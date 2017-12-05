Мэрия Самары постановила снести на улице Алма-Атинской кафе «Беркут», которое признали самовольной постройкой. Документ опубликован на сайте городской администрации.
«Владельцам строения дана возможность снести его добровольно в срок до 25 января следующего года. В противном случае оно будет разрушено принудительно», - сообщили в мэрии.
Ликвидация самовольных построек идет в рамках модернизации улицы Алма-Атинской, проезжую часть которой в перспективе планируют расширить до 4 полос. Между тем, в границах красных линий здесь располагается несколько десятков объектов - кафе, ресторанов, автосервисов и гостиниц. Как правило, речь идет о постройках, возведенных на месте бывших дачных участков без оформления каких-либо документов.
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