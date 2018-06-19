В Самарской области 19 июня ожидаются неблагоприятные погодные, предупредило ГУ МЧС России по Самарской области. По данным ведомства, синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. При таких условиях не исключено возникновение ЧП: из-за сильного ветра могут произойти обрывы электропроводов, падения деревьев и неустойчивых конструкций; при такой пагоде опаснее становится на дорогах. В случае усиления ветра спасатели рекомендуют не выходить из зданий, а если непогода застанет на улице – держаться в стороне от линий электропередачи, деревьев и рекламных растяжек и щитов.
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5 июня 2018, 12:13
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30 мая 2018, 04:00
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Расчищать федеральные дороги Самарской области отправили 86 единиц техники
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5 февраля 2018, 01:51
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МЧС: В Самарской области ожидается очень сильный ветер
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5 февраля 2018, 09:51