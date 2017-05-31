Шинный центр «Таганка» проиграл самарской мэрии спор за торгово-офисный центр на улице Мориса Тореза. Как уже сообщала «ТЕРРА», чиновники посчитали, что нежилое помещение было построено без разрешительной документации, и с 2015 года требуют снести трехэтажное здание. Собственник объекта башкирское ООО «Ратекс» с требованием не согласилось и оспорило решение в суде. Областной арбитраж исковые требования мэрии не удовлетворил, однако 11-й апелляционный суд встал на сторону городских властей и обязал ООО «Ратекс» снести объект. Это решение в свою очередь отменил Поволжский арбитраж и направил дело на новое рассмотрение в арбитражный суд 63-го региона. В Самаре предприниматели из Башкирии предоставили судьям новые документы на шинный центр. Однако в итоге служители «Фемиды» все-таки посчитали здание самовольной постройкой и обязали компанию бизнесменов снести его за свой счет. Впрочем, у предпринимателей еще есть возможность оспорить это решение. «ТЕРРА» следит за развитием событий.
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