В Самаре закупят систему видеонаблюдения за тысячами людей На стадионе «Самара Арена» смонтируют систему видеонаблюдения, которая будет включать 48 камер. С их помощью во время ЧМ-2018 силовики будут наблюдать за трибунами, внутренними помещениями спортобъекта, а также за территорией по периметру стадиона. Все записи с камер будут передаваться в …