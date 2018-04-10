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Материалы по теме:

Появились подробности пожара у КРЦ «Звезда» в Самаре

Появились подробности пожара у КРЦ «Звезда» в Самаре

Накануне вечером в Самаре частично выгорело здание у культурно-развлекательного центра «Звезда». В этом помещении 
10 апреля 2018, 11:49
Пожар рядом с КРЦ «Звезда» в Самаре ликвидирован

Пожар рядом с КРЦ «Звезда» в Самаре ликвидирован

Региональное ГУ МЧС России отчиталось о полной ликвидации пожара в здании бывшего ресторана по соседству с КРЦ «Звезда» в Самаре. Работы по тушению длились более 5 часов. Завершились они в 23:23.

Напомним, сигнал о пожаре поступил в 18:01 9 апреля. Первые 

10 апреля 2018, 08:03
Видео: крупный пожар начался около КРЦ «Звезда» в Самаре

Видео: крупный пожар начался около КРЦ «Звезда» в Самаре

Крупный пожар начался в Самаре. На улице Ново-Садовой загорелось здание, расположенное по соседству с КРЦ «Звезда».

По информации регионального ГУ МЧС России, огонь охватил постройку, в которой ранее располагался ресторан. Сигнал о возгорании поступил в 18:01. На тушение пожара 
9 апреля 2018, 06:43
Чтобы не было заторов: На Волгу возле Самары вышел ледокол

Чтобы не было заторов: На Волгу возле Самары вышел ледокол

Сегодня, 7 апреля, на Волге возле Самары начались ледокольные работы. Мероприятие необходимо для того, чтобы предотвратить ледовые заторы.

Накануне жителям областной столицы были разосланы СМС-сообщения от МЧС. Ведомство предупредило горожан о том, что выход на лед в субботу чрезвычайно 
7 апреля 2018, 05:39
Сирены зазвучат 21 марта в Самарской области

Сирены зазвучат 21 марта в Самарской области

В Самарской области состоится проверка системы оповещения. Сирены зазвучат в среду, 21 марта, в рамках подготовки к предстоящему паводку, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

«21 марта 2018 года в 10:00 местного времени будет проведена комплексная проверка состояния готовности 

19 марта 2018, 03:22
В Самаре из-за технического сбоя включились сирены

В Самаре из-за технического сбоя включились сирены

В понедельник, 5 июня, в седьмом часу вечера в разных районах Самары зазвучали сирены МЧС. Они сработали из-за технического сбоя. Всего самопроизвольно  заработали двадцать устройств. В социальных сетях самарцы написали, что слышали сигнал тревоги в районе Ботанического сада, Дома молодежи, 

6 июня 2017, 10:41
В Самаре зазвучат электросирены

В Самаре зазвучат электросирены

16 марта в области проверят систему централизованного оповещения
14 марта 2017, 02:08
20 марта в Самаре будут 5 минут звучать электросирены

20 марта в Самаре будут 5 минут звучать электросирены

Завтра, 20 марта, в Самаре зазвучат сирены, напоминает городская администрация. В этот день в столице региона пройдет плановая комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения с включением электросирен и уличных громкоговорителей. Устройства включат ровно в 10:00, они будут работать 

19 марта 2014, 04:43
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