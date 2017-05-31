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«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Руководитель дачного кооператива попытался занизить размер налогов и попал за решетку

Руководитель дачного кооператива попытался занизить размер налогов и попал за решетку

Октябрьский районный суд Самары признал виновным руководителя дачного кооператива «Удачный» Игоря Бородулина  в покушении на мошенничество и даче взятки. В 2014-ом году по его приказу в налоговую декларацию внесли ложные сведения о расходах кооператива. Вписали в документ фиктивный договор подряда. 

31 мая 2017, 05:49
В Швейцарии суд вынес первый в истории страны приговор за «лайк» в Facebook

В Швейцарии суд вынес первый в истории страны приговор за «лайк» в Facebook

На этой неделе служители Фемиды в Цюрихе огласили первый в истории страны обвинительный приговор за «лайк» в Facebook. Суд рассматривал иск активиста Эрвина Кесслера, который борется против забоя животных.

Около 20 лет назад он уже был приговорен к небольшому 
31 мая 2017, 09:10
В Самарской области сотрудников «Т Плюс» осудили за коммерческий подкуп

В Самарской области сотрудников «Т Плюс» осудили за коммерческий подкуп

Суд вынес приговоры сотрудникам Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала «Самарский ПАО «Т Плюс» Петру Митрофанову и Александру Кофанову. Они признаны виновными в коммерческом подкупе по предварительному сговору.

Следствием установлено, что Митрофанов и Кофанов получили от сотрудника фирмы-подрядчика  247 тысяч рублей по шести договорам 

30 мая 2017, 05:42
Денег больше не просят: «СКС» отозвала иск к «СамараТрансСтрою»

Денег больше не просят: «СКС» отозвала иск к «СамараТрансСтрою»

Компания «Самарские коммунальные системы» отозвала иск на 786 тысяч рублей к одному из крупнейших дорожно-строительных предприятий региона - ООО «СамараТрансСтрой». Эта фирма занимается реконструкцией Московского шоссе. Напомним, ресурсоснабжающая организация хотела взыскать ущерб, причиненный строительной компанией в феврале этого года. Тогда 
29 мая 2017, 03:46
Замглавы Самары Дмитрий Войнич написал заявление об увольнении

Замглавы Самары Дмитрий Войнич написал заявление об увольнении

Заместитель главы Самары - руководитель департамента транспорта Дмитрий Войнич написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом «ТЕРРЕ» сообщили источники в мэрии. Однако пока чиновник находится на рабочем месте, поскольку его уход из ведомства мэр города Олег Фурсов еще 

29 мая 2017, 12:10
Мэрии Самары придется заплатить 66 миллионов рублей

Мэрии Самары придется заплатить 66 миллионов рублей

Мэрии Самары не удалось оспорить решение арбитражного суда Самарской области, который обязал ее выплатить "Межрегиональной лизинговой компании" более 66 миллионов рублей.
Как уже рассказывала ТЕРРА, спор возник после того, как городу были поставлены 20 низкопольных трамваев на общую сумму 750 

24 мая 2017, 04:02
В Самаре к Дворцу ветеранов присоединили гостиницу для бомжей

В Самаре к Дворцу ветеранов присоединили гостиницу для бомжей

Мэрия Самары подписала постановление о реорганизации городского Дворца ветеранов. К нему присоединяется МКУ «Социальная гостиница для лиц без определенного места жительства и занятий». Полное наименование новой организации - муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Дворец ветеранов». К нему перейдут все 

11 мая 2017, 05:01
Чиновники самарской мэрии отчитались о своих доходах за 2016 год

Чиновники самарской мэрии отчитались о своих доходах за 2016 год

У первого замглавы города Владимира Василенко они упали с 4 миллионов 270 тысяч в 2015-м до 2 миллионов 315 тысяч. Впрочем, у его супруги заработок увеличился с 90 тысяч до одного миллиона 700 тысяч. Автопарк семьи Василенко состоит из AUDI 

11 мая 2017, 11:37
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