Снегопад не прекращается. По данным Приволжского УГМС, 5 декабря в Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Их в областной столице выпало 24,5 миллиметра. Из-за этого город второй день стоит в десятибалльных пробках. Огромный затор образовался в Сызранском районе, на участке трассы М-5 "Урал", от населенного пункта Большая Рязань до Октябрьска.
На федеральных дорогах на период с 2 ночи до 6 часов вечера ограничено движение грузовиков, сообщает "Поволжуправтодор". Транзитному транспорту рекомендуется обходить стороной подъезды к Самаре, Ульяновску и Оренбургу, 8-километровый отрезок автодороги Р-228 Сызрань-Саратов, а также участок магистрали А-300 Самара-Большая Черниговка - это граница с Республикой Казахстан.
МЧС просит всех быть предельно осторожными, а синоптики предупреждают, что такая погода сохранится в регионе как минимум до вечера среды.
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