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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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«По версии следствия, обвиняемая, находясь по месту службы, незаконно получила от гражданина  денежные средства 

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Как уже рассказывала "ТЕРРА", муниципалитет регулярно судится с региональными властями, требуя 

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В мэрии Тольятти прошла выемка документов, пресс-служба готовит официальный комментарий

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Сегодня утром в тольяттинской мэрии случился переполох. В департаменте градостроительной деятельности прошли обыски. Работали сотрудники ОБЭП, они изъяли документы. По предварительным данным, это связано с заведенным ранее уголовным делом, в рамках которого чиновников Автограда подозревают в мошенничестве. В пресс-службе администрации 

3 августа 2017, 12:32
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