|
В Тольятти нашли 11-летнего мальчика, пропавшего 5 дней назад
В Самарской области был найден 11-летний мальчик, житель села Тимофеевка Ставропольского района. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Известно, что ребенок жив и здоров, но где он находился все это время, не говорится. Напомним, что мальчик ушел …
|
15 августа 2018, 05:06
|
Крематорий в Рубежном в Самаре возводить точно не будут
Стало известно, что крематорий в Рубежном точно не появится. Это подтвердил в своем микроблоге в Твиттере глава региона Дмитрий Азаров.
|
15 августа 2018, 04:45
|
Депутата из Самары оштрафовали за неповиновение полиции
Ленинский районный суд областной столицы оштрафовал депутата Аркадия Лазарева, активиста Общероссийского народного фронта за неповиновение сотруднику полиции.
Напомним, что конфликт между господином Лазаревым и стражем порядка случился на площади Куйбышева после матча Россия-Хорватия во время ЧМ-2018. По словам мужчины, …
|
15 августа 2018, 04:14
|
Парень, который стрелял из травмата у «Макдоналдса» в Самаре, во всем признался
|
15 августа 2018, 03:17
|
"Сибур Тольятти" не смог опротестовать 2-миллионный штраф в Верховном суде
|
11 августа 2018, 10:19
|
В Самарской области отменили ограничения для грузовиков
|
2 августа 2018, 09:22
|
28% трудоспособного населения Самарской области занято в теневом секторе экономики
В Самаре два дня подряд работал глава федерального министерства экономического развития Максим Орешкин. В среду он принял участие в обсуждении двух национальных проектов - "По производительности труда" и "По малому и среднему предпринимательству". Оба сейчас разрабатываются по указу президента России …
|
2 августа 2018, 08:19
|
В блогах: конный завод "Ермак"
Блогер Нина Дюкова побывала на конном заводе "Ермак", расположенном в Красноярском районе недалеко от села Колодинка.
"Он насчитывает около 150 голов, специализируется на разведении скаковых лошадей чистокровной верховой породы, а также спортивных лошадей ганноверской породы. Племенной материал завода, завезенный …
|
31 июля 2018, 06:01
|
Покойников хоронили на Обводном шоссе в Тольятти незаконно
Тольяттинская агрофирма "Нива" обвинила мэрию города в незаконных захоронениях на городском кладбище. Бизнесмены обратились с открытым письмом к общественности, чтобы власти наконец обратили внимание на длящийся уже много лет конфликт из-за участка на Обводном шоссе. Согласно тексту документа, горадминистрация захватила …
|
6 июля 2018, 07:35
|
Дошли до Верховного суда: о «квартирном споре» мэрии Тольятти и областных чиновников
Верховный суд отказался передавать для дальнейшего рассмотрения сразу две кассационных жалобы регионального министерства социально-демографической и семейной политики. Речь идет о спорах ведомства с мэрией Тольятти. В обоих случаях тольяттинские чиновники требовали возместить городской администрации убытки, понесенные в результате приобретения квартир …
|
3 марта 2018, 10:08
|
Мэрия Тольятти хочет отсудить у «дочки» 168 миллионов рублей
|
25 декабря 2017, 08:08
|
Мэрии Тольятти удалось через суд обязать АвтоВАЗ заплатить за землю
|
25 декабря 2017, 03:39