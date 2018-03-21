В Самарской области состоится проверка системы оповещения. Сирены зазвучат в среду, 21 марта, в рамках подготовки к предстоящему паводку, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

«21 марта 2018 года в 10:00 местного времени будет проведена комплексная проверка состояния готовности …