Во всяком случае, так заявил Росавтодор, хотя еще в сентябре прошлого года ведомство сообщило о том, что проект прошел первое сито крупных ГЧП-проектов. При этом по официальной отчетности Самарская область вошла в тройку лидеров по развитию данного механизма.
Зал для настольного тенниса в одной из промышленных зон Самары появился полтора года назад как результат государственно-частного партнерства. Помещения и оборудование приобретены на деньги частного инвестора, а муниципалитет взял на себя затраты на строительство окрестных дорог.
Алексей Мурзов, главный тренер центра настольного тенниса:
«Проект реализовался как сотрудничество частного бизнеса и госструктур. Такие центры в стране по пальцам можно пересчитать. 5-6 центров. Правовая поддержка была оказана при получении сертификации».
Впрочем, один из самых масштабных для механизма ГЧП проектов - строительство магистрали «Центральная» в Самаре - реализовать не спешат. Инвесторы должны были вложить не менее 15% от ее стоимости. Тем временем Росавтодор исключил эту дорогу из 9 приоритетных российских объектов, так что федеральных денег ждать не стоит. Впрочем, областные власти пока полны оптимизма. Сейчас в работе 16 проектов с объемом внебюджетных средств порядка 10 миллиардов рублей в самых разных сферах. Правда, и здесь проблем хватает.
Александр Кобенко, вице-губернатор - министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области:
«Возникает очень много сложностей, где-то нужно размежевать земельные участки - выделить, поменяв зонирование, где-то нужно подвести инфраструктуру, а это сложная территория, например, энергодефицитная. По каждому проекту возникают сложные непредвиденные ситуации, и мы, как орган власти, не можем все вопросы решить. Можем решить в формате межведомственной рабочей группы».
По оценке федеральной антимонопольной службы, развитие ГЧП тормозят "технологический" и "психологический" аспекты. В первом случае имущество муниципалитета не оформлено по всем правилам, и его не так просто передать в концессию инвестору.
Алексей Ульянин, руководитель ГК "Технология управления":
«Не раз в российской действительности было так - инвестор заходил на некий социальный проект для города или для области, роза ветров менялась, политическая конъюнктура менялась, и пересматривались проекты. Суммы были там не трехкопеечные, ставится вопрос над реализацией проекта. Будем откровенны – достаточно проехать по улицам Самары и увидеть, что такие знаковые проекты до сих пор в недостроенном состоянии.
С другой стороны, МУПы и вовсе не заинтересованы передавать имущество в пользование частникам. ФАС предлагает решить проблему кардинально - ввести полный запрет на создание и функционирование муниципальных предприятий.