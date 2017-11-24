Мэрия Тольятти продолжает попытки отсудить 18 млн рублей у областного министерства социально-демографической политики. Разбирательства уже дошли до кассации арбитражного суда Поволжского округа. Согласного материалам дела, спор возник в результате внеочередного предоставления квартир гражданам, признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий в связи с тяжелыми заболеванием. Отказаться от исполнения этих обязательств город не мог, в адрес администрации поступили судебные акты, обязывающие предоставить жилье льготникам. Всего было куплено 11 квартир.
Мэрия потребовала компенсировать убытки за счет областной казны. Городские чиновники аргументировали свое требование федеральным законом, согласно которому обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет после 1 января 2005 года, подлежит финансированию за счет субъектов Российской Федерации.
Однако область с такими доводами не согласилась. Финансисты ссылались, что в законодательстве региона не прописаны расходные обязательства по финансированию данных льгот. Теперь горадминистрация и два ведомства -минсоцдемографии и губернский минфин - доказывают свою правоту в судах с апреля 2017 года. На сегодняшний день три инстанции подтвердили право Тольятти на взыскание убытков. Судьи указывают, что отсутствие нужного закона на уровне субъекта не освобождает область от обязанности по возмещению понесенных муниципальным образованием расходов. Как уже рассказывала Терра, как минимум, один аналогичный иск уже дошел до Верховного суда, который также встал на сторону мэрии.
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