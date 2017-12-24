|
В Самаре реконструкцию Ботанического сада завершат в апреле 2018 года
|
21 декабря 2017, 06:22
|
За прошедшие сутки в Самаре убрано 4,7 тыс. тонн снега
В Самаре продолжаются работы по уборке снега, обработке противогололедными реагентами. В первую очередь происходит расчистка дорог с интенсивным движением транспорта и проездов к муниципальным учреждениям. Самарцы также могут повлиять на план работ снегоуборочных бригад с помощью обращений к контролирующим органам …
|
20 декабря 2017, 12:34
|
Прокуратура: в Самаре составлено 177 протоколов из-за неубранного снега
|
19 декабря 2017, 11:56
|
4 муниципалитета Самары отстают от графика по благоустройству
Самара, Похвистнево, Жигулевск и Ставропольский район не успевают доделать намеченные на этот год работы по благоустройству в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды». Об этом главе региона Дмитрию Азарову рассказал врио министра энергетики и ЖКХ Сергей Ульянкин на совещании с …
|
29 ноября 2017, 06:10
|
Сызрань снова "жжот": молодой горожанин исполнил оригинальный танец в «Чудо-печи»
Сегодня в соцсетях появилось оригинальное видео, на котором молодой человек исполнил зажигательный танец под музыкальное попурри в кафе "Чудо-печь" сызранского поселка Зусиновский, пишет КТВ-ЛУЧ.
Парень танцевал от души, особо не стесняясь посетителей заведения. Маленькое представление молодого танцора вызвало у …
|
15 августа 2017, 11:34
|
Самарская мэрия пригласила Ивана Урганта принять участие в восстановлении фасадов домов
Мэрия Самары предложила Ивану Урганту поучаствовать в восстановлении фасадов деревянных домов города, сообщение об этом появилось в официальном микроблоге горадминистрации в соцсети Twitter.
«Уважаемый @Urgant_Show, благодарим Вас за неравнодушную позицию и приглашаем принять участие в восстановлении деревянных домов в …
|
29 апреля 2017, 04:50
|
В Самаре эвакуаторщик устроил снежный дрифт на перекрестке, есть видео
|
5 ноября 2016, 10:31
|
В Самаре дорожный знак приклеили к столбу изолентой, есть фото
В Самарской области продолжается цепочка странных происшествий с машинами и дорогами. Так сегодня, 22 октября, пользователи соцсетей заметили, что на улице Демократической дорожный знак приклеили к столбу изолентой. Провокационное фото опубликовали в группе «Самара» соцсети «ВКонтакте». Зачем так дорожники сделали, …
|
22 октября 2016, 05:54