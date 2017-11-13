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«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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Область заплатит за тольяттинские квартиры

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Сегодня утром в тольяттинской мэрии случился переполох. В департаменте градостроительной деятельности прошли обыски. Работали сотрудники ОБЭП, они изъяли документы. По предварительным данным, это связано с заведенным ранее уголовным делом, в рамках которого чиновников Автограда подозревают в мошенничестве. В пресс-службе администрации 

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Областные власти проиграли спор с мэрией Тольятти

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21 июля 2017, 03:59
В Самарской области сотрудников «Т Плюс» осудили за коммерческий подкуп

В Самарской области сотрудников «Т Плюс» осудили за коммерческий подкуп

Суд вынес приговоры сотрудникам Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала «Самарский ПАО «Т Плюс» Петру Митрофанову и Александру Кофанову. Они признаны виновными в коммерческом подкупе по предварительному сговору.

Следствием установлено, что Митрофанов и Кофанов получили от сотрудника фирмы-подрядчика  247 тысяч рублей по шести договорам 

30 мая 2017, 05:42
Вексельберг инвестирует в самарское ЖКХ

Вексельберг инвестирует в самарское ЖКХ

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую встречу с председателем совета директоров группы компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом.
Корпорация занимается развитием в регионе сразу нескольких долгосрочных инвестиционных проектов. Один из них, который касается сферы коммунальных услуг, и был презентован главе региона 

12 декабря 2016, 05:06
Совладельцем самарского «Курумоча» стал екатеринбургский аэропорт «Кольцово»

Совладельцем самарского «Курумоча» стал екатеринбургский аэропорт «Кольцово»

Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» стал владельцем самарского «Курумоча», направив 5 миллиардов рублей на выкуп допэмиссии акций компании «Курумоч-инвест». Последняя владеет 100-процентным пакетом самарского аэроузла, все перечисленные организации входят в холдинг «Аэропорты регионов», аффилированный известному российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу. Сделка по приобретению 

11 июля 2016, 05:44

"Курумоч" сработал в "минус"

Международный аэропорт Курумоч получил убытки по итогам работы в 2015 году. Накануне его единственный акционер  - ЗАО "Курумоч-Инвест" утвердило финансовый отчет компании. Выручка аэропорта увеличилась на 12% и составила 1 миллиард 967 миллионов рублей, при этом вместо прибыли в 599 

6 июля 2016, 01:57
В Самарской области за 5 лет оптимизируют работу теплового узла

В Самарской области за 5 лет оптимизируют работу теплового узла

Соответствующую инвестиционную программу на суд общественности в сентябре вынесет компания "Т Плюс".
На балансе её самарского филиала сегодня 7 ТЭЦ и ГРЭС. Основная задача инвестпроекта - повышение качества снабжения жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани теплом и горячей водой.
Специалисты 

14 июня 2016, 01:57
В Самаре могут досрочно прекратить подачу тепла по желанию потребителей

В Самаре могут досрочно прекратить подачу тепла по желанию потребителей

В связи с прогнозируемым в ближайшие дни весенним потеплением Самарский филиал "Т Плюс" и «Предприятие тепловых сетей» заявили о возможности досрочного прекращения подачи тепловой энергии по желанию потребителей. По состоянию на сегодняшний день, 6 апреля, в адрес энергетиков уже поступило 
7 апреля 2016, 01:11
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ФАС позволила ПАО «Аэропорт Кольцово» купить 100% акций Курумоча

Такое сообщение появилось на официальном сайте ведомства. О намерении приобрести 484 тысячи 986 штук голосующих акций - это 100 процентов уставного капитала самарского аэропорта - заявило екатеринбургское публичное акционерное общество «Аэропорт Кольцово». Эта фирма входит в «Управляющую компанию «Аэропорты регионов», 
4 марта 2016, 03:24
Минимущество и

Минимущество и "Т Плюс" не поделили землю

Дошли до высшей инстанции. Спор между Волжской ТГК - ныне ПАО "Т Плюс" и министерством имущества Самарской области будет рассматривать Верховный суд. Согласно картотеке дел, ведомство подало туда кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Поволжского округа.
Напомним, летом прошлого года 
11 февраля 2016, 02:36
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