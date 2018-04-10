В Самаре в среду, 11 апреля, МЧС включит сирены и громкоговорители. Состоится комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением электросирен и уличных громкоговорителей. Сирены будут работать с 10 часов утра в течение пяти минут.
«Работа электросирен означает сигнал «Внимание всем!». По этому сигналу необходимо включить радиоточку, телевизионные и радиовещательные приёмники и прослушать речевое сообщение о проводимой проверке», - сообщили в мэрии Самары.
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