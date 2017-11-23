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Самару начали украшать к Новому году
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22 ноября 2017, 05:11
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Прогноз: К новогодним праздникам в России подешевеют апельсины и мандарины
Как информируют «Известия» со ссылкой на представителей Плодоовощного союза, прогнозируемое снижение стоимости может объясняться тем, что в текущем месяце традиционно стартует сбор таких фруктов. Кроме того, определенное влияние на общую картину окажет традиционное увеличение закупок.
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15 ноября 2017, 12:02
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Названы самые популярные российские города для отдыха в Новый год
Проанализировав запросы россиян по бронированию отелей на новогодние праздники в нашей стране, эксперты составили топ-10 наиболее востребованных направлений. Лидирующая позиция досталась Сочи, сообщает tvil.ru.
Далее в перечне расположились Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Калининград и Кисловодск. …
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13 ноября 2017, 03:26
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Прогноз: К Новому году цены на шампанское в России вырастут на 15%
К новогодним праздникам цена шампанского и игристых вин в Российской Федерации вырастет на 10-15%, рассказывают "Известия" со ссылкой на экспертов рынка. Прогнозируемое подорожание меньше всего коснется напитков нижней ценовой категории, где традиционно по причине более высокого спроса рост составит порядка …
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13 ноября 2017, 09:02
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Владимир Терентьев стал вице-мэром Самары
Новое назначение в самарской мэрии. Владимир Терентьев, ранее занимавший пост руководителя аппарата городской администрации, теперь назначен первым замом главы Самары. Эту должность он будет совмещать со своими прежними обязанностями. Теперь Терентьев курирует социальный, финансовый и экономический блоки.
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9 ноября 2017, 02:26
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Еще один человек из команды Олега Фурсова покинул мэрию Самары
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3 ноября 2017, 06:04
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Команда Олега Фурсова уходит из мэрии: свои посты покидают 4 человека
Как стало известно ТРК «ТЕРРА», самарскую мэрию покинет руководитель еще одного департамента из команды бывшего главы Самары Олега Фурсова. По данным «ТЕРРЫ», свой пост освободит начальник департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов.
Ранее также сообщалось об уходе первого замглавы Самары …
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2 ноября 2017, 11:04
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Из самарской мэрии уходит команда Олега Фурсова
Из самарской мэрии уходит команда Олега Фурсова, который с 1 ноября вернулся на работу в областное министерство труда.
Первый замглавы Самары Владимир Сластенин, руководитель правового департамента Станислав Тимреч и глава департамента …
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1 ноября 2017, 05:11
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Пассажир из Хельсинки пытался тайком провезти в Самару драгоценностей на 4 млн рублей
В международном аэропорту Курумоч выявлены незадекларированные ювелирные изделия. Как сообщает Приволжское таможенное управление, после приземления самолета, завершившего рейс Хельсинки-Самара, один из пассажиров хотел проследовать зеленым коридором, не заявив о подлежащих декларированию товарах. В ходе досмотра его багажа были обнаружены 59 …
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2 марта 2017, 11:29
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Молодой самарец украл из ТЦ украшения на полмиллиона рублей
Из ювелирного магазина в Самарской области украли дорогие украшения. Инцидент произошел в одном из ТЦ Новокуйбышевска. В павильон на проспекте Победы зашел молодой мужчина, разбил витрину и украл товар. Сумма ущерба составила почти полмиллиона рублей.
Полицейские опросили продавцов и изучили записи …
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16 декабря 2016, 03:15
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В Самаре житель Адыгеи украл в магазине украшения на 3 млн рублей
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28 ноября 2016, 03:26
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В Москве произошла рекордная квартирная кража в 2015 году
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7 июля 2015, 04:18