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В Самарской области прогнозируют осадки и гололед с туманом
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4 декабря 2017, 11:43
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В озеро Яицкое под Самарой упал 67-летний парапланерист и утонул
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30 ноября 2017, 05:14
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В Самаре около часа горел автосервис на улице Коростелевых
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22 ноября 2017, 10:53
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В МЧС рассказали об эвакуации людей из «Парк Хауса» в Самаре
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22 ноября 2017, 05:18
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В Самаре на Ново-Садовой начался пожар в «Газели»
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20 ноября 2017, 10:53
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В Самарской области ожидается потепление почти до +10
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27 октября 2017, 11:32
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Зима близко: В Самарской области выпал первый снег
Сегодня, 21 октября, рано утром в Самарской области начались осадки в виде мокрого снега с дождем, как и прогнозировали синоптики. В этом году увидеть белые хлопья в числе первых посчастливилось жителям Тольятти, пишет 63.ru
Такая погода в предстоящие …
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21 октября 2017, 03:25
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Кто будет переплавлять самарский снег в деньги?
Мэрия Самары признала несостоявшимся конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию снегоплавильной станции. На конкурс подавали заявки 4 компании, однако городские чиновники допустили к участию только одну фирму – ООО «СПК». Заявки «ЮС Когенс», «Паритет-Т» и «Брик Строй» отклонены. …
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20 сентября 2017, 09:31
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После обильных осадков мэрии Самары придется расстаться с 31 миллионом рублей
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12 июля 2017, 10:03
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В Самарской области осадков выпало втрое больше нормы
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12 июля 2017, 08:32
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Деньги из снега: Самара обогатится за счет новой снегоплавильной станции
Построить в Самаре снегоплавильную станцию выразили желание четыре компании. Заявки на электронный аукцион подали фирмы «ЮСКогенс», «Паритет-Т», «СПК» и «Брик Строй». Требованиям тендера, по заключению конкурсной комиссии, полностью соответствует пакет документов «СПК». Согласно документам, после подписания соглашения построить станцию должны …
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21 июня 2017, 01:21
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В Самарской области 29 мая выпал снег
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29 мая 2017, 10:55