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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Материалы по теме:

1000 человек эвакуировали из-за пожара в ТЦ «МЕГА» в Самаре

1000 человек эвакуировали из-за пожара в ТЦ «МЕГА» в Самаре

Собственные источники «ТЕРРЫ» сообщили о том, что в пятницу в Самаре эвакуировали посетителей из торгового центра «МЕГА». На улицу оперативно вывели порядка 1000 человек.

Информацию подтвердили в региональном управлении МЧС. В 17:00 туда поступило сообщение о пожаре. На место 
24 мая 2019, 05:53
В результате пожара на дебаркадере в Самаре погиб один человек

В результате пожара на дебаркадере в Самаре погиб один человек

В результате пожара на дебаркадере в Куйбышевском районе Самары погиб один человек. Об этом сообщил глава регионального управления МЧС Олег Бойко. По его словам, человек утонул. Еще двое пострадавших от ЧП госпитализированы в больницу имени Пирогова.

Также Олег Бойко 
8 мая 2019, 04:38
Взрыв и пожар: в Самаре сгорели дебаркадер и два катера, есть пострадавшие

Взрыв и пожар: в Самаре сгорели дебаркадер и два катера, есть пострадавшие

Крупный пожар произошел сегодня в Куйбышевском районе города. Как сообщают пользователи соцсетей, примерно в половине первого на дебаркадере на улице Белорусской прогремел взрыв. После этого начался пожар. Огонь и клубы дыма можно было наблюдать за несколько километров от места происшествия.
8 мая 2019, 03:02
Больше 100 человек тушили горящий ангар на Заводском шоссе

Больше 100 человек тушили горящий ангар на Заводском шоссе

8 мая произошел пожар на Заводском шоссе в Самаре.  В 10:12 поступил сигнал о том, что там горит металлический ангар. Огонь охватил 250 квадратных метров площади. На место происшествия прибыли  103 человека и 25 спецмашин. Пожар удалось ликвидировать в 11:05. 

8 мая 2019, 01:42
В Самаре у Ладьи построят 24-этажный ЖК

В Самаре у Ладьи построят 24-этажный ЖК

В Самаре на месте бывшего силикатного завода около "Ладьи" построят 24-этажный жилой комплекс, сообщает компания «Парус». По информации застройщика, его строительство начнется уже в декабре текущего года. До высоты пятого этажа отделка фасада дома будет стилизована под мрамор. В ЖК 

16 ноября 2017, 09:16
Официально не обманутые дольщики ЖК

Официально не обманутые дольщики ЖК "Чемпион" боятся остаться без квартир

В эту среду в областном арбитражном суде состоялось заседание по банкротству строительной организации  ООО "Регламент", бенефициаром которой является бывший владелец холдинга "Дисса" Олег Егоров. Слушание перенесли, но журналистам «ТЕРРЫ» удалось получить официальный комментарий представителей фирмы и минтранса по данному вопросу .

28 июня 2017, 05:47
Все ноги поломаешь: В Сызрани опасная для здоровья лестница соединяет два района

Все ноги поломаешь: В Сызрани опасная для здоровья лестница соединяет два района

Разрушающаяся лестница, которая соединяет районы нижнего и верхнего Засызрана, вызывает у горожан серьезные опасения, пишет КТВ-Луч.

По словам местных жителей с улицы Горной, каждый раз, проходя через эту лестницу, они рискуют собственным здоровьем. Горожане не знают, что для 
30 мая 2017, 10:50
Парадную лестницу на самарской набережной отремонтируют за 54 миллиона рублей

Парадную лестницу на самарской набережной отремонтируют за 54 миллиона рублей

Правительство Самарской области объявило тендер на капитальный ремонт парадной лестницы с набережной Волги к площади Славы. Цена контракта - 54 миллиона рублей. Согласно информации с сайта госзакупок, подрядчик должен уложить более 11 тысяч квадратных метров новой цветной плитки, установить 560 метров 

3 июля 2014, 05:36
В Самаре в

В Самаре в "Евроквартале" провалился асфальт под грузовиком с керамзитом

На форуме "Самарские водители" появились снимки инцидента, произошедшего на территории элитного жилого комплекса "Евроквартал" на ул. Вилоновской. На фото грузовик "ЗИЛ", груженный керамзитом, провалился под асфальт задним колесом и одним боком придавил припаркованный рядом седан. На место происшествия выехала съемочная 
31 мая 2013, 01:03
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