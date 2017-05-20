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Роспотребнадзор предупреждает о риске заразиться птичьим гриппом во время поездок в страны Европы и Ближнего Востока
Там зафиксированы вспышки инфекционного заболевания, которое в первое очередь поражает легкие человека, вызывая их отек. Это нередко приводит к смерти пациента. За последние годы зарегистрировано больше восьмисот лабораторно подтвержденных заболевших, половина из них умерли. Поэтому за 3-4 недели до отъезда …
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8 декабря 2016, 05:48
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Россельхознадзор предупредил об угрозе птичьего гриппа в РФ
По сведениям Россельхознадзора, в этом году возникла реальная угроза появления разных штаммов птичьего гриппа в России и заражения домашней птицы. Предположительным путем возникновения заболевания считается сезонная миграция диких перелетных птиц.
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23 ноября 2016, 11:29
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В блогах: о винокуренном заводе купцов Марковых
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14 октября 2016, 09:46
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В Самарской области 36-летний мужчина утонул в реке Большой Черемшан
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30 мая 2016, 11:20
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Ученые: создана универсальная вакцина против гриппа
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30 августа 2015, 11:34
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Поездки в Индию и Китай могут обернуться заражением свиным и птичьим гриппом
Индия и Китай оказались для россиян под запретом. Роспортребнадзор предостерег наших соотечественников от поездок в эти страны. Они, по словам специалистов ведомства, могут обернуться заражением свиным или птичьим гриппом, которые смертельно опасны. Так, сейчас в Индии стремительно распростаняется вирус свиного …
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3 февраля 2015, 11:00
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Задержан предполагаемый виновник ДТП в Челно-Вершинском районе
Полиция сообщила о задержании предполагаемого виновника автомобильной аварии с участием двух «Газелей», скрывшегося с места ДТП. Подозреваемый – безработный мужчина 1985 года рождения. У него нет водительского удостоверения.
Как уже сообщала «ТЕРРА», авария произошла в понедельник, 26 мая, …
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28 мая 2014, 08:59
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В Челно-Вершинском районе задержан подозреваемый в изнасиловании 55-летней женщины
9 мая в доме на ул. Зеленой села Благодаровка произошло изнасилование и избиение 55-летней местной жительницы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
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12 мая 2014, 03:04