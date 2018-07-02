4
31
37
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Курсы валют

2 июля, понедельник

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 9 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Как перед матчем Бразилия – Мексика провели карнавал в Самаре

Как перед матчем Бразилия – Мексика провели карнавал в Самаре

В Самаре на улице Куйбышева в минувшие выходные, в преддверии матча сборных Бразилии и Мексики, впервые прошел карнавал. Главной темой акции стали латиноамериканские танцы, во время шествия к танцевальной колонне присоединились несколько тысяч человек.

Карнавал, в субботу, 30 июня, и в 

2 июля 2018, 04:05
«Вот дожили!»: в Самаре колумбийцы шифруются от бразильцев

«Вот дожили!»: в Самаре колумбийцы шифруются от бразильцев

В Самаре колумбийцы шифруются от бразильцев, рассказал на своей странице в «Фейсбуке» самарец Вадим Афанасьев.

«Сегодня утром видел на Советской Армии пять человек колумбийцев. Я сначала подумал - бразильцы или мексиканцы», - пишет автор. Сами болельщики заявили, что 
2 июля 2018, 03:10
Коза Забияка определила победителя матча Бразилия-Мексика

Коза Забияка определила победителя матча Бразилия-Мексика

Коза Забияка, официальный оракул ЧМ-2018 от Самары, сделала свой прогноз на матч 1\8 финала мундиаля между Бразилией и Мексикой. Гадание проходило в традиционном формате. Перед козочкой поставили три миски с угощениями, перед которым расположили флаги стран-участниц и надпись «ничья». Забияка 

2 июля 2018, 03:02
2500 болельщиков на поездах прибыли на матч Бразилия – Мексика в Самару

2500 болельщиков на поездах прибыли на матч Бразилия – Мексика в Самару

В Самаре на поездах прибыли толпы новых болельщиков ЧМ-2018. 2 июля на стадионе «Самара Арена» состоится игра 1/8 финала: Бразилия – Мексика. Более 2500 туристов приехали на вокзал Самары на шести бесплатных поездах из Москвы, Нижнего Новгорода и  Казани. Матч 
2 июля 2018, 02:22
Грандиозными гуляниями победу сборной России отметили в Самаре

Грандиозными гуляниями победу сборной России отметили в Самаре

Грандиозными гуляниями по всей стране, в том числе и в Самаре отметили выход Сборной России по футболу в 1/4 финала ЧМ-2018, который проходит в эти дни в нашей стране. В поединке 1/8 накануне были повержены испанцы. Основное и дополнительное время 
2 июля 2018, 11:45
Рианна и сбежавший муж: кто болеет за сборные Бразилии и Мексики

Рианна и сбежавший муж: кто болеет за сборные Бразилии и Мексики

В Самаре в понедельник, 2 июля, состоится матч 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу: на стадионе «Самара Арена» сыграют сборные Бразилии и Мексики. Напомним, «делегации болельщиков» из этих стран в числе самых многочисленных. По данным РФС, бразильцы купили более 70 тысяч 
2 июля 2018, 10:59
Сборные Мексики и Бразилии сыграют 2 июля в Самаре

Сборные Мексики и Бразилии сыграют 2 июля в Самаре

Сегодня, 2 июля, стадион «Самара Арена» примет пятый и предпоследний матч чемпионата мира по футболу. В рамках 1\8 финала мундиаля встретятся сборные Бразилии и Мексики. Обе команды завоевали право на выход в плей-офф по результатам матчей группового этапа.

Напомним, что для 

2 июля 2018, 10:22
Стало известно, кто сыграет в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Самаре

Стало известно, кто сыграет в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Самаре

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который пройдет в Самаре 2 июля, обещает быть действительно жарким. За право выйти в четвертьфинал на «Самара Арене» сразятся сборные Мексики и Бразилии.

Пара определилась по результатам группового этапа. Бразильцы, одолевшие в заключительном матче 

28 июня 2018, 07:56
Сборные Бразилии и Мексики 2 июля сыграют на

Сборные Бразилии и Мексики 2 июля сыграют на "Самара Арене"

В Самаре, 2 июля, в матче 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу сыграют сборные Бразилии и Мексики. Это определилось по итогам вчерашних групповых матчей. В группе F сборная Германии в последнем групповом матче проиграла команде Южной Кореи 0:2, в результате первое 
28 июня 2018, 06:42
В Мексике разыграли в лотерею автомобиль и закопали его в яму на 50 лет

В Мексике разыграли в лотерею автомобиль и закопали его в яму на 50 лет

В мексиканском городе Охинага, штат Чиуауа прошла необычная лотерея. Организаторы разыграли автомобиль. Вот только победителю она не досталась. Машину законсервировали в яме, чтобы отдать наследникам счастливчика через 50 лет.

Легковушка, по замыслу организаторов, должна стать своеобразным посланием потомкам. Перед 
13 апреля 2018, 07:14
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх