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Видео в блогах: «Халатность при строительстве дорог в Самаре»
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29 марта 2018, 11:54
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В блогах: в Самаре демонтировали памятник Масленникову
Блогер psergeev77 рассказал, что накануне утром в Самаре на площадке ЗиМа демонтировали известный памятник русскому революционеру Александру Масленникову для последующей реставрации и переноса на новое место.
Монумент при демонтаже не пострадал. В ближайшее время он будет осмотрен специалистами …
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29 марта 2018, 11:27
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18-летний парень жестоко избил посетителя бара в Самаре
В Самаре в одном из баров Красноглинского района молодой парень избил другого посетителя. Пострадавший – 34-летний самарец, безработный. Он попал в больницу. По заключению экспертов, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. По предварительным данным, ссора между посетителями бара возникла «на почве …
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29 марта 2018, 11:08
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Частный дом сгорел вечером в Шигонском районе
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29 марта 2018, 08:54
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В торговых центрах Самары начались учения по эвакуации
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28 марта 2018, 09:01
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Утром Самару сковали 8-балльные пробки
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28 марта 2018, 06:29
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Перекрыто движение и образовались пробки на Ново-Садовой в Самаре
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28 марта 2018, 12:57
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Сильный снег с дождем и ветер ожидаются в Самарской области
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27 марта 2018, 02:25
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Противопожарные тренировки проведут в торговых центрах Самары
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26 марта 2018, 03:09
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13 пожарных тушили домашние вещи в Новокуйбышевске
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26 марта 2018, 12:51
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Волна ложных сообщений о минировании ТЦ докатилась до Самары
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13 сентября 2017, 11:24
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В Самаре коровы пасутся рядом с «Колизеем»!!! (есть фото)
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15 мая 2016, 03:29