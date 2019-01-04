По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в ближайшие два дня ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы. В связи с изменившимися погодными условиями коммунальные службы города, ответственные за санитарное содержаний территорий обслуживания, наращивают силы и средства для более оперативной расчистки снега и вывоза его на полигоны.
Чтобы проводить расчистку городских улиц более оперативно, МП «Благоустройство» увеличивает количество персонала и техники, в том числе самосвалов, погрузчиков, дорожных комбинированных машин, которые убирают снег, подметают дороги и рассыпают реагенты.
«В связи с погодными условиями МП «Благоустройство» обеспечило дополнительный выход техники в дневную смену. При этом принято решение о продлении дневной смены до 20:00. По состоянию на 17:00 для очистки и обработки проезжей части и тротуаров задействовано около 150 единиц техники. По предварительному плану работ сегодня в ночь МП «Благоустройство» выведет порядка 330 единиц техники. С 5 часов утра на расчистку посадочных площадок и пешеходных переходов выйдет более 100 человек. В случае необходимости количество ресурсов будет увеличено. Кроме того, информация об ухудшении погодных условий была оперативно доведена до глав внутригородских районов и управляющих организаций. Им поставлена задача организовать своевременную расчистку внутриквартальных проездов и прилегающих к МКД территорий. Уже с раннего утра специалисты ГАТИ будут контролировать расчистку придовомой и внутриквартальной территорий», - рассказал заместитель Главы городского округа Самара – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.
Обращаем внимание на то, что в условиях интенсивных осадков вкупе с повышением температуры наружного воздуха вероятность схода с крыш снежных масс и наледи увеличивается. В первоочередном порядке в нормативное состояние приводятся те кровли, конструкции которых выходят на тротуары.
Чтобы обслуживающие организации могли беспрепятственно проводить уборку, Администрация г. о. Самара обращается к жителям с просьбой не игнорировать специальные сигнальные ленты. Напомним, ими службы благоустройства огораживают участок придомовой территории в следующих случаях:
- если крышу готовят к расчистке;
- если крыша находится в процессе уборки силами специально сформированных бригад;
- если есть вероятность схода снега или сосулек с кровли, ее свесов и желобов.