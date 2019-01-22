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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

Кипяток из лопнувшей теплотрассы затопил трамвайный вагон в Самаре

Кипяток из лопнувшей теплотрассы затопил трамвайный вагон в Самаре

Во вторник, 22 января коммунальная авария стала причиной ЧП на транспорте. Потоки горячей воды, которые хлынули из лопнувшей теплотрассы на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской, затопили салон трамвайного вагона. Для того, чтобы вызволить из беды пассажиров, пришлось привлекать сотрудников МЧС. 
22 января 2019, 06:00
Два человека пострадали в столкновении четырех автомобилей в Самаре

Два человека пострадали в столкновении четырех автомобилей в Самаре

Вечером 13 января массовое ДТП произошло в Куйбышевском районе Самары. Около 17:30 41-летняя женщина ехала на своем «Форде» по Южному шоссе. Двигаться пришлось в условиях сильного снегопада. Из-за этого в районе дома 6а женщина не справилась с управлением и оказалась 

14 января 2019, 01:44
В Самаре улица Авроры ушла под воду: произошла утечка на водоводе

В Самаре улица Авроры ушла под воду: произошла утечка на водоводе

Стала известна причина коммунальной аварии на улице Мориса Тореза. Напомним, что примерно в 15:00 во вторник датчики центральной диспетчерской клубы «РКС-Самара» зафиксировали резкое падение давления на водоводе диаметром 900 миллиметров, то есть где-то появилась крупная утечка. По словам коммунальщиков, строительная 
18 декабря 2018, 08:57
В ситуацию с отоплением в Сызрани может вмешаться Генпрокуратура

В ситуацию с отоплением в Сызрани может вмешаться Генпрокуратура

ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" обратилось с просьбой к депутатам Госдумы взять под контроль отопительный сезон в Сызрани. Дело в том, что плату за тепло и горячую воду с жителей города сейчас собирает ООО «Энергетик», которое не заключало никаких договоров с поставщиком 

17 декабря 2018, 11:51
«Пункт назначения» по-самарски: кусок швеллера прошиб стекло машины, едва не убив двоих человек

«Пункт назначения» по-самарски: кусок швеллера прошиб стекло машины, едва не убив двоих человек

Утром, 20 ноября в Самаре едва не повторилась сцена из американского триллера «Пункт назначения 2». Все случилось на светофоре возле дома №92 по улице Авроры. Первой на красный свет остановилась «Лада 
20 ноября 2018, 02:02
Около десятка домов остаются без отопления в Самаре

Около десятка домов остаются без отопления в Самаре

В Самаре после вчерашней коммунальной аварии на Московском шоссе по-прежнему холодно почти в десятке жилых домов в районе улиц Тихвинской и 8-ой Радиальной.

Напомним, в ночь на четверг там случилась утечка горячей воды, провалился асфальт , а в образовавшуюся яму угодил 

16 ноября 2018, 11:24
В Самаре на нескольких улицах введут запрет на парковку из-за уборки снега

В Самаре на нескольких улицах введут запрет на парковку из-за уборки снега

Стало известно, что грядущей зимой основная очистка автомобильных дорог будет производиться по ночам, а дворов — в дневное время. Кроме того, на нескольких улицах введут запрет на ночную парковку, сообщает департамент городского хозяйства и экологии Самары. Также зимой планируются временные 
13 ноября 2018, 05:08
В блогах: как мэрия Тольятти и гордума управмикрорайонами делить будут?

В блогах: как мэрия Тольятти и гордума управмикрорайонами делить будут?

Блогер Игорь Кондратьев затронул тему о том, как мэрия Тольятти и местная гордума будут делить «умок» - то есть управляющих микрорайонами.

"После страстей, разыгранных в несколько серий вокруг избрания председателя и вице-спикеров тольяттинской думы, началась «возня» вокруг «умок». Прошел 
9 ноября 2018, 09:09
Самарцев оставят без горячей воды еще на несколько дней

Самарцев оставят без горячей воды еще на несколько дней

В Самаре завершился первый этап гидравлических испытаний на тепловых сетях. Они проходили с 16 по 20 июля. За это время специалисты зафиксировали 50 повреждений на тепломагистралях. Как отмечает пресс-служба ОАО «ПТС», большинство неисправностей было обнаружено на бывших бесхозных сетях. Сейчас 

20 июля 2018, 03:41
Гидравлические испытания тепловых сетей начались в Самаре

Гидравлические испытания тепловых сетей начались в Самаре

В Самаре в среду, 16 мая, специалисты «Предприятия тепловых сетей» проведут ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей второго подрайона Безымянской ТЭЦ. Речь идет о теплотрассе в границах проспекта Кирова, улиц Ветлянская, Кабельная и XXII Партсъезда. Энергетики просят горожан соблюдать меры предосторожности: 

15 мая 2018, 12:36
В Самаре устранили аварию на теплосети на Ставропольской

В Самаре устранили аварию на теплосети на Ставропольской

В Самаре завершены ремонтные работы на месте повреждения теплосети, расположенной по улице Ставропольской у пересечения с Ново-Вокзальной. Коммунальная авария произошла в среду, 21 марта. Прорвало 500-миллиметровую трубу с горячей водой. Всех потребителей перевели на резервную схему теплоснабжения. В ликвидации аварии 
22 марта 2018, 10:32
В Самаре на Безымянке прорвало теплосеть

В Самаре на Безымянке прорвало теплосеть

Появились подробности коммунальной аварии на Безымянке. Как уже сообщала «ТЕРРА», сегодня утром, 26 января, жители дома на улице Вольской сообщили об отсутствии отопления. У перекрестка с Ново-Вокзальной из под-земли в нескольких местах пошел пар. В местном лицее «Престиж» также из-за 
26 января 2018, 10:40
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