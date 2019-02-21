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В Самаре назначат нового главу департамента градостроительства
В Самаре в городском департаменте градостроительства скоро будет новый руководитель. Как стало известно ТРК «ТЕРРА» из собственных источников, нынешний глава ведомства - Елена Бондаренко, назначенная на этот пост всего несколько месяцев назад, покидает его. Имя нового руководителя департамента станет известно …
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7 июня 2018, 07:04
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Тольяттинец снял на видео странно кричащую лисицу
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9 мая 2018, 01:39
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Скейт-парк достроят в Струковском саду Самары к 15 мая
В Самаре назвали новые сроки окончания работ по строительству скейт-парка в Струковском саду. Сейчас идут работы. Напомним, в прошлом году Струковский сад закрыли на реконструкцию. Позже появилась информация, что от обустройства скейт-парка решили отказаться. Но затем чиновники сообщили, что подходящую …
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25 апреля 2018, 04:51
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Садоводов освободят от пошлин за добычу подземной воды
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который освобождает садоводов от уплаты пошлин за лицензию на добычу подземных вод. Льгота, распространяющаяся на некоммерческие организаци, которые работают в сфере садоводства, или огородничества или огородничества, действует до 1 января 2020 года. Сейчас размер …
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19 января 2018, 01:32
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В Самаре улицу Луначарского откроют в первом квартале 2018 года
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25 декабря 2017, 01:50
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Администрация Самары на финансирование дефицита бюджета возьмет кредит в 1,5 млрд рублей
Администрация Самары возьмет кредит в 1,5 млрд рублей на финансирование дефицита бюджета. Информация о трех тендерах на оказание соответствующих услуг опубликована на официальном портале госзакупок. Заказчик - управление организации торгов самарской мэрии.
«Оказание услуг по предоставлению кредитными организациями возобновляемой кредитной линии …
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1 декабря 2017, 02:32
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В администрации Самары снова прошли обыски
На этот раз в кабинете первого вице-мэра Владимира Василенко. Данную информацию подтвердили в пресс-службе мэрии, отметив при этом, что выемка документов была связана с решениями, принятыми предыдущими составами администрации. Чиновники следственным действиям не препятствуют, оказывают оперативникам всяческую поддержку, а зачастую …
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18 сентября 2017, 06:37
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Загадочная робинзонада: Тольяттинец три дня блуждал по лесу без еды и воды
Вчера, 21 июля, в лесу за улицей Баныкина в Тольятти был обнаружен обессиленный мужчина средних лет, передает «Волга Ньюс».
По предварительной информации, мужчина провел в лесном массиве около трех суток. Ему вызвали скорую, врачи диагностировали у него истощение …
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22 июля 2017, 03:57
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В Тольятти лыжник нашел в лесу мертвого пенсионера
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5 февраля 2017, 12:58
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Под Сызранью грибник с сыном заехали на автомобиле в лес и заблудились
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9 октября 2016, 06:03
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В Самаре новым руководителем департамента потребрынка назначен Андрей Власов
Сегодня, 17 сентября, в администрации Самары объявили о назначении нового руководителя городского департамента потребительского рынка и услуг. Кресло главы ведомства занял Андрей Власов. У него два высших образования, в том числе экономическое. Он уже занимал руководящие должности в коммерческих фирмах. …
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17 сентября 2015, 05:41
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Самарскую школу №81 сдадут к 1 сентября
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21 июля 2015, 11:58
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На поддержку садоводов России выделят 2 млрд рублей
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16 марта 2015, 05:09
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Самарские садоводы выступили против строительства автоцентра «Хонда»
Самарское садовое общество «Знамя Октября» пожаловалось на незаконное строительство автоцентра «Хонда» на землях сельхозназначения на 19-м километре Московского шоссе. Как сообщает сайт областного уполномоченного по правам человека, разрешение на застройку участка в нарушение правил зонирования было выдано еще в 2010 …
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22 января 2014, 05:18
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