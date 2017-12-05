Всем на пол: В тольяттинском кафе велась загадочная стрельба пишет местный портал TLTgorod. По словам очевидцев происшествия, вчера, 8 июля, рано утром «принявший на грудь» гражданин Т., выйдя из туалета «Кафе Б…», вдруг достал травматический … Об инциденте, который случился в одном из популярных круглосуточных кафе Автозаводского района Тольятти,. По словам очевидцев происшествия, вчера, 8 июля, рано утром «принявший на грудь» гражданин Т., выйдя из туалета «Кафе Б…», вдруг достал травматический