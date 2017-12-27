Мэрия Самары выиграла в первой инстанции иск к ООО «Поволжский региональный центр», которое является собственником дворца спорта на улице Физкультурной. Как говорится в материалах суда, чиновники потребовали от компании уплатить почти 100 миллионов рублей - 73 миллиона неосновательного обогащения и около 27 миллионов рублей процентов за использование чужих денежных средств. Позже сумма требований была снижена.
По первоначальной версии мэрии, «Поволжским региональным центром» используется земельный участок почти в 25 тысяч квадратных метров, на котором расположен принадлежащий ему дворец спорта. Однако, за аренду территории компания не платит. В ходе судебных разбирательств, во-первых, выяснилось, что реальная площадь участка в два раза меньше. Во-вторых, ответчик пытался доказать, что мэрия неправильно вычислила сумму задолженности, исходя из того, что земельный участок используется для размещения объектов торговли. Тогда как там находится дворец спорта.
Впрочем, по мнению суда, расположение в здании ряда магазинов подвергнуть сомнению сложно. В результате сумма требований хоть и была снижена, но «Поволжскому региональному центру» придется заплатить городскому департаменту управления имуществом более 12 миллионов рублей. Впрочем, это решение может быть обжаловано в вышестоящих инстанциях.
|
Рецидивист в Москве сбежал из суда перед оглашением приговора
|
27 декабря 2017, 03:12
|
В Самаре домашний арест экс-директору гимназии №1 продлили до апреля
|
27 декабря 2017, 12:19
|
Пьяный житель Самары выстрелил с балкона в голову полицейскому
|
27 декабря 2017, 10:52
|
Мэрия Тольятти хочет отсудить у «дочки» 168 миллионов рублей
|
25 декабря 2017, 08:08
|
Новым директором МП «Благоустройство» в Самаре стал Евгений Садовников
Самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» возглавил Евгений Садовников, сообщила мэрия Самары. На этом посту Садовников сменил Ольгу Устинову, которая руководила МП «Благоустройство» после ухода в ноябре 2017 года Алексея Власова, обвиненного в растрате.
Новый директор МП «Благоустройство Евгений Садовников …
|
15 декабря 2017, 10:39
|
В Самаре продолжается прием заявок на пост сити-менеджера
|
12 декабря 2017, 01:43
|
В Самаре готовят к открытию два катка на площади Куйбышева
|
11 декабря 2017, 09:03
|
Фото в блогах: что осталось от Дворца спорта на Молодогвардейской
Блогер Игорь Кондратьев показал, как сегодня "выглядит территория, которую по адресу: улица Молодогвардейская, 222, занимал 51 год Ледовый дворец спорта". "Как видим, от строительного мусора практически не осталось и следа, техника всё почистила, что называется, под метёлку. Видим «пирог» …
|
7 декабря 2017, 02:17
|
В Самаре правовой департамент мэрии возглавил Дмитрий Попов
Правовой департамент Самары вместо Станислава Тимреча, уволившегося после отставки Олега Фурсова, возглавил бывший прокурор Советского района Дмитрий Попов. Он назначен на пост в мэрии с пятого декабря. Врио главы Самары Владимир Василенко уже представил нового руководителя сотрудникам департамента.
«Во вторник, 5 …
|
5 декабря 2017, 01:08
|
В Самаре сносят Дворец Спорта
|
21 августа 2017, 06:10
|
Самара: Снос дворца спорта откладывается
|
29 июня 2017, 08:15
|
Самарский лёд оказался слишком крепок
|
29 июня 2017, 07:06