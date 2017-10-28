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В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
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22 сентября 2017, 04:16
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На Самару идет шторм
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31 июля 2017, 04:30
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Дожди, грозы, град: Завтра в Самарской области ожидается ухудшение погоды
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23 июля 2017, 04:44
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Срочно: Самару снова может засыпать градом
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21 июня 2017, 01:38
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Новое штормовое предупреждение пришло из Тольятти
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16 июня 2017, 03:41
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В Самарской области ожидаются заморозки: температура воздуха опустится до 2 градусов мороза
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4 июня 2017, 04:49
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В Сызрани выпал град размером с небольшое яйцо: последствия стихии
Сегодня, 1 июня, Сызрань накрыла новая волна природных катаклизмов. В соцсетях жители выложили фото и видео последствий обрушившейся на город стихии, передает «КТВ ЛУЧ»
Так, в результате шквалистого ветра в 3-м микрорайоне Юго-Западного района упал рекламный щит. По …
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1 июня 2017, 10:25
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Одевайтесь теплее: В Самаре ожидается ухудшение погоды и заморозки
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15 мая 2017, 07:01
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Самарец 9 часов просидел на перилах балкона
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10 мая 2017, 10:48
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В Жигулевске столкнулись автобус с 24 детьми, грузовик и легковушка
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1 мая 2017, 08:09
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МЧС по Самарской области предупредило жителей региона о возможном сходе снега с крыш
Из-за установившегося потепления угроза попадания под сваливающиеся ледяные массы стала одной из главных опасностей на улице. Только за один день, 19 февраля, травмы получили трое самарцев. Спасатели советуют быть предельно осторожными. Если во время движения по тротуару сверху слышится подозрительный шум …
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20 февраля 2017, 01:08
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6 января в Самаре выпало рекордное за 31 год количество снега
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7 января 2017, 02:56