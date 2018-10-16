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На пост спикера Самарской губдумы выдвинут Геннадия Котельникова
Основной вопрос в повестке внеочередной конференции реготделения "Единой России" - выбор кандидата на пост председателя Самарской губернской думы. Напомним, Виктор Сазонов, возглавлявший ее последние 17 лет, ушел из жизни 20 сентября после продолжительной болезни. Участники конференции выдвинули двух претендентов на …
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16 октября 2018, 09:49
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В Самару привезли мощи святителя Луки Крымского
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16 октября 2018, 08:58
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В Самаре в домах по нескольким улицам отключили газ
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16 октября 2018, 05:40
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Замглавы Самары ушел со своего поста
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16 октября 2018, 05:13
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В Самаре пока не подключены к отоплению 89 домов
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15 октября 2018, 09:33
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В Самаре отопление дали в 95,6% домов
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9 октября 2018, 05:44
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В Самаре к отоплению подключили 92,6% зданий
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8 октября 2018, 02:13
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В Самарской области 2000 ТЦ, отелей, офисных зданий остались без тепла из-за долгов
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5 октября 2018, 01:32