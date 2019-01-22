Больница имени Середавина, а также городская больница №5 на улице Шверника, которые оказались в зоне крупной коммунальной аварии в Самаре, не останутся без тепла. Их подключают на резервную схему отопления. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Напомним, 22 января на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора произошел порыв на теплотрассе. Потоки горячей воды вышли на поверхность. В итоге, вся прилегающая местность оказалась окутанной облаками пара. ЧП спровоцировало перебои в работе общественного транспорта. Ликвидацией последствий аварии занимаются сотрудники «ПТС».
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