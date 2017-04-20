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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2017г 
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Самарец поссорился с другом и выбросил его из окна

Самарец поссорился с другом и выбросил его из окна

В Самаре полицейские установили, при каких обстоятельствах 34-летний мужчина выпал из окна дома на проспекте Ленина. 17 апреля сообщение об инциденте появилось в социальной сети. Мужчина упал на крышу магазина, расположенного на первом этаже здания. Пострадавшего доставили в больницу, а 

20 апреля 2017, 05:21
Доходы казны Самарской губернии выросли на 358 миллионов рублей

Доходы казны Самарской губернии выросли на 358 миллионов рублей

Сегодня депутаты Самарской Губернской Думы утвердили изменения в  Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». В документе учтены дополнительные безвозмездные поступления в сумме 358 млн. 330 тыс. рублей. Из них 

20 апреля 2017, 03:27
В Самаре сорвалось открытие велосезона

В Самаре сорвалось открытие велосезона

Открытие велосезона в Самаре перенесли, сообщила городская администрация.

«Так как погода на 22 апреля совсем не радует, принято решение перенести открытие велосезона 2017 на 29 апреля», - пояснили организаторы.

В этом году велопробег стартует в 9:30 с площади Славы. Колонна велосипедистов проследует 

20 апреля 2017, 11:46
Самара тонет

Самара тонет

После дождя в Самаре начался потоп. Горожане опубликовали в социальных сетях фото и видео затопленных дорог. В частности, автомобили «плавали» по улице Ташкентской, проспекту Карла Маркса и Красноармейской в районе ТЦ «Гудок». 
20 апреля 2017, 07:07
Самарцев кормят булочками из бетона

Самарцев кормят булочками из бетона

Блогер Анна Носова поведала про "булочки с бетонной посыпкой". "По улице Кабельной, дом 7, расположилось некое заведение, которое занимается производством булочек. У владельца пекарни, видимо, своя технология выпечки, потому как хлебные изделия сохнут на улице под жаркими лучами солнца 
20 апреля 2017, 05:51
Мэрия Самары ищет 1,4 млрд рублей

Мэрия Самары ищет 1,4 млрд рублей

Мэрии Самары необходимо занять как минимум 1 миллиард 387 миллионов рублей. Об этом было заявлено на заседании по бюджету городской думы. Средства планируется направить на финансирование социально значимых направлений. Самую большую сумму - 280 миллионов - необходимо потратить на подготовку 

29 марта 2017, 10:22
Самарский индустриальный парк «Преображенка» получит 210 млн рублей

Самарский индустриальный парк «Преображенка» получит 210 млн рублей

Самарский индустриальный парк «Преображенка» получит почти 210 млн рублей из федерального бюджета. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева о выделении средств на компенсацию затрат по созданию технопарков на 2017–2019 годы. Документ опубликован на сайте кабмина. Всего будет распределено 

28 марта 2017, 01:58
В Индии фермер получил пассажирский поезд за долги железной дороги

В Индии фермер получил пассажирский поезд за долги железной дороги

Индийский фермер Сампуран Сингх из штата Пенджаб, который обратился в суд с претензиями к железнодорожной администрации за невыплаченный долг, в качестве компенсации получил пассажирский поезд. Об этой истории рассказывают зарубежные информагентства.
Сингх некоторое время назад продал за $15,3 тыс. земельный 

20 марта 2017, 10:01
В губернии обсуждают новый порядок начисления социальных выплат

В губернии обсуждают новый порядок начисления социальных выплат

Новый порядок начисления социальных выплат сегодня вновь в центре внимания областных чиновников, представителей общественных организаций и журналистов. Ранее губернский  парламент с подачи регионального правительства утвердил новую систему распределения бюджетных выплат населению. Это спровоцировало волну  недовольства в массах.
Если раньше в 

8 февраля 2017, 05:37

"Парки Самары" задолжали за труд осужденных

Муниципальное автономное учреждение "Парки Самары" заплатит колонии-поселению №27 более 200 тысяч рублей. Соответствующее решение принял областной арбитражный суд.
Как следует из материалов дела, с января по июль прошлого года колония предоставляла "Паркам Самары" осужденных, которые выполняли работы на их объектах. 

8 февраля 2017, 04:22
1 трлн рублей должны российские управляющие компании ресурсоснабжающим организациям

1 трлн рублей должны российские управляющие компании ресурсоснабжающим организациям

Одного триллиона рублей достиг долг российских управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями. В Самарской области он равен 9 млрд и продолжает расти. Но это не вина жильцов, говорят парламентарии. Деньги задерживаются именно в УК. В качестве выхода из ситуации предлагается заключать 

23 января 2017, 06:39
В Тольятти будут судить коллектора, сломавшего ногу должнику

В Тольятти будут судить коллектора, сломавшего ногу должнику

По предварительной информации, сотрудник службы экономической безопасности одной из микрофинансовых организаций требовал от 41-летнего жителя Сызрани вернуть 15 тысяч рублей, занятые им несколько месяцев назад. После словесных угроз коллектор перешел непосредственно к действию, а именно схватил должника, сделал подсечку и 

9 декабря 2016, 04:23
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