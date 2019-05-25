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1000 человек эвакуировали из-за пожара в ТЦ «МЕГА» в Самаре
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24 мая 2019, 05:53
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В результате пожара на дебаркадере в Самаре погиб один человек
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8 мая 2019, 04:38
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Взрыв и пожар: в Самаре сгорели дебаркадер и два катера, есть пострадавшие
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8 мая 2019, 03:02
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Больше 100 человек тушили горящий ангар на Заводском шоссе
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8 мая 2019, 01:42
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В Самаре у Ладьи построят 24-этажный ЖК
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16 ноября 2017, 09:16
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Официально не обманутые дольщики ЖК "Чемпион" боятся остаться без квартир
В эту среду в областном арбитражном суде состоялось заседание по банкротству строительной организации ООО "Регламент", бенефициаром которой является бывший владелец холдинга "Дисса" Олег Егоров. Слушание перенесли, но журналистам «ТЕРРЫ» удалось получить официальный комментарий представителей фирмы и минтранса по данному вопросу .
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28 июня 2017, 05:47
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Все ноги поломаешь: В Сызрани опасная для здоровья лестница соединяет два района
Разрушающаяся лестница, которая соединяет районы нижнего и верхнего Засызрана, вызывает у горожан серьезные опасения, пишет КТВ-Луч.
По словам местных жителей с улицы Горной, каждый раз, проходя через эту лестницу, они рискуют собственным здоровьем. Горожане не знают, что для …
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30 мая 2017, 10:50
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Парадную лестницу на самарской набережной отремонтируют за 54 миллиона рублей
Правительство Самарской области объявило тендер на капитальный ремонт парадной лестницы с набережной Волги к площади Славы. Цена контракта - 54 миллиона рублей. Согласно информации с сайта госзакупок, подрядчик должен уложить более 11 тысяч квадратных метров новой цветной плитки, установить 560 метров …
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3 июля 2014, 05:36
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В Самаре в "Евроквартале" провалился асфальт под грузовиком с керамзитом
На форуме "Самарские водители" появились снимки инцидента, произошедшего на территории элитного жилого комплекса "Евроквартал" на ул. Вилоновской. На фото грузовик "ЗИЛ", груженный керамзитом, провалился под асфальт задним колесом и одним боком придавил припаркованный рядом седан. На место происшествия выехала съемочная …
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31 мая 2013, 01:03
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