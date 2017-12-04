1
36
26
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 4 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888     8888888888   .d88888b.             888       888    888   .d8888b.  
 888           d88P  d88P" "Y88b            888       888    888  d88P  Y88b 
 888          d88P   888     888            888       888    888  888    888 
 888888      d88P    888     888  .d8888b   88888b.   8888888888  888        
 888      88888888   888     888  88K       888 "88b  888    888  888  88888 
 888       d88P      888 Y8b 888  "Y8888b.  888  888  888    888  888    888 
 Y88b.    d88P       Y88b.Y8b88P       X88  888  888  888    888  Y88b  d88P 
  "Y888  d88P         "Y888888"    88888P'  888  888  888    888   "Y8888P88 
                            Y8b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самарской области прогнозируют осадки и гололед с туманом

В Самарской области прогнозируют осадки и гололед с туманом

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни в Самарской области осадки и гололед с туманом. Температура воздуха при этом в первой декаде декабря ожидается выше средних многолетних значений на четыре градуса по Цельсию, сообщили в Росгидромете. Осадки в виде дождя и мокрого 
4 декабря 2017, 11:43
В озеро Яицкое под Самарой упал 67-летний парапланерист и утонул

В озеро Яицкое под Самарой упал 67-летний парапланерист и утонул

В среду, 29 ноября, самарские спасатели приняли участие в ликвидации происшествия на воде. По предварительной информации, в озеро Яицкое под Самарой упал парапланерист. Мужчина утонул. Ему было 67 лет. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 17:08.

«К месту происшествия выезжали 

30 ноября 2017, 05:14
В Самаре около часа горел автосервис на улице Коростелевых

В Самаре около часа горел автосервис на улице Коростелевых

В среду, 22 ноября, в центре Самары рано утром произошел пожар. Около часа горел автосервис на площади 100 квадратных метров, расположенный на улице Братьев Коростелевых. ЧП произошло в 5:23.

«На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 26 человек личного состава 

22 ноября 2017, 10:53
В МЧС рассказали об эвакуации людей из «Парк Хауса» в Самаре

В МЧС рассказали об эвакуации людей из «Парк Хауса» в Самаре

Во вторник, 21 ноября, в Самаре из ТЦ «Парк Хаус» эвакуировали посетителей. В 16:35 сообщение об эвакуации и фото с места происшествия в социальной сети опубликовал очевидец.

«Молл «Парк Хаус» сейчас. Всех эвакуировали, приехало 5 машин МЧС. Пожар или 
22 ноября 2017, 05:18
В Самаре на Ново-Садовой начался пожар в «Газели»

В Самаре на Ново-Садовой начался пожар в «Газели»

В воскресенье, 19 ноября, в Октябрьском районе Самары произошел пожар на автодороге. Загорелась «Газель». По данным МЧС, это случилось в 14 часов.

Начался пожар в «Газели» на Ново-Садовой, в районе пересечения с улицей Челюскинцев. Фото очевидца появилось в социальной 
20 ноября 2017, 10:53
В Самарской области ожидается потепление почти до +10

В Самарской области ожидается потепление почти до +10

Синоптики прогнозируют потепление в выходные и в начале следующей недели на территории Самарской области. Столбик термометра снова приблизится к отметке +10. Согласно данным различных сервисов погоды, в воскресенье, 29 октября, ожидается до 7-8 градусов тепла. А в понедельник до +9. 

27 октября 2017, 11:32
Зима близко: В Самарской области выпал первый снег

Зима близко: В Самарской области выпал первый снег

Сегодня, 21 октября, рано утром в Самарской области начались осадки в виде мокрого снега с дождем, как и прогнозировали синоптики. В этом году увидеть белые хлопья в числе первых посчастливилось жителям Тольятти, пишет 63.ru

Такая погода в предстоящие 
21 октября 2017, 03:25
Кто будет переплавлять самарский снег в деньги?

Кто будет переплавлять самарский снег в деньги?

Мэрия Самары признала несостоявшимся конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию снегоплавильной станции. На конкурс подавали заявки 4 компании, однако городские чиновники допустили к участию только одну фирму – ООО «СПК». Заявки «ЮС Когенс», «Паритет-Т» и «Брик Строй» отклонены. 

20 сентября 2017, 09:31
После обильных осадков мэрии Самары придется расстаться с 31 миллионом рублей

После обильных осадков мэрии Самары придется расстаться с 31 миллионом рублей

Муниципальные предприятия продолжают судиться с мэрией Самары. На этот раз речь идет о конфликте между МП «Инженерные системы» и департаментом городского хозяйства и экологии. Как следует из материалов дела, МП требовало взыскать с ответчика более 31,5 миллиона рублей.

По версии истца, 

12 июля 2017, 10:03
В Самарской области осадков выпало втрое больше нормы

В Самарской области осадков выпало втрое больше нормы

Июньская непогода приведет к серьезным потерям урожая, сообщил губернатору Николаю Меркушкину глава регионального минсельхоза Алексей Попов в ходе рабочей встречи. В ряде районов за месяц выпало 3 с половиной нормы осадков. На ситуацию, которую министр назвал сложной, но не критичной, 

12 июля 2017, 08:32
Деньги из снега: Самара обогатится за счет новой снегоплавильной станции

Деньги из снега: Самара обогатится за счет новой снегоплавильной станции

Построить в Самаре снегоплавильную станцию выразили желание четыре компании. Заявки на электронный аукцион подали фирмы «ЮСКогенс», «Паритет-Т», «СПК» и «Брик Строй». Требованиям тендера, по заключению конкурсной комиссии, полностью соответствует пакет документов «СПК». Согласно документам, после подписания соглашения построить станцию должны 

21 июня 2017, 01:21
В Самарской области 29 мая выпал снег

В Самарской области 29 мая выпал снег

Очевидцы опубликовали в социальной сети фотографии снега, выпавшего на территории Самарской области в ночь на 29 мая. По словам авторов, снимки были сделаны в Алексеевском районе.

По мнению синоптиков, Самарская область оказалась под влиянием тыловой части циклона и холодного 
29 мая 2017, 10:55
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх