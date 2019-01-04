США и ЕС замерзают, и в этом виноваты не только внезапные снегопады. Почему хвалёное европейское благополучие подразумевает ежегодный холод в квартирах, покажет «ТЕРРА - РЕН ТВ».

Аномальные холода в США и Европе показали, что менее 20% американцев могут позволить себе отапливать …