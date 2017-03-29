10
55
00
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888   .d88888b.       d8888    .d8888b.          d8888            888    888 
   888    d88P" "Y88b     d8P888   d88P  Y88b        d88888            888    888 
   888    888     888    d8P 888          888       d88P888            888    888 
   888    888     888   d8P  888        .d88P      d88P 888  888  888  8888888888 
   888    888     888  d88   888    .od888P"      d88P  888  888  888  888    888 
   888    888 Y8b 888  8888888888  d88P"         d88P   888  888  888  888    888 
   888    Y88b.Y8b88P        888   888"         d8888888888  Y88b 888  888    888 
 8888888   "Y888888"         888   888888888   d88P     888   "Y88888  888    888 
                 Y8b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Топ-новости: где перекроют Московское шоссе, новый тоннель к ЧМ-2018, киллеры расстреляли человека в Тольятти

Топ-новости: где перекроют Московское шоссе, новый тоннель к ЧМ-2018, киллеры расстреляли человека в Тольятти

"ТЕРРА" подготовила обзор самых популярных новостей на сайте во вторник, 28 марта.
 
Появилась информация о перекрытии новых участках на Московском шоссе. Подробности - по ссылке
 
Строительство нового тоннеля вдоль Московского шоссе, по которому к стадиону ЧМ-2018 будут ходить трамваи, сняли на 
28 марта 2017, 09:41
Самарский индустриальный парк «Преображенка» получит 210 млн рублей

Самарский индустриальный парк «Преображенка» получит 210 млн рублей

Самарский индустриальный парк «Преображенка» получит почти 210 млн рублей из федерального бюджета. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева о выделении средств на компенсацию затрат по созданию технопарков на 2017–2019 годы. Документ опубликован на сайте кабмина. Всего будет распределено 

28 марта 2017, 01:58
Появилось видео стройки нового тоннеля к стадиону ЧМ-2018 в Самаре

Появилось видео стройки нового тоннеля к стадиону ЧМ-2018 в Самаре

В Интернете опубликовано видео строительства нового тоннеля вдоль Московского шоссе, по которому будут ходить трамваи. Работы идут на участке от улицы Ташкентской до улицы Дальней. Напомним, участок трамвайных путей достраивают в рамках подготовки к ЧМ-2018. На трамвае можно будет доехать 

28 марта 2017, 09:46
В мэрии Самары назначили новых руководителей двух ведомств

В мэрии Самары назначили новых руководителей двух ведомств

Сразу два ведомства мэрии Самары в начале рабочей недели обрели новых руководителей. Возглавлять направление развития физической культуры и спорта отныне будет Виктор Анисатов, который до сих пор занимал различные должности в администрации Новокуйбышевска. В том числе, возглавлял аналогичный департамент. Напомним, 

27 марта 2017, 04:01
Областное минимущества отсудило земельный участок у мэрии Самары

Областное минимущества отсудило земельный участок у мэрии Самары

Завершились судебные разбирательства между городским департаментом управления имуществом Самары и областным минимущества. Последнее требовало признать право собственности на три земельных участка общей площадью более 5 тысяч квадратных метров на улице Николая Панова.
В 2013 году находящаяся на этой территории Городская 

27 марта 2017, 03:39
Появились данные о новых ограничениях на Московском шоссе в Самаре

Появились данные о новых ограничениях на Московском шоссе в Самаре

Представители подрядчика реконструкции Московского шоссе сообщили о новых ограничениях для транспорта. В апреле планируют продолжить работы на участке от улицы Ташкентской до ТЦ «Интермебель», где предстоит большая работа по переоборудованию коммуникаций.  
Работы предстоят от окончания рампового участка на Ракитовском 

27 марта 2017, 02:27
Проезд по новому тоннелю на Московском шоссе откроют в сентябре, есть фото

Проезд по новому тоннелю на Московском шоссе откроют в сентябре, есть фото

Открыть проезд по тоннелю на Московском шоссе в районе пересечения с проспектом Кирова планируют в сентябре 2017 года. Движение будет осуществляться по временной схеме после согласования с Госавтоинспекцией. Осенью там же установят самолет «Ил-2». По проспекту Кирова через новую развязку 
24 марта 2017, 02:00

"Заря" досталась мэрии

В споре между мэрией Самары и "Российским государственным университетом туризма и сервиса" поставлена точка. Верховный  суд отказал в  передаче кассационной  жалобы последнего  для  рассмотрения  в  Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда.
Напомним, как уже рассказывала "Терра" учебное заведение и 

23 марта 2017, 04:12
В Самаре сократят почти 40% чиновников

В Самаре сократят почти 40% чиновников

В подразделениях самарской области сокращение численности муниципальных служащих достигнет 37%. Оптимизация пройдет в городской администрации, департаментах управления имуществом и градостроительства. Глава Самары Олег Фурсов подписал соответствующее постановление. В мэрии напомнили, что политику по сокращению издержек проводят на протяжении двух лет. 

9 марта 2017, 04:31
Бывшим сотрудникам Самарского дома печати выплатили зарплату спустя 8 лет

Бывшим сотрудникам Самарского дома печати выплатили зарплату спустя 8 лет

Эпопея с многострадальным самарским Домом печати, где некогда располагалась крупнейшая типография региона, по всей видимости, вышла на финишную прямую. Напомним, еще 10 лет назад это учреждение было центром газетной журналистики. Кроме того, здесь печатали учебники и этикетки для товаров. Проблемы 

9 марта 2017, 03:39
В губернии обсуждают новый порядок начисления социальных выплат

В губернии обсуждают новый порядок начисления социальных выплат

Новый порядок начисления социальных выплат сегодня вновь в центре внимания областных чиновников, представителей общественных организаций и журналистов. Ранее губернский  парламент с подачи регионального правительства утвердил новую систему распределения бюджетных выплат населению. Это спровоцировало волну  недовольства в массах.
Если раньше в 

8 февраля 2017, 05:37
Самарская губернская дума приняла поправки в бюджет региона

Самарская губернская дума приняла поправки в бюджет региона

Доходы выросли в 2017 году на 6 млрд 57 млн рублей, а расходы на 10 млрд 373 млн рублей. Доходная часть увеличилась за счет поступлений из федерального бюджета, а также неналоговых поступлений.
Самые крупные статьи - 1.6 млрд на жилищное 

31 января 2017, 11:54
В Самаре ищут людей, которым должны заплатить 18 миллионов рублей

В Самаре ищут людей, которым должны заплатить 18 миллионов рублей

Самарские следователи ищут 320 работников организации, которым работодатель задолжал более 18 миллионов рублей.

Речь идет об ООО «1245». На генерального директора завели уголовное дело за невыплату зарплат и нарушение налогового законодательства. Общая сумма ущерба составила 18 миллионов 478 тысяч рублей.

Работников организации 

11 января 2017, 04:57
Росстат нашел разницу в зарплатах женщин и мужчин

Росстат нашел разницу в зарплатах женщин и мужчин

Росстат выявил существенную разницу в зарплатах мужчин и женщин. По данным ведомства, в 2015 году руководители-мужчины получали в среднем по 71 тысяче рублей, тогда как представительницы прекрасного пола на таких же должностях - только 50 тысяч. При этом доля женщин 

30 декабря 2016, 12:17
В Самаре детские сады незаконно получили 167 млн рублей

В Самаре детские сады незаконно получили 167 млн рублей

Счетная палата Самарской области установила, что частные детские сады губернии неправомерно получили из регионального бюджета 167 миллионов рублей, которые поступали на их счета в течение трех лет. К таким выводам инспекторы пришли после проверки использования казенных средств, предоставленных региональному министерству 

29 декабря 2016, 01:23
Самарским чиновникам выплатят более 1 млрд рублей

Самарским чиновникам выплатят более 1 млрд рублей

В 2017 году мэрия Самары потратит на зарплаты городским чиновникам, сотрудникам муниципальных и казенных учреждений более 1 миллиарда рублей, посчитали эксперты издания «ФедералПресс». Больше всего денег получат департаменты управделами администрации, финансов и управления имуществом. Тройка аутсайдеров - контрольно-счетная палата, управление 

27 декабря 2016, 04:45
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна