Мэрия Самары объявила тендер на содержание городских памятников. Цена годового контракта 2 миллиона 800 тысяч рублей. Речь идет о 34 скульптурных композициях в разных частях Самары - это, например, памятник Маяковскому, Ленину, Чапаеву, Кирову, Кузнецову, несовершеннолетним труженикам тыла, православным святым, Куйбышеву на одноименной площади и другие. В списке работ значатся периодическая помывка монументов, а также уборка рядом с ними мусора и снега.
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Мэрия Самары отсудила миллионы у владельцев дворца спорта
Мэрия Самары выиграла в первой инстанции иск к ООО «Поволжский региональный центр», которое является собственником дворца спорта на улице Физкультурной. Как говорится в материалах суда, чиновники потребовали от компании уплатить почти 100 миллионов рублей - 73 миллиона неосновательного обогащения и …
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27 декабря 2017, 10:41
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Новым директором МП «Благоустройство» в Самаре стал Евгений Садовников
Самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» возглавил Евгений Садовников, сообщила мэрия Самары. На этом посту Садовников сменил Ольгу Устинову, которая руководила МП «Благоустройство» после ухода в ноябре 2017 года Алексея Власова, обвиненного в растрате.
Новый директор МП «Благоустройство Евгений Садовников …
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15 декабря 2017, 10:39
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В Самаре продолжается прием заявок на пост сити-менеджера
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12 декабря 2017, 01:43
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В Самаре готовят к открытию два катка на площади Куйбышева
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11 декабря 2017, 09:03
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Деревянная трансформация: В Самаре из старого вяза создали скульптуру ангела
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12 ноября 2017, 02:00
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В Москве установят памятник Сергею Бодрову-младшему
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21 сентября 2017, 10:10
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Готовьте деньги: в Самаре жильцам старых домов хотят повысить взносы на капремонт
В старой части Самары жильцам домов - памятников архитектуры могут повысить взносы на капремонт. Областное Управление государственной охраны объектов культурного наследия заказало научно-исследовательскую работу, в которой будет описано состояние зданий в исторической части города.
Специалистам предстоит собрать информацию с учетом архивных, …
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27 апреля 2017, 04:06
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В Самаре решили поставить памятники создателям первых ракет
В мэрии обсудили оформление территории у музея «Самара Космическая». Участники совещания поддержали идею установки нового памятника создателям первых ракет. Предполагается, что скульптура будет состоять из нескольких фигур, которым придадут черты известных конструкторов и инженеров. В их числе Сергей Королев, Дмитрий …
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20 февраля 2017, 04:18