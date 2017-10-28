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«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 октября 2017г 
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Материалы по теме:

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

В регион, по данным синоптиков, продолжает поступать холодный воздух Арктики. И уже этой ночью и утром в субботу на поверхности почвы ожидаются заморозки до -1 градуса. При этом скорость ветра будет достигать 12 метров в секунду. В связи ухудшением погодных 

22 сентября 2017, 04:16
На Самару идет шторм

На Самару идет шторм

В управлении МЧС по Самарской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях 1 августа. По сообщению синоптиков, во вторник ожидается гроза и усиление ветра до 18 метров в секунду.

Спасатели напоминают самарцам, что если непогода застанет на улице, то следует держаться на 

31 июля 2017, 04:30
Дожди, грозы, град: Завтра в Самарской области ожидается ухудшение погоды

Дожди, грозы, град: Завтра в Самарской области ожидается ухудшение погоды

Завтра, 24 июля, по Самарской области пройдет грозовой фронт, информирует региональный ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

По данным синоптиков, ночью ожидается небольшой, умеренный, местами сильный дождь, гроза, возможен град.

Днем 24 июля местами пройдет кратковременный дождь, 
23 июля 2017, 04:44
Срочно: Самару снова может засыпать градом

Срочно: Самару снова может засыпать градом

В Самарской области снова объявлено штормовое предупреждение, передает МЧС. По прогнозу синоптиков, в среду 21 июня с семи часов вечера в Самаре ожидается ухудшение погодных условий. Возможны грозы, град, усиление ветра до 20 метров в секунду. Такие погодные явления могут 
21 июня 2017, 01:38
Новое штормовое предупреждение пришло из Тольятти

Новое штормовое предупреждение пришло из Тольятти

В Самарской области в ближайшее время начнется гроза, которая, по прогнозу, может продлиться до конца дня. Ветер усилится до 16 метров в секунду. Непогода ожидается в Тольятти и на территории Ставропольского района. Мэрия Автограда распространила штормовое предупреждение.  

При сильном ветре 

16 июня 2017, 03:41
В Самарской области ожидаются заморозки: температура воздуха опустится до 2 градусов мороза

В Самарской области ожидаются заморозки: температура воздуха опустится до 2 градусов мороза

В ночь на 5 июня в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Столбик термометра опустится до 2°С мороза, сообщает Приволжское УГМС.
В связи с ухудшением погодных условий МЧС России по Самарской области советует одеваться теплее и 

4 июня 2017, 04:49
В Сызрани выпал град размером с небольшое яйцо: последствия стихии

В Сызрани выпал град размером с небольшое яйцо: последствия стихии

Сегодня, 1 июня, Сызрань накрыла новая волна природных катаклизмов. В соцсетях жители выложили фото и видео последствий обрушившейся на город стихии, передает «КТВ ЛУЧ»
 
Так, в результате шквалистого ветра в 3-м микрорайоне Юго-Западного района упал рекламный щит. По 
1 июня 2017, 10:25
Одевайтесь теплее: В Самаре ожидается ухудшение погоды и заморозки

Одевайтесь теплее: В Самаре ожидается ухудшение погоды и заморозки

Приволжское УГМС прогнозирует, что в ночь 15 мая в Самаре и области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов. В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области выпустило специальные рекомендации.
 
Гражданам не допускать 

15 мая 2017, 07:01
Самарец 9 часов просидел на перилах балкона

Самарец 9 часов просидел на перилах балкона

Инцидент произошел сегодня, 10 мая. Как утверждают очевидцы из паблика «Новости Самары-Самара life» соцсети «ВКонтакте», 28-летний парень по неустановленной пока причине залез на перила балкона одной из девятиэтажек в районе пересечении 22 Партсъезда с Вольской.
 
Приехавшие на место вызова 
10 мая 2017, 10:48
В Жигулевске столкнулись автобус с 24 детьми, грузовик и легковушка

В Жигулевске столкнулись автобус с 24 детьми, грузовик и легковушка

Вчера, 30 апреля, в 10:35 на 970 км трассы М-5 в Жигулевске произошло ДТП, передает ГУ МЧС по Самарской области.
На место происшествия выезжали 4 пожарных на одном автомобиле. По прибытии ими было установлено, что столкнулись три транспортных средства. Проводились 

1 мая 2017, 08:09
МЧС по Самарской области предупредило жителей региона о возможном сходе снега с крыш

МЧС по Самарской области предупредило жителей региона о возможном сходе снега с крыш

Из-за установившегося потепления угроза попадания под сваливающиеся ледяные массы стала одной из главных опасностей на улице. Только за один день, 19 февраля, травмы получили трое самарцев. Спасатели советуют быть предельно осторожными. Если во время движения по тротуару сверху слышится подозрительный шум 

20 февраля 2017, 01:08
6 января в Самаре выпало рекордное за 31 год количество снега

6 января в Самаре выпало рекордное за 31 год количество снега

Вчера, 6 января, в Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум выпавших осадков за историю метеонаблюдений в этот день. Об этом сообщает Приволжский УГМС.
 
Предыдущее достижение от 6 января держалось с 1986 года. Тогда в Куйбышеве осадки зафиксировали на уровне 
7 января 2017, 02:56
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