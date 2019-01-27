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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Могилев стал городом-партнером Самары

Могилев стал городом-партнером Самары

У Самары появился новый город-партнер.  Им стал Могилев. Документы о сотрудничестве были подписаны 11 октября в рамках V Форума регионов России и Белоруссии, Взаимодействие будет идти в торгово-экономической, социально-культурной и гуманитарной сферах.

«Уверена, это соглашение будет способствовать укреплению наших взаимоотношений. Мы 

12 октября 2018, 04:00
Студенты попросили продлить маршрут трамвая № 13 в Самаре

Студенты попросили продлить маршрут трамвая № 13 в Самаре

Представители администрации Самары рассмотрят возможность продления трамвайного маршрута № 13 до разворотного кольца около торгового центра «Апельсин». С такой просьбой обратились к главе Самары Елене Лапушкиной студенты Самарского университета на молодежном форуме «iВолга». Они считают, что нововведение значительно облегчило бы 
31 июля 2018, 12:22
Пенсионер едва не погиб при взрыве газа на Садовой

Пенсионер едва не погиб при взрыве газа на Садовой

15 человек не могут попасть домой.
28 апреля 2018, 01:51
Назван новый главный кадровик в мэрии Самары

Назван новый главный кадровик в мэрии Самары

В Самаре назначили нового главного кадровика городской администрации. Нового руководителя департамента по управлению персоналом и кадровой политике на совещании в мэрии 23 апреля официально представила глава Самары Елена Лапушкина. Кадровое ведомство мэрии возглавила Екатерина Степанова. Напомним, до неё департаментом руководила 

23 апреля 2018, 12:38
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