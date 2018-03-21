21 марта самарское управление МЧС начало SMS-оповещение жителей региона об опасности выхода на лед.
«В ближайшие дни на р. Волга прогнозируется образование промоин, выход воды на лед, местами разрушение ледового покрова. Выход на лед опасен для жизни! Будьте внимательны и осторожны! Телефоны службы спасения 01; 101» - указано в сообщении.
Жигулевская ГЭС в преддверии паводка увеличила сброс воды - с 7000 до 10 000 кубических метров в секунду. Специалисты прогнозируют, что уровень Волги около Самары поднимется с 29 до 30 метров по балтийской системе.
По данным ведомства, в этом году ожидается подтопление 58 населенных пунктов в 16 районах губернии. Кроме пойменных участков рек, дачных массивов и низководных мостовых переходов в зону риска также попадают 13 отрезков автодорог и 9 мостов. По данным метеорологов, осеннее увлажнение по волжскому бассейну превышает норму в 2,5 раза, по бассейну Камы - вдвое.
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