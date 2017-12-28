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Материалы по теме:

Мэрия Самары отсудила миллионы у владельцев дворца спорта

Мэрия Самары отсудила миллионы у владельцев дворца спорта

Мэрия Самары выиграла в первой инстанции иск к ООО «Поволжский региональный центр», которое является собственником дворца спорта на улице Физкультурной. Как говорится в материалах суда, чиновники потребовали от компании уплатить почти 100 миллионов рублей - 73 миллиона неосновательного обогащения и 

27 декабря 2017, 10:41
Новым директором МП «Благоустройство» в Самаре стал Евгений Садовников

Новым директором МП «Благоустройство» в Самаре стал Евгений Садовников

Самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» возглавил Евгений Садовников, сообщила мэрия Самары. На этом посту Садовников сменил Ольгу Устинову, которая руководила МП «Благоустройство» после ухода в ноябре 2017 года Алексея Власова, обвиненного в растрате.

Новый директор МП «Благоустройство Евгений Садовников 
15 декабря 2017, 10:39
В Самаре продолжается прием заявок на пост сити-менеджера

В Самаре продолжается прием заявок на пост сити-менеджера

Он продлится вплоть до 18 декабря. В этот вторник  о своем желании возглавить мэрию заявил руководитель отдела развития бизнеса в регионах ООО «Профессиональная система продаж» 38-летний Вадим Киреев. Таким образом, сейчас в списке потенциальных кандидатов уже 14 человек. Сам конкурс 

12 декабря 2017, 01:43
В Самаре готовят к открытию два катка на площади Куйбышева

В Самаре готовят к открытию два катка на площади Куйбышева

В Самаре готовят к открытию два катка на площади Куйбышева. Об этом стало известно в понедельник, 11 декабря, в ходе совещания в мэрии Самары. С 26 декабря по 8 января там пройдет новогодняя ярмарка. Всего к Новому году в городе 
11 декабря 2017, 09:03
Деревянная трансформация: В Самаре из старого вяза создали скульптуру ангела

Деревянная трансформация: В Самаре из старого вяза создали скульптуру ангела

В Самаре появился еще один живой памятник. Трогательная скульптура из дерева в виде ангела, который держит на руках ребенка, предстала перед посетителями в парке Дружбы. Напомним, он находится в границах улиц Дыбенко, Гагарина, Запорожской и Советской армии. Автором необычного произведения 
12 ноября 2017, 02:00
В Москве установят памятник Сергею Бодрову-младшему

В Москве установят памятник Сергею Бодрову-младшему

В российской столице в 2018 году может появиться монумент актеру Сергею Бодрову-младшему. Стоимость проекта - 2,5 миллиона рублей.
Авторы презентовали макет памятника. Он представляет собой бронзовую фигуру культового героя Данилы Багрова из фильмов "Брат" и "Брат 2". По замыслу скульпторов, 

21 сентября 2017, 10:10
Готовьте деньги: в Самаре жильцам старых домов хотят повысить взносы на капремонт

Готовьте деньги: в Самаре жильцам старых домов хотят повысить взносы на капремонт

В старой части Самары жильцам домов - памятников архитектуры могут повысить взносы на капремонт. Областное Управление государственной охраны объектов культурного наследия заказало научно-исследовательскую работу, в которой будет описано состояние зданий в исторической части города.

Специалистам предстоит собрать информацию с учетом архивных, 

27 апреля 2017, 04:06
В Самаре решили поставить памятники создателям первых ракет

В Самаре решили поставить памятники создателям первых ракет

В мэрии обсудили оформление территории у музея «Самара Космическая». Участники совещания поддержали идею установки нового памятника создателям первых ракет. Предполагается, что скульптура будет состоять из нескольких фигур, которым придадут черты известных конструкторов и инженеров. В их числе Сергей Королев, Дмитрий 

20 февраля 2017, 04:18
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