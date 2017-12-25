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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Самарские чиновники и институт «ТеррНИИгражданпроект» судятся из-за денег

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Китаянка требует компенсацию от сафари-парка за съеденную тигром мать

Эта трагедия произошла в сафари-парке китайской столицы. Одна посетительница вышла из автомобиля, и через считанные секунды на эту женщину накинулся неожиданно появившийся тигр. Мать жертвы тут же выскочила из транспортного средства и бросилась на помощь, и тут зверь переключился на 

22 декабря 2017, 05:12
В Самаре распространили поддельные купюры на 175 тысяч рублей

В Самаре распространили поддельные купюры на 175 тысяч рублей

В Самаре двое фальшивомонетчиков распространили поддельные купюры на 175 тысяч рублей. Подозреваемые в совершении преступления установлены. Сбытчики поддельных денег задержаны оперативниками регионального управления МВД. На допросах задержанные мужчины, по данным надзорного ведомства, дали признательные показания и попросили о рассмотрении их 

22 декабря 2017, 09:52
Компьютер теперь научили распознавать обман в суде

Компьютер теперь научили распознавать обман в суде

Американские специалисты научили компьютер с искусственным интеллектом определять обман в процессе судебного заседания. Информация об уникальной системе DARE обнародована в специализированных изданиях.
Уже состоялись первые тесты, которые эксперты признали успешными. Они продемонстрировали большую эффективность, по сравнению с интуицией людей. Неправдивые 

21 декабря 2017, 02:04
В Тольятти в «Противопожарной службе» АвтоВАЗа загорелась канализация

В Тольятти в «Противопожарной службе» АвтоВАЗа загорелась канализация

В четверг, 21 декабря, появилось сообщение о пожаре в Автозаводском районе Тольятти. В ООО «Противопожарная служба», ПАО «АвтоВАЗ» произошло возгорание в сантехтоннеле. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 8:51. Горел утеплитель канализационных труб. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. 

21 декабря 2017, 01:07
На вазовской площадке в Ижевске увеличат выпуск автомобиля Lada Vesta

На вазовской площадке в Ижевске увеличат выпуск автомобиля Lada Vesta

На вазовской площадке в Ижевске увеличат выпуск автомобиля Lada Vesta. Это произойдет сразу после того, как производство Lada Granta Liftback перенесут в Тольятти, заверили на предприятии. Перенос лифтбека обусловлен необходимостью разгрузить конвейер из-за повышенного спроса на «Весту». Сейчас у многих 

18 декабря 2017, 09:01
АвтоВАЗ переносит в Тольятти производство лифтбека Lada Granta

АвтоВАЗ переносит в Тольятти производство лифтбека Lada Granta

АвтоВАЗ объявил о переносе производства Lada Granta в кузове лифтбек из Ижевска в Тольятти. С нового года автомобиль начнут собирать на линии «Калина», на которой с 2011 года изготавливают Granta седан. Лифтбек Granta АвтоВАЗ начал выпускать в мае 2014 года, 

12 декабря 2017, 04:19
Новым топ-менеджером АвтоВАЗа станет Сельчук Кура

Новым топ-менеджером АвтоВАЗа станет Сельчук Кура

В пресс-центре АвтоВАЗа сообщили о новом топ-менеджере, который приступит к своим обязанностям на заводе после Нового года.

«С 1 января 2018 года Сельчук Кура (Selcuk Cura) вступит в должность исполнительного вице-президента по инжинирингу ПАО «АвтоВАЗ». В этой позиции он 
11 декабря 2017, 01:31
Чиновники из Самарской области судятся из-за квартир льготников

Чиновники из Самарской области судятся из-за квартир льготников

Кассационная инстанция арбитражного суда Поволжского округа поддержала решение нижестоящих инстанций и отклонила жалобу областного министерства социально-демографической политики и министерства управления финансами. Они пытались доказать, что мэрия Тольятти не вправе требовать от них компенсацию в 22 миллиона рублей. Согласного материалам дела, 

28 ноября 2017, 10:02
Мэрия Тольятти пытается отсудить 18 млн рублей

Мэрия Тольятти пытается отсудить 18 млн рублей

Мэрия Тольятти продолжает попытки отсудить 18 млн рублей у областного министерства социально-демографической политики. Разбирательства уже дошли до кассации арбитражного суда Поволжского округа. Согласного материалам дела, спор возник в результате внеочередного предоставления квартир гражданам, признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий в 

24 ноября 2017, 11:09
Мэрия Тольятти проиграла иск компании Виктора Вексельберга

Мэрия Тольятти проиграла иск компании Виктора Вексельберга

Администрации Тольятти не удалось через арбитражный суд взыскать с ПАО «Т Плюс» 44 млн рублей задолженности за аренду земельного участка под Тольяттинской ТЭЦ. По мнению чиновников, говорится в материалах арбитража, этот долг образовался в результате ненадлежащего исполнения энергетиками обязательств по 

13 ноября 2017, 07:02
Область заплатит за тольяттинские квартиры

Область заплатит за тольяттинские квартиры

Еще одна неудача юристов областных ведомств в апелляционной инстанции. На этот раз речь идет о попытке министерства социально-демографической и семейной политики опротестовать решение арбитражного суда по иску Тольяттинской мэрии.
Как уже рассказывала "ТЕРРА", муниципалитет регулярно судится с региональными властями, требуя 

5 сентября 2017, 04:50
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