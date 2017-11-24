Утренние обыски и выемка документов в тольяттинской мэрии, а именно в департаменте градостроительной деятельности, связаны с уголовным делом, в рамках которого чиновников Автограда подозревают в мошенничестве, совершенном в 2014 году. По версии следствия, они подписали акт выполненных работ, которые на …