В Самарской области грядет похолодание. По сообщению метеорологов, в ночь на 28 ноября ожидается до восьми градусов мороза. Местами столбик термометра опустится ниже минус 10.

«Погода предстоящей рабочей недели будет формироваться под влиянием отрога сибирского антициклона, поэтому ожидается слабоморозная погода без …