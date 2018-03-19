|
Стало известно об отключении воды из-за аварии на ул. Промышленности в Самаре
|
19 марта 2018, 11:31
|
Движение трамваев встало из-за обрыва провода на Ново-Садовой в Самаре
|
19 марта 2018, 10:25
|
Из-за аварии и потопа автобусы объезжают улицу Промышленности в Самаре
В Самаре в понедельник, 19 марта, произошла коммунальная авария на улице Луганской в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. Дорогу на улице Промышленности затопило, из-за этого произошли изменения в движении общественного транспорта. В соцсети появилось фото очевидца.
|
19 марта 2018, 10:09
|
Снова перенесли открытие улицы Луначарского в Самаре
|
14 марта 2018, 09:34
|
В блогах: Что будет на дорогах Самары во время ЧМ-2018?
Блогер 63ru рассуждает про "мундиальный коллапс", который вскоре накроет Самару. «Меня, например, реально настораживают планы руководства по ограничению движения в городе, - пишет автор. - Как показала недавняя практика, если город впадает в ступор из-за какого-то «паручасового» перекрытия одной …
|
13 марта 2018, 12:03
|
50 новых пассажирских автобусов «МАЗ» прибыли в Самару
|
12 марта 2018, 09:05
|
Улица Ново-Садовая из-за потопа перекрыта в Самаре, есть фото
|
7 марта 2018, 09:59
|
Утечка воды выявлена на Московском шоссе в Самаре
|
7 марта 2018, 09:40
|
Самарцы пожаловались Азарову на организацию движения по Московскому шоссе
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поручил региональному министерству транспорта оперативно решить вопросы по организации движения по Московскому шоссе. От горожан поступили многочисленные жалобы. В частности, самарцы интересуются ситуацией на перекрестке Московского шоссе и улицы Ташкентской. Глава региона дал поручение …
|
28 февраля 2018, 10:29
|
На ЧМ-2018 в Самару отправят 60 автобусов из Тольятти
В Самару на ЧМ-2018 по футболу отправят 60 автобусов из Тольятти. Речь идет о современных «Волгабасах», работающих на газомоторном топливе, сообщает мэрия Автограда. В настоящее время чиновники прорабатывают вопросы оснащения подвижного состава специальным оборудованием, а также допуск водителей к участию в …
|
23 февраля 2018, 09:03
|
Автобусный маршрут запустили в микрорайоне «Волгарь» в Самаре
В Самаре с 20 февраля запущен новый автобусный маршрут: микрорайон «Волгарь» - станция Красный Кряжок.
«Время в пути: 16-20 минут. Рейсы автобусов состыкованы по времени отправления-прибытия электропоездов», - сообщает «Самарская пригородная пассажирская компания».
Как уже сообщала «ТЕРРА», новый маршрут проходит от улицы …
|
20 февраля 2018, 11:32