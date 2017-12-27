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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Мужчина объявлен в розыск. Как поясняется, в процессе он так и не появился, хотя 

27 декабря 2017, 03:12
В Самаре домашний арест экс-директору гимназии №1 продлили до апреля

В Самаре домашний арест экс-директору гимназии №1 продлили до апреля

В среду, 27 декабря, суд Кировского района Самары еще на 3 месяца, вплоть до 18 апреля,  продлил срок домашнего ареста бывшему директору гимназии № 1 Любови Картамышевой. Женщину обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное  

27 декабря 2017, 12:19
Пьяный житель Самары выстрелил с балкона в голову полицейскому

Пьяный житель Самары выстрелил с балкона в голову полицейскому

В Самаре состоялся суд над местным жителем по делу о применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. По данным силовиков, пьяный мужчина выстрелил с балкона в голову полицейскому. Инцидент произошел в Промышленном районе 23 сентября этого года.

На улице Рыльской полицейский 

27 декабря 2017, 10:52
Мэрия Тольятти хочет отсудить у «дочки» 168 миллионов рублей

Мэрия Тольятти хочет отсудить у «дочки» 168 миллионов рублей

Необычный суд начнется в Тольятти 10 января. Мэрия Тольятти поспорит за 168 миллионов рублей с дочерним ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление». Предметом спора стали расчеты по муниципальному контракту от мая 2016 года. Мэрия привлекла «дочку» к ремонту ряда дорог Автограда. Чиновники 

25 декабря 2017, 08:08
Новым директором МП «Благоустройство» в Самаре стал Евгений Садовников

Новым директором МП «Благоустройство» в Самаре стал Евгений Садовников

Самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» возглавил Евгений Садовников, сообщила мэрия Самары. На этом посту Садовников сменил Ольгу Устинову, которая руководила МП «Благоустройство» после ухода в ноябре 2017 года Алексея Власова, обвиненного в растрате.

Новый директор МП «Благоустройство Евгений Садовников 
15 декабря 2017, 10:39
В Самаре продолжается прием заявок на пост сити-менеджера

В Самаре продолжается прием заявок на пост сити-менеджера

Он продлится вплоть до 18 декабря. В этот вторник  о своем желании возглавить мэрию заявил руководитель отдела развития бизнеса в регионах ООО «Профессиональная система продаж» 38-летний Вадим Киреев. Таким образом, сейчас в списке потенциальных кандидатов уже 14 человек. Сам конкурс 

12 декабря 2017, 01:43
В Самаре готовят к открытию два катка на площади Куйбышева

В Самаре готовят к открытию два катка на площади Куйбышева

В Самаре готовят к открытию два катка на площади Куйбышева. Об этом стало известно в понедельник, 11 декабря, в ходе совещания в мэрии Самары. С 26 декабря по 8 января там пройдет новогодняя ярмарка. Всего к Новому году в городе 
11 декабря 2017, 09:03
Фото в блогах: что осталось от Дворца спорта на Молодогвардейской

Фото в блогах: что осталось от Дворца спорта на Молодогвардейской

Блогер Игорь Кондратьев показал, как сегодня "выглядит территория, которую по адресу: улица Молодогвардейская, 222, занимал 51 год Ледовый дворец спорта". "Как видим, от строительного мусора практически не осталось и следа, техника всё почистила, что называется, под метёлку. Видим «пирог» 
7 декабря 2017, 02:17
В Самаре правовой департамент мэрии возглавил Дмитрий Попов

В Самаре правовой департамент мэрии возглавил Дмитрий Попов

Правовой департамент Самары вместо Станислава Тимреча, уволившегося после отставки Олега Фурсова, возглавил бывший прокурор Советского района Дмитрий Попов. Он назначен на пост в мэрии с пятого декабря. Врио главы Самары Владимир Василенко уже представил нового руководителя сотрудникам департамента.

«Во вторник, 5 

5 декабря 2017, 01:08
В Самаре сносят Дворец Спорта

В Самаре сносят Дворец Спорта

В Самаре начали сносить Дворец Спорта на улице Молодогвардейской. Демонтаж займет около 2,5 месяцев.
Напомним, здание, в котором выступал с концертами Владимир Высоцкий и долгое время играли хоккеисты ЦСК ВВС было построено еще в 1966 году, и в последнее время 

21 августа 2017, 06:10
Самара: Снос дворца спорта откладывается

Самара: Снос дворца спорта откладывается

Срок сноса самарского дворца спорта на улице Молодогвардейской сдвигается как минимум на месяц. Причина - перенос торгов по определению подрядчика, который выполнит эту работу почти за 76 миллионов рублей. Если раньше предполагалось, что все должно быть сделано до конца лета, 
29 июня 2017, 08:15
Самарский лёд оказался слишком крепок

Самарский лёд оказался слишком крепок

Работы по сносу самарского ледового дворца спорта на улице Молодогвардейской, похоже, затягиваются. Тендер на выполнение работ перенесли – заявки будут принимать до 6 июля, а сам аукцион состоится 10 июля, сообщается на сайте ХК ЦСК ВВС. Это связано с устранением 

29 июня 2017, 07:06
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