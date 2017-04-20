Самарец поссорился с другом и выбросил его из окна В Самаре полицейские установили, при каких обстоятельствах 34-летний мужчина выпал из окна дома на проспекте Ленина. 17 апреля сообщение об инциденте появилось в социальной сети. Мужчина упал на крышу магазина, расположенного на первом этаже здания. Пострадавшего доставили в больницу, а …