Как говорится в сообщении на портале госзакупок, 6 аукционов по выбору финансовых организаций, которые откроют городу возобновляемые кредитные линии сроком на один год, объявил департамент финансов и экономического развития г. о. Самара. Каждый лот - по 500 млн. рублей. Деньги горадминистрация хочет занять под 9,95 процентов годовых. Средства нужны на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств. Банков-кредиторов определят 15 мая. Напомним, в прошлом году бюджет Самары на текущие 12 месяцев утвердили бездефицитным. Доходы и расходы - по 13 млрд. 700 млн. рублей. Но к началу марта после внесенных изменений плановые доходы областного центра выросли до 20 млрд. 700 млн, расходы - до 21 млрд. рублей. Дефицит сейчас - около 300 млн. Банкам самарские власти уже должны 1 млрд. 780 млн. рублей.
|
Самарец поссорился с другом и выбросил его из окна
|
20 апреля 2017, 05:21
|
Доходы казны Самарской губернии выросли на 358 миллионов рублей
|
20 апреля 2017, 03:27
|
В Самаре сорвалось открытие велосезона
Открытие велосезона в Самаре перенесли, сообщила городская администрация.
«Так как погода на 22 апреля совсем не радует, принято решение перенести открытие велосезона 2017 на 29 апреля», - пояснили организаторы.
В этом году велопробег стартует в 9:30 с площади Славы. Колонна велосипедистов проследует …
|
20 апреля 2017, 11:46
|
Самара тонет
После дождя в Самаре начался потоп. Горожане опубликовали в социальных сетях фото и видео затопленных дорог. В частности, автомобили «плавали» по улице Ташкентской, проспекту Карла Маркса и Красноармейской в районе ТЦ «Гудок».
|
20 апреля 2017, 07:07
|
Самарцев кормят булочками из бетона
Блогер Анна Носова поведала про "булочки с бетонной посыпкой". "По улице Кабельной, дом 7, расположилось некое заведение, которое занимается производством булочек. У владельца пекарни, видимо, своя технология выпечки, потому как хлебные изделия сохнут на улице под жаркими лучами солнца …
|
20 апреля 2017, 05:51
|
Мэрия Самары ищет 1,4 млрд рублей
|
29 марта 2017, 10:22
|
Самарский индустриальный парк «Преображенка» получит 210 млн рублей
Самарский индустриальный парк «Преображенка» получит почти 210 млн рублей из федерального бюджета. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева о выделении средств на компенсацию затрат по созданию технопарков на 2017–2019 годы. Документ опубликован на сайте кабмина. Всего будет распределено …
|
28 марта 2017, 01:58
|
В Индии фермер получил пассажирский поезд за долги железной дороги
Индийский фермер Сампуран Сингх из штата Пенджаб, который обратился в суд с претензиями к железнодорожной администрации за невыплаченный долг, в качестве компенсации получил пассажирский поезд. Об этой истории рассказывают зарубежные информагентства.
|
20 марта 2017, 10:01
|
В губернии обсуждают новый порядок начисления социальных выплат
Новый порядок начисления социальных выплат сегодня вновь в центре внимания областных чиновников, представителей общественных организаций и журналистов. Ранее губернский парламент с подачи регионального правительства утвердил новую систему распределения бюджетных выплат населению. Это спровоцировало волну недовольства в массах.
|
8 февраля 2017, 05:37
|
"Парки Самары" задолжали за труд осужденных
Муниципальное автономное учреждение "Парки Самары" заплатит колонии-поселению №27 более 200 тысяч рублей. Соответствующее решение принял областной арбитражный суд.
|
8 февраля 2017, 04:22
|
1 трлн рублей должны российские управляющие компании ресурсоснабжающим организациям
|
23 января 2017, 06:39
|
В Тольятти будут судить коллектора, сломавшего ногу должнику
По предварительной информации, сотрудник службы экономической безопасности одной из микрофинансовых организаций требовал от 41-летнего жителя Сызрани вернуть 15 тысяч рублей, занятые им несколько месяцев назад. После словесных угроз коллектор перешел непосредственно к действию, а именно схватил должника, сделал подсечку и …
|
9 декабря 2016, 04:23