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Как перед матчем Бразилия – Мексика провели карнавал в Самаре
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2 июля 2018, 04:05
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«Вот дожили!»: в Самаре колумбийцы шифруются от бразильцев
В Самаре колумбийцы шифруются от бразильцев, рассказал на своей странице в «Фейсбуке» самарец Вадим Афанасьев.
«Сегодня утром видел на Советской Армии пять человек колумбийцев. Я сначала подумал - бразильцы или мексиканцы», - пишет автор. Сами болельщики заявили, что …
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2 июля 2018, 03:10
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Коза Забияка определила победителя матча Бразилия-Мексика
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2 июля 2018, 03:02
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2500 болельщиков на поездах прибыли на матч Бразилия – Мексика в Самару
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2 июля 2018, 02:22
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Грандиозными гуляниями победу сборной России отметили в Самаре
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2 июля 2018, 11:45
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Рианна и сбежавший муж: кто болеет за сборные Бразилии и Мексики
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2 июля 2018, 10:59
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Сборные Мексики и Бразилии сыграют 2 июля в Самаре
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2 июля 2018, 10:22
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Стало известно, кто сыграет в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Самаре
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28 июня 2018, 07:56
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Сборные Бразилии и Мексики 2 июля сыграют на "Самара Арене"
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28 июня 2018, 06:42
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В Мексике разыграли в лотерею автомобиль и закопали его в яму на 50 лет
В мексиканском городе Охинага, штат Чиуауа прошла необычная лотерея. Организаторы разыграли автомобиль. Вот только победителю она не досталась. Машину законсервировали в яме, чтобы отдать наследникам счастливчика через 50 лет.
Легковушка, по замыслу организаторов, должна стать своеобразным посланием потомкам. Перед …
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13 апреля 2018, 07:14