаре

68 пожарных 3 с лишним часа тушили горящий автосервис в Самаре

Крупный пожар произошел в Самаре вечером 15 марта. Примерно в 19:37 по удресу: улица Авроры, 60, загорелся частный автосервис. Пламя охватило огромную площадь в 400 квадратных метров.

На тушение здания выезжали 68 пожарных на 17 машинах. Но даже такими силами с 

16 марта 2018, 08:30
Семейная пара заблудилась 8 марта на Волге под Сызранью

Семейная пара заблудилась 8 марта на Волге под Сызранью

Необычную операцию провели сызранские спасатели 8 марта. Супружеская пара из села Бестужевка решила отправиться в город по льду реки Волги. Мужчина и женщина пошли в путь ночью, и в итоге они сбились с дороги и заблудились. Когда сельчане начали замерзать, 
12 марта 2018, 09:49
«Волгу» 1968 года выпуска за 2 миллиона рублей продают в Сызрани

«Волгу» 1968 года выпуска за 2 миллиона рублей продают в Сызрани

Житель Сызрани выставил на продажу раритетный автомобиль. Соответствующее объявление появилось на одном из крупных сайтов. Речь в нем идет об автомобиле ГАЗ-21 «Волга» 1968 года выпуска. Пробег полувековой машины составляет 55 тысяч километров.

По словам продавца, «Волга», несмотря 
6 марта 2018, 10:01
Спасатели эвакуировали автомобиль с беременной женщиной, который застрял на Волге под Сызранью

Спасатели эвакуировали автомобиль с беременной женщиной, который застрял на Волге под Сызранью

25 февраля жителям Самарской области потребовалась помощь спасателей. У жительницы села Бестужевка неожиданно начались роды, и ее было решено срочно везти в Сызрань. Сельчанку повезли через несанкционированную ледовую переправу по Волге на ВАЗ-2112 и «Ниве».

Дорогу сильно замело, и 
26 февраля 2018, 12:39
Глава областного ГУ МЧС предупредил самарцев об опасности на льду

Глава областного ГУ МЧС предупредил самарцев об опасности на льду

Толщина льда на Волге в районе Самары в настоящее время не достигает 10 сантиметров. Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко предупредил горожан об опасности выхода на тонкий лед. Он сообщил, что ледовый покров на акватории Волги неоднородный, 
11 января 2018, 12:33
В Самаре на Волге альпинисты спасли провалившуюся под лед собаку

В Самаре на Волге альпинисты спасли провалившуюся под лед собаку

На водоемах Самарской области лед из-за постоянных перепадов температуры все никак не может набрать нужную прочность. Поэтому по нему опасно ходить не только людям, но и даже легким животным.

Коварность льда на себе ощутила одна из бродячих собак, которая 
6 января 2018, 12:52
В Самарской области нашли тело провалившегося под лед рыбака

В Самарской области нашли тело провалившегося под лед рыбака

В Самарской области найдено тело пропавшего рыбака. Он провалился под лед и утонул. Инцидент произошел в акватории протоки Ирыкла около острова Нижний. Чтобы найти рыболова, его родственники обратились к спасателям Октябрьска. Поисковые работы начались вечером 25 декабря. Только уже ближе 

27 декабря 2017, 10:25
В Австралии определили самое опасное для людей животное

В Австралии определили самое опасное для людей животное

Ученый из Университета Мельбурна Ронел Велтон после анализа большого массива статистических сведений назвал наиболее опасное для человека животное. К удивлению многих, самая большая опасность на планете исходит от лошадей.
По заявлению профессора, именно эти представители фауны убили в стране больше 

20 января 2017, 04:33
Ученые определили, когда наиболее опасны вирусы

Ученые определили, когда наиболее опасны вирусы

Британские ученые выяснили, в какое время суток наиболее опасны вирусы. Оказалось, что утром организм человека более уязвим к инфекциям. О результатах исследования сообщает журнал PNAS.
Научные сотрудники Кембриджского университета обнаружили, что вирусы являются в несколько раз опаснее для организма, если 

11 сентября 2016, 08:53
Ученые: пляжные пески кишат опасными бактериями

Ученые: пляжные пески кишат опасными бактериями

Американские ученые после проведенного исследования выяснили, что вода в реках и морях, где мы купаемся, хоть и содержит вредные бактерии, но в пляжном песке их намного больше.

Исследователями были изучены Гавайские острова – пляж и вода рядом с ним. 
21 июля 2015, 02:42
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