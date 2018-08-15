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В Тольятти нашли 11-летнего мальчика, пропавшего 5 дней назад

В Тольятти нашли 11-летнего мальчика, пропавшего 5 дней назад

В Самарской области был найден 11-летний мальчик, житель села Тимофеевка Ставропольского района. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Известно, что ребенок жив и здоров, но где он находился все это время, не говорится. Напомним, что мальчик ушел 
15 августа 2018, 05:06
Крематорий в Рубежном в Самаре возводить точно не будут

Крематорий в Рубежном в Самаре возводить точно не будут

Стало известно, что крематорий в Рубежном точно не появится. Это подтвердил в своем микроблоге в Твиттере глава региона Дмитрий Азаров.
 
- Крематорий в Рубежном строиться не будет. Я принял решение, и вы об этом знаете. Решение менять не буду. 
15 августа 2018, 04:45
Депутата из Самары оштрафовали за неповиновение полиции

Депутата из Самары оштрафовали за неповиновение полиции

Ленинский районный суд областной столицы оштрафовал депутата Аркадия Лазарева, активиста Общероссийского народного фронта за неповиновение сотруднику полиции.

Напомним, что конфликт между господином Лазаревым и стражем порядка случился на площади Куйбышева после матча Россия-Хорватия во время ЧМ-2018. По словам мужчины, 
15 августа 2018, 04:14
Парень, который стрелял из травмата у «Макдоналдса» в Самаре, во всем признался

Парень, который стрелял из травмата у «Макдоналдса» в Самаре, во всем признался

Полицейские завели уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении мужчины, который устроил стрельбу около ресторана «Макдоналдс» на Полевой в центре областной столицы. Сейчас подозреваемый задержан, он допрошен и полностью признал свою вину.

Напомним, что рано утром 4 августа около 
15 августа 2018, 03:17

"Сибур Тольятти" не смог опротестовать 2-миллионный штраф в Верховном суде

Верховный суд России отказал компании "Сибур Тольятти" в пересмотре дела о взыскании платы за негативное воздействие на окружающую среду. Тольяттинские химики с ноября 2017 года пытаются оспорить выписанный самарским областным Росприроднадзором штраф в 2 миллиона рублей.

По версии надзорного 
11 августа 2018, 10:19
В Самарской области отменили ограничения для грузовиков

В Самарской области отменили ограничения для грузовиков

Со среды, 1 августа, в Самарской области отменили временное ограничение на проезд большегрузов. Напомним, что оно действовало в утренние и вечерние часы на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» от Сызрани до населенного пункта Зеленовка (с 890 по 981 км), сообщили 
2 августа 2018, 09:22
28% трудоспособного населения Самарской области занято в теневом секторе экономики

28% трудоспособного населения Самарской области занято в теневом секторе экономики

В Самаре два дня подряд работал глава федерального министерства экономического развития Максим Орешкин. В среду он принял участие в обсуждении двух национальных проектов - "По производительности труда" и "По малому и среднему предпринимательству". Оба сейчас разрабатываются по указу президента России 
2 августа 2018, 08:19
В блогах: конный завод

В блогах: конный завод "Ермак"

Блогер Нина Дюкова побывала на конном заводе "Ермак", расположенном в Красноярском районе недалеко от села Колодинка.

"Он насчитывает около 150 голов, специализируется на разведении скаковых лошадей чистокровной верховой породы, а также спортивных лошадей ганноверской породы. Племенной материал завода, завезенный 
31 июля 2018, 06:01
Покойников хоронили на Обводном шоссе в Тольятти незаконно

Покойников хоронили на Обводном шоссе в Тольятти незаконно

Тольяттинская агрофирма "Нива" обвинила мэрию города в незаконных захоронениях на городском кладбище. Бизнесмены обратились с открытым письмом к общественности, чтобы власти наконец обратили внимание на длящийся уже много лет конфликт из-за участка на Обводном шоссе. Согласно тексту документа, горадминистрация захватила 
6 июля 2018, 07:35
Дошли до Верховного суда: о «квартирном споре» мэрии Тольятти и областных чиновников

Дошли до Верховного суда: о «квартирном споре» мэрии Тольятти и областных чиновников

Верховный суд отказался передавать для дальнейшего рассмотрения сразу две кассационных жалобы регионального министерства социально-демографической и семейной политики. Речь идет о спорах ведомства с мэрией Тольятти. В обоих случаях тольяттинские чиновники требовали возместить городской администрации убытки, понесенные в результате приобретения квартир 

3 марта 2018, 10:08
Мэрия Тольятти хочет отсудить у «дочки» 168 миллионов рублей

Мэрия Тольятти хочет отсудить у «дочки» 168 миллионов рублей

Необычный суд начнется в Тольятти 10 января. Мэрия Тольятти поспорит за 168 миллионов рублей с дочерним ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление». Предметом спора стали расчеты по муниципальному контракту от мая 2016 года. Мэрия привлекла «дочку» к ремонту ряда дорог Автограда. Чиновники 

25 декабря 2017, 08:08
Мэрии Тольятти удалось через суд обязать АвтоВАЗ заплатить за землю

Мэрии Тольятти удалось через суд обязать АвтоВАЗ заплатить за землю

Мэрии Тольятти удалось через суд обязать АвтоВАЗ заплатить за землю. Сумма исковых требований - свыше 1 миллиона 700 тысяч рублей. Стороны спорили за земельный участок на Южном шоссе площадью 2,5 гектара, на котором размещается автостоянка. Согласно материалам дела на сайте 

25 декабря 2017, 03:39
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