Администрации Тольятти не удалось через арбитражный суд взыскать с ПАО «Т Плюс» 44 млн рублей задолженности за аренду земельного участка под Тольяттинской ТЭЦ. По мнению чиновников, говорится в материалах арбитража, этот долг образовался в результате ненадлежащего исполнения энергетиками обязательств по договору аренды с марта 2014 по февраль 2017 годов.
Спорный участок был передан в пользование «Т Плюс» еще в 2007 году. На 5 лет. После того, как срок договора истек, компания продолжала пользоваться землей, при этом мэрия не возражала. Но в 2013 году горадминистрация своим постановлением разделила арендованную землю на 9 участков и только три из них оказались в фактическом пользовании «Т Плюс». Энергетики неоднократно обращалась к чиновникам с предложением внести изменения в договор и пересчитать плату. Переписка сторон затянулась почти на 4 года и оказалась безрезультатной.
Судьи пришли к выводу, что «Т Плюс» обязано вносить аренду только за 3 участка, что компания и делала. Суд обязал энергетиков заплатить лишь пени на минимальную сумму в 63 тысячи рублей за несвоевременную оплату аренды в период с апреля 2015 по февраль 2016 года.
Напомним, «Т Плюс» входит в группу «Ренова», которую считают аффилированной известному российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу. Компания отвечает за тепло- и энергоснабжение в 16 регионах России.
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