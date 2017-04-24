Росавтодор может оштрафовать областное правительство в случае срыва сроков строительства автодороги к аэропорту Курумоч и отрезка магистрали на Московском шоссе Росавтодор может оштрафовать правительство Самарской области в случае срыва сроков строительства двух объектов: автодороги к аэропорту Курумоч и отрезка магистрали на Московском шоссе.

По данным ведомства, сейчас график работ нарушается. На начало января освоено лишь 80% денег, выделенных на эти …