Тепло в дом пустили вчера, но произошёл сбой в работе 3-х стояков. В ходе поквартирного обхода в целях выявления причин сотрудники управляющей компании не смогли попасть в 3 квартиры. Идёт поиск этих жильцов.
Сейчас на место приехали Глава города Елена Лапушкина, Глава администрации Промышленного района Владимир Чернышков, представители УК. Работа по выявлению причин сбоя в подаче тепла продолжается.
Комментарий замруководителя гордепартамента городского хозяйства и экологии Юрия Козельского:
«По предварительной информации в доме имеются незаконные перепланировки: были установлены батареи для отопления лоджий. Из-за долгого отсутствия тепла они были заморожены и это не позволило запустить дом в полном объеме. Сейчас проводится работа с собственниками данных квартир, их ищут, чтобы разморозить стояки. Из 28 стояков проблемных 8, большая часть квартир сейчас с отоплением. Такая же ситуация из-за незаконного обогрева лоджий возникла на ул. Солнечной. Ведем поиск жителей, чтобы отогреть стояки в квартирах и запустить отопление. В дальнейшем нужно обследовать каждую квартиру, чтобы обеспечить допуск к системе теплоснабжения и привести в соответствие с законом перепланировки. Для этого будут приняты все необходимые меры, вплоть до судебных разбирательств».
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