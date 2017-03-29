Мэрии Самары необходимо занять как минимум 1 миллиард 387 миллионов рублей. Об этом было заявлено на заседании по бюджету городской думы. Средства планируется направить на финансирование социально значимых направлений. Самую большую сумму - 280 миллионов - необходимо потратить на подготовку к проведению ЧМ-2018, 177 миллионов - на повышение зарплаты педагогам дополнительного образования.
Напомним, городская администрация регулярно пользуется услугами банков, в частности, в конце минувшего года были открыты 5 кредитных линий по 100 миллионов рублей, предназначавшихся на покрытие дефицита бюджета и обслуживание ранее взятых займов.
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Топ-новости: где перекроют Московское шоссе, новый тоннель к ЧМ-2018, киллеры расстреляли человека в Тольятти
"ТЕРРА" подготовила обзор самых популярных новостей на сайте во вторник, 28 марта.
Появилась информация о перекрытии новых участках на Московском шоссе. Подробности - по ссылке.
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28 марта 2017, 09:41
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Самарский индустриальный парк «Преображенка» получит 210 млн рублей
Самарский индустриальный парк «Преображенка» получит почти 210 млн рублей из федерального бюджета. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева о выделении средств на компенсацию затрат по созданию технопарков на 2017–2019 годы. Документ опубликован на сайте кабмина. Всего будет распределено …
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28 марта 2017, 01:58
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Появилось видео стройки нового тоннеля к стадиону ЧМ-2018 в Самаре
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28 марта 2017, 09:46
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В мэрии Самары назначили новых руководителей двух ведомств
Сразу два ведомства мэрии Самары в начале рабочей недели обрели новых руководителей. Возглавлять направление развития физической культуры и спорта отныне будет Виктор Анисатов, который до сих пор занимал различные должности в администрации Новокуйбышевска. В том числе, возглавлял аналогичный департамент. Напомним, …
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27 марта 2017, 04:01
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Областное минимущества отсудило земельный участок у мэрии Самары
Завершились судебные разбирательства между городским департаментом управления имуществом Самары и областным минимущества. Последнее требовало признать право собственности на три земельных участка общей площадью более 5 тысяч квадратных метров на улице Николая Панова.
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27 марта 2017, 03:39
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Появились данные о новых ограничениях на Московском шоссе в Самаре
Представители подрядчика реконструкции Московского шоссе сообщили о новых ограничениях для транспорта. В апреле планируют продолжить работы на участке от улицы Ташкентской до ТЦ «Интермебель», где предстоит большая работа по переоборудованию коммуникаций.
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27 марта 2017, 02:27
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Проезд по новому тоннелю на Московском шоссе откроют в сентябре, есть фото
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24 марта 2017, 02:00
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"Заря" досталась мэрии
В споре между мэрией Самары и "Российским государственным университетом туризма и сервиса" поставлена точка. Верховный суд отказал в передаче кассационной жалобы последнего для рассмотрения в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда.
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23 марта 2017, 04:12
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В Самаре сократят почти 40% чиновников
В подразделениях самарской области сокращение численности муниципальных служащих достигнет 37%. Оптимизация пройдет в городской администрации, департаментах управления имуществом и градостроительства. Глава Самары Олег Фурсов подписал соответствующее постановление. В мэрии напомнили, что политику по сокращению издержек проводят на протяжении двух лет. …
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9 марта 2017, 04:31
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Бывшим сотрудникам Самарского дома печати выплатили зарплату спустя 8 лет
Эпопея с многострадальным самарским Домом печати, где некогда располагалась крупнейшая типография региона, по всей видимости, вышла на финишную прямую. Напомним, еще 10 лет назад это учреждение было центром газетной журналистики. Кроме того, здесь печатали учебники и этикетки для товаров. Проблемы …
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9 марта 2017, 03:39
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В губернии обсуждают новый порядок начисления социальных выплат
Новый порядок начисления социальных выплат сегодня вновь в центре внимания областных чиновников, представителей общественных организаций и журналистов. Ранее губернский парламент с подачи регионального правительства утвердил новую систему распределения бюджетных выплат населению. Это спровоцировало волну недовольства в массах.
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8 февраля 2017, 05:37
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Самарская губернская дума приняла поправки в бюджет региона
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31 января 2017, 11:54
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В Самаре ищут людей, которым должны заплатить 18 миллионов рублей
Самарские следователи ищут 320 работников организации, которым работодатель задолжал более 18 миллионов рублей.
Речь идет об ООО «1245». На генерального директора завели уголовное дело за невыплату зарплат и нарушение налогового законодательства. Общая сумма ущерба составила 18 миллионов 478 тысяч рублей.
Работников организации …
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11 января 2017, 04:57
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Росстат нашел разницу в зарплатах женщин и мужчин
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30 декабря 2016, 12:17
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В Самаре детские сады незаконно получили 167 млн рублей
Счетная палата Самарской области установила, что частные детские сады губернии неправомерно получили из регионального бюджета 167 миллионов рублей, которые поступали на их счета в течение трех лет. К таким выводам инспекторы пришли после проверки использования казенных средств, предоставленных региональному министерству …
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29 декабря 2016, 01:23
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Самарским чиновникам выплатят более 1 млрд рублей
В 2017 году мэрия Самары потратит на зарплаты городским чиновникам, сотрудникам муниципальных и казенных учреждений более 1 миллиарда рублей, посчитали эксперты издания «ФедералПресс». Больше всего денег получат департаменты управделами администрации, финансов и управления имуществом. Тройка аутсайдеров - контрольно-счетная палата, управление …
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27 декабря 2016, 04:45