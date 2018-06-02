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«Они так похожи на леденцы!»: В Сызрани 3-летний ребенок отравился гормональными препаратами
Несовершеннолетний с отравлением был госпитализирован в местную горбольницу. Об этом пишет «КТВ ЛУЧ».
В Сызрани 3-летний ребенок, увидев яркие разноцветные таблетки, съел их, приняв за леденцы. На самом деле это оказались … гормональные препараты. С отравлением он был …
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27 мая 2018, 12:05
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Перепутала бутылку: В Тольятти бабушка выпила уксус и отправилась в больницу
73-летняя жительница Тольятти, проживающая в Автозаводском районе города, перепутала бутылки с уксусом и по ошибке добавила в пищу из той, где был 70-процентный. Бабушка получила ожоги пищевода и была госпитализирована в тольяттинскую горбольницу, передает Сититраффик.
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4 марта 2018, 05:40
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В Тольятти двое детей отравились чистящими средствами
На этой неделе в Тольятти сразу двое младенцев попали в больницу в результате отравления бытовой химией. Как сообщает 63.ru, оба случая произошли в Центральном районе, а виной всему была невнимательность родителей. Первый ребенок, которому всего год от роду, выпил …
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20 января 2018, 11:06
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Под Тольятти шестеро иностранцев отравились газом, один в коме
Появилась информация о массовом отравлении людей угарным газом в Самарской области. Инцидент произошел в селе Нижнее Санчелеево (Ставропольский район). По предварительным данным, пострадали шестеро молодых иностранцев, работавших на одном из объектов на улице Горького. Предположительно, они развели огонь и могли …
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22 декабря 2017, 02:06