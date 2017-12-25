Мэрии Тольятти удалось через суд обязать АвтоВАЗ заплатить за землю. Сумма исковых требований - свыше 1 миллиона 700 тысяч рублей. Стороны спорили за земельный участок на Южном шоссе площадью 2,5 гектара, на котором размещается автостоянка. Согласно материалам дела на сайте арбитража, договор аренды был заключен в 2003 году сроком на 11 месяцев. После того, как он истек, АвтоВАЗ почти 10 лет продолжал пользоваться землей и только в 2013 году известил мэрию об отказе от договора в одностороннем порядке. Однако выяснилось, что участок так и не был возвращен городу по акту приема-передачи. И на нем по-прежнему располагается стоянка, территория огорожена и охраняется. После чего горадминистрация потребовала заплатить за фактическое пользование землей. Арбитраж сначала отказал в удовлетворении иска, ссылаясь на то, что чиновники не доказали, что АвтоВАЗ по-прежнему имеет какое-то отношение к этому участку. Кроме того, судьи заявили о пропуске срока исковой давности. Апелляция это решение отменила и обязала компанию рассчитаться с мэрией. Затем дело ушло в Казань. Кассационная инстанция арбитражного суда Поволжского округа оставила в силе вердикт самарской апелляции.
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