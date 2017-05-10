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Строительство футбольной арены в Самаре идет с отставанием в 2-3 месяца

Строительство футбольной арены в Самаре идет с отставанием в 2-3 месяца

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3 июля 2014, 05:24
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