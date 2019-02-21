4
24
46
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.02.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

В Самаре назначат нового главу департамента градостроительства

В Самаре назначат нового главу департамента градостроительства

В Самаре в городском департаменте градостроительства скоро будет новый руководитель. Как стало известно ТРК «ТЕРРА» из собственных источников, нынешний глава ведомства - Елена Бондаренко, назначенная на этот пост всего несколько месяцев назад, покидает его. Имя нового руководителя департамента станет известно 

7 июня 2018, 07:04
Тольяттинец снял на видео странно кричащую лисицу

Тольяттинец снял на видео странно кричащую лисицу

Прогулка по лесу, разделяющему Центральный и Автозаводский районы Автограда, обернулась для местного жителя необычной встречей. Он заметил в лесной чаще и снял на видео лисицу, которая издавала странные звуки.

«Красивое животное, но кричало жутко», - поделился впечатлениями горожанин,
9 мая 2018, 01:39
Скейт-парк достроят в Струковском саду Самары к 15 мая

Скейт-парк достроят в Струковском саду Самары к 15 мая

В Самаре назвали новые сроки окончания работ по строительству скейт-парка в Струковском саду. Сейчас идут работы.  Напомним, в прошлом году Струковский сад закрыли на реконструкцию. Позже появилась информация, что от обустройства скейт-парка решили отказаться. Но затем чиновники сообщили, что подходящую 
25 апреля 2018, 04:51
Садоводов освободят от пошлин за добычу подземной воды

Садоводов освободят от пошлин за добычу подземной воды

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который освобождает садоводов от уплаты пошлин за лицензию на добычу подземных вод. Льгота, распространяющаяся на некоммерческие организаци, которые работают в сфере садоводства, или огородничества или огородничества, действует до 1 января 2020 года. Сейчас размер 
19 января 2018, 01:32
В Самаре улицу Луначарского откроют в первом квартале 2018 года

В Самаре улицу Луначарского откроют в первом квартале 2018 года

В Самаре выезд на улицу  Луначарского с Московского шоссе до конца года не откроют. Ввести в эксплуатацию участок до Автобусного проезда планируют только в первом квартале следующего, 2018 года, сообщили в городском департаменте градостроительства.

«Планируем ввод до конца первого 
25 декабря 2017, 01:50
Администрация Самары на финансирование дефицита бюджета возьмет кредит в 1,5 млрд рублей

Администрация Самары на финансирование дефицита бюджета возьмет кредит в 1,5 млрд рублей

Администрация Самары возьмет кредит в 1,5 млрд рублей на финансирование дефицита бюджета. Информация о трех тендерах на оказание соответствующих услуг опубликована на официальном портале госзакупок. Заказчик - управление организации торгов самарской мэрии. 

«Оказание услуг по предоставлению кредитными организациями возобновляемой кредитной линии 

1 декабря 2017, 02:32
В администрации Самары снова прошли обыски

В администрации Самары снова прошли обыски

На этот раз   в  кабинете первого вице-мэра Владимира Василенко. Данную информацию подтвердили в пресс-службе мэрии, отметив при этом, что выемка документов  была связана с решениями, принятыми предыдущими составами администрации. Чиновники  следственным действиям не препятствуют, оказывают оперативникам всяческую поддержку, а зачастую  

18 сентября 2017, 06:37
Загадочная робинзонада: Тольяттинец три дня блуждал по лесу без еды и воды

Загадочная робинзонада: Тольяттинец три дня блуждал по лесу без еды и воды

Вчера, 21 июля, в лесу за улицей Баныкина в Тольятти был обнаружен обессиленный мужчина средних лет, передает «Волга Ньюс».
 
По предварительной информации, мужчина провел в лесном массиве около трех суток. Ему вызвали скорую, врачи диагностировали у него истощение 
22 июля 2017, 03:57
В Тольятти лыжник нашел в лесу мертвого пенсионера

В Тольятти лыжник нашел в лесу мертвого пенсионера

Вчера, 4 февраля, около 1 часу дня возле лыжни в лесном массиве Тольятти, примерно напротив Майского проезда, был обнаружен лежащий без сознания 70-летний мужчина. Об этом пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда. Как выяснилось, пенсионер скончался. По 
5 февраля 2017, 12:58
Под Сызранью грибник с сыном заехали на автомобиле в лес и заблудились

Под Сызранью грибник с сыном заехали на автомобиле в лес и заблудились

Как передает КТВ ЛУЧ, 6 октября 47-летний мужчина вместе с 13-летним сыном уехали на автомобиле в лес за грибами. Около деревни Демидовка они заехали далеко в лесную чащу и заблудились.
 
Через несколько часов безрезультатного плутания, уже вечером, мужчина решил 

9 октября 2016, 06:03
В Самаре новым руководителем департамента потребрынка назначен Андрей Власов

В Самаре новым руководителем департамента потребрынка назначен Андрей Власов

Сегодня, 17 сентября, в администрации Самары объявили о назначении нового руководителя городского департамента потребительского рынка и услуг. Кресло главы ведомства занял Андрей Власов. У него два высших образования, в том числе экономическое. Он уже занимал руководящие должности в коммерческих фирмах. 
17 сентября 2015, 05:41
Самарскую школу №81 сдадут к 1 сентября

Самарскую школу №81 сдадут к 1 сентября

В понедельник, 20 июля, на рабочем совещании в горадминистрации обсудили тему капитального ремонта в здании школы №81 в Самаре. По поручению Олега Фурсова ход работ находится под постоянным контролем чиновников.
 
На данный момент практически завершились фасадные работы, учебные помещения готовы 
21 июля 2015, 11:58
На поддержку садоводов России выделят 2 млрд рублей

На поддержку садоводов России выделят 2 млрд рублей

В 2015 году на развитие садоводства в России будет выделено около 2 млрд рублей. Эта сумма почти в 5 раз превышает прошлогодний уровень господдержки производителей фруктов и ягод. Как поясняют в Минсельхозе, такое решение связано с введением антироссийских санкций странами 
16 марта 2015, 05:09
Самарские садоводы выступили против строительства автоцентра «Хонда»

Самарские садоводы выступили против строительства автоцентра «Хонда»

Самарское садовое общество «Знамя Октября» пожаловалось на незаконное строительство автоцентра «Хонда» на землях сельхозназначения на 19-м километре Московского шоссе. Как сообщает сайт областного уполномоченного по правам человека, разрешение на застройку участка в нарушение правил зонирования было выдано еще в 2010 

22 января 2014, 05:18
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх