Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Ограничения и запретные зоны установят для воздушного и водного транспорта, автобусам, не осуществляющим регулярные перевозки и не оборудованным системой ЭРА-ГЛОНАСС ограничат въезд в города проведения мундиаля. Граждане России, приезжающие в эти населенные пункты будут обязаны зарегистрироваться в месте пребывания в течение трех дней, а иностранцы - одних суток. Кроме того, Росгвардии предписано проконтролировать запрет на оборот гражданского оружия и боеприпасов накануне и в периоды проведения футбольных матчей. Ограничения также коснутся организации шествий и митингов, не связанных со спортивной тематикой и продажи алкоголя в стеклянной таре. Президентский указ коснется и Самары - одного из 11 российских городов, где с 14 июня по 15 июля 2018 года пройдут матчи мундиаля. Между тем, как стало известно сегодня, финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Чемпионата мира по футболу 2018 года увеличено на 4 миллиарда 700 миллионов рублей и составит 643.5 миллиарда.
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