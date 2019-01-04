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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

Очередной циклон в воскресенье принесет снегопады в Самарскую область

Очередной циклон в воскресенье принесет снегопады в Самарскую область

В Самарской области по прогнозам синоптиков в выходные будет идти снег. Сильный снегопад возможен в воскресенье, 18 марта. 

«Очередной южный циклон, перемещаясь своим центром через Самарскую область, снова принесет в наш регион снегопады, местами метель и снежные заносы на 
16 марта 2018, 03:14
Жители ЕС и США замерзают в квартирах

Жители ЕС и США замерзают в квартирах

США и ЕС замерзают, и в этом виноваты не только внезапные снегопады. Почему хвалёное европейское благополучие подразумевает ежегодный холод в квартирах, покажет «ТЕРРА - РЕН ТВ».

Аномальные холода в США и Европе показали, что менее 20% американцев могут позволить себе отапливать 

15 марта 2018, 07:00
Циклонический вихрь 8 марта приблизится к Самаре

Циклонический вихрь 8 марта приблизится к Самаре

К Самаре 8 марта приблизятся фронтальные разделы очередного циклонического вихря с Чёрного моря. Вновь пройдут снегопады, прошумят метели, температура воздуха повысится, прогнозируют синоптики ФГБУ "Приволжское УГМС". В праздничный четверг, днем ожидается 5 – 10 градусов мороза. Ночью ожидается понижение 
7 марта 2018, 12:30
В Самарской области после снегопадов похолодает

В Самарской области после снегопадов похолодает

В Самарской области после снегопадов похолодает, прогнозируют синоптики. В ночь на пятницу, 26 января, столбик термометра приблизится к отметке «минус 20 градусов». Днем ожидается до 15 градусов мороза. В целом в последней декаде января средняя температура ожидается на два градуса 

23 января 2018, 12:03
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