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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Эта трагедия произошла в сафари-парке китайской столицы. Одна посетительница вышла из автомобиля, и через считанные секунды на эту женщину накинулся неожиданно появившийся тигр. Мать жертвы тут же выскочила из транспортного средства и бросилась на помощь, и тут зверь переключился на 

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На дороги Самарской области в 2018 году дадут более 12 млрд рублей

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Глава региона рассказал, что определенные сложности были с развязкой улиц Ташкентской и Демократической. Вынос сетей согласовывали энергокомпаниями и 
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В Самаре распространили поддельные купюры на 175 тысяч рублей

В Самаре двое фальшивомонетчиков распространили поддельные купюры на 175 тысяч рублей. Подозреваемые в совершении преступления установлены. Сбытчики поддельных денег задержаны оперативниками регионального управления МВД. На допросах задержанные мужчины, по данным надзорного ведомства, дали признательные показания и попросили о рассмотрении их 

22 декабря 2017, 09:52
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Прокуратура: в Самаре составлено 177 протоколов из-за неубранного снега

В Самаре по результатам проверки в сфере благоустройства составлено 177 протоколов об административных правонарушениях. Дворы и дороги города прокуратура и районные комиссии проверили в период с 4 по 14 декабря. Из-за неубранного снега надзорное ведомство внесло в адрес руководителей управляющих 
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Чиновники из Самарской области судятся из-за квартир льготников

Чиновники из Самарской области судятся из-за квартир льготников

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Мэрия Тольятти пытается отсудить 18 млн рублей

Мэрия Тольятти пытается отсудить 18 млн рублей

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Мэрия Тольятти проиграла иск компании Виктора Вексельберга

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13 ноября 2017, 07:02
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