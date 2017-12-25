Необычный суд начнется в Тольятти 10 января. Мэрия Тольятти поспорит за 168 миллионов рублей с дочерним ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление». Предметом спора стали расчеты по муниципальному контракту от мая 2016 года. Мэрия привлекла «дочку» к ремонту ряда дорог Автограда. Чиновники приняли работу, но не произвели оплату. Согласно материалам дела, администрация оказалась не в состоянии заплатить ДРСУ, поскольку не получила субсидии от минтранса Самарской области. Ведомство же не перевело деньги, выяснив, что дорожники выполнили ремонт некачественно. Сначала администрация попросила Арбитражный суд Самарской область оштрафовать ДРСУ почти на 2 млн рублей. Однако муниципальная фирма выдвинула встречный иск - о взыскании 168 млн рублей задолженности за работы. К участию в деле в качестве третьего лица судьи привлекли Минтранс. «ТЕРРА» продолжит следить, чем же закончится этот судебный процесс.
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24 ноября 2017, 11:09
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13 ноября 2017, 07:02