Поездки в Индию и Китай могут обернуться заражением свиным и птичьим гриппом Индия и Китай оказались для россиян под запретом. Роспортребнадзор предостерег наших соотечественников от поездок в эти страны. Они, по словам специалистов ведомства, могут обернуться заражением свиным или птичьим гриппом, которые смертельно опасны. Так, сейчас в Индии стремительно распростаняется вирус свиного …