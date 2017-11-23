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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 ноября 2017г 
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Из самарской мэрии уходит команда Олега Фурсова

Из самарской мэрии уходит команда Олега Фурсова

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1 ноября 2017, 05:11
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Молодой самарец украл из ТЦ украшения на полмиллиона рублей

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Полицейские опросили продавцов и изучили записи 

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Житель Республики Адыгея задержан по подозрению в краже ювелирных украшений в самарском магазине. Сумма похищенного превысила 3 миллиона 300 тысяч рублей. Преступление было совершено в сентябре 2016 года в одном из торговых центров в Советском районе Самары, сообщили в ГУ 

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7 июля 2015, 04:18
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