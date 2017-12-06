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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Снег с федеральных дорог в Самарской области убирают 180 единиц техники

Снег с федеральных дорог в Самарской области убирают 180 единиц техники

Снег с федеральных дорог на территории Самарской области убирают 180 единиц техники.
 
«Дорожное покрытие обрабатывается противогололедными материалами, организована работа аварийных бригад. Последствия неблагоприятных погодных условий устраняют до 180 единиц дорожной техники. По окончании снегопада техника продолжит работать в усиленном 

5 декабря 2017, 04:47
МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самарской области

МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самарской области

МЧС распространило сообщение об ухудшении погодных условий в Самарской области.
 
«С 19 часов 4 декабря до 19 часов 5 декабря прогнозируются осадки, местами сильные в виде снега и мокрого снега, туман, гололед. Будьте осторожны», - предупредило ведомство.
 
Напомним, 
4 декабря 2017, 05:16
ГИБДД предупреждает самарских водителей о двухдневном снегопаде и гололеде

ГИБДД предупреждает самарских водителей о двухдневном снегопаде и гололеде

В Самарской области прогнозируется двухдневный снегопад, предупредили в ГИБДД.

«Региональная ГИБДД информирует, что на большей территории Самарской области наблюдается выпадение снега. Асфальтовое покрытие скользкое. В последующие два дня ожидается снегопад. В этой связи Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть аккуратнее 
4 декабря 2017, 01:28
В Самарской области прогнозируют осадки и гололед с туманом

В Самарской области прогнозируют осадки и гололед с туманом

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни в Самарской области осадки и гололед с туманом. Температура воздуха при этом в первой декаде декабря ожидается выше средних многолетних значений на четыре градуса по Цельсию, сообщили в Росгидромете. Осадки в виде дождя и мокрого 
4 декабря 2017, 11:43
Синоптики рассказали о погоде в декабре

Синоптики рассказали о погоде в декабре

По последним прогнозам российских метеорологов, большая часть первого зимнего месяца на основной территории Российской Федерации выдастся довольно теплой. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Декабрь, по словам собеседника агентства, прогнозируется сравнительно мягким, особенно это 

30 ноября 2017, 04:22
В озеро Яицкое под Самарой упал 67-летний парапланерист и утонул

В озеро Яицкое под Самарой упал 67-летний парапланерист и утонул

В среду, 29 ноября, самарские спасатели приняли участие в ликвидации происшествия на воде. По предварительной информации, в озеро Яицкое под Самарой упал парапланерист. Мужчина утонул. Ему было 67 лет. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 17:08.

«К месту происшествия выезжали 

30 ноября 2017, 05:14
В Самарской области ожидается мороз ниже минус 10 градусов

В Самарской области ожидается мороз ниже минус 10 градусов

В Самарской области грядет похолодание. По сообщению метеорологов, в ночь на 28 ноября ожидается до восьми градусов мороза. Местами столбик термометра опустится ниже минус 10.

«Погода предстоящей рабочей недели будет формироваться под влиянием отрога сибирского антициклона, поэтому ожидается слабоморозная погода без 

27 ноября 2017, 02:29
В Самаре около часа горел автосервис на улице Коростелевых

В Самаре около часа горел автосервис на улице Коростелевых

В среду, 22 ноября, в центре Самары рано утром произошел пожар. Около часа горел автосервис на площади 100 квадратных метров, расположенный на улице Братьев Коростелевых. ЧП произошло в 5:23.

«На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 26 человек личного состава 

22 ноября 2017, 10:53
В МЧС рассказали об эвакуации людей из «Парк Хауса» в Самаре

В МЧС рассказали об эвакуации людей из «Парк Хауса» в Самаре

Во вторник, 21 ноября, в Самаре из ТЦ «Парк Хаус» эвакуировали посетителей. В 16:35 сообщение об эвакуации и фото с места происшествия в социальной сети опубликовал очевидец.

«Молл «Парк Хаус» сейчас. Всех эвакуировали, приехало 5 машин МЧС. Пожар или 
22 ноября 2017, 05:18
Примета шиномонтажников: первый снег – к наплыву клиентов

Примета шиномонтажников: первый снег – к наплыву клиентов

Первый снег к наплыву клиентов - традиционная примета шиномонтажников. Сегодня в специализированные мастерские выстроились огромные очереди. Люди готовы ждать часами, чтобы обеспечить собственную безопасность на дорогах.
Эксперты рекомендуют переобувать свой автомобиль, когда среднесуточная температура воздуха составляет от 5 до 7 

23 октября 2017, 06:02
В Самарскую область пришла зима

В Самарскую область пришла зима

В ночь на понедельник температура воздуха опускалась до -6 градусов, выпал снег, дороги покрылись ледяной коркой. В результате утром в первый рабочий день недели город встал в 9-балльных пробках. Самые большие заторы наблюдались на Московском шоссе, улице Авроры, проспекте Кирова 

23 октября 2017, 06:00
В Самаре борются с последствиями снегопада, который обрушился на город накануне

В Самаре борются с последствиями снегопада, который обрушился на город накануне

В воскресенье многочасовая метель привела к тому, что видимость на дорогах не превышала 10 метров. Выпало 13 миллиметров осадков - сообщает Приволжский Гидрометцентр. В результате слой снега увеличился на 12 сантиметров. Высота снежного покрова сейчас достигает 65 сантиметров, а например, 

6 февраля 2017, 12:41
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