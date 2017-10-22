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В Самаре закупят систему видеонаблюдения за тысячами людей
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11 октября 2017, 02:10
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Московское шоссе возьмут под тотальный видеоконтроль
В Самаре Московское шоссе оборудуют видеокамерами на сумму 42 миллиона рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который поставит, смонтирует и наладит комплексы фотовидеофиксации правил дорожного движения вдоль главной улицы областного центра, объявил «Ростелеком». Согласно техзаданию, …
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14 августа 2017, 04:10
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Улыбнитесь, вас снимают: появились адреса новых камер для фиксации нарушений ПДД
Стали известны адреса, где в Самаре установят 53 новых устройств для фото- и видефиксации нарушений правил дорожного движения. На покупку новых камер потратят почти 100 миллионов рублей. Поставщика должны выбрать 10 августа, сообщает samru.ru.
Как уже рассказывала …
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29 июня 2017, 07:00
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Улыбнитесь, вас снимают: на самарских объектах установят еще 500 камер наблюдения
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23 июня 2017, 11:15
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В 27 дворах Самары поставят видеокамеры за активное участие в субботниках
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18 мая 2017, 01:54
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12 млн рублей готов заплатить "Региональный центр телекоммуникаций" за обслуживание комплексов видеофиксации нарушений ПДД
12 миллионов рублей готов заплатить "Региональный центр телекоммуникаций" за обслуживание стационарных комплексов видеофиксации нарушений ПДД "Арена".
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14 октября 2016, 02:41
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Дорожная камера зафиксировала в Орле сверхзвуковую скорость автомобиля
В Орле в объектив дорожной камеры попало транспортное средство, передвигавшееся со скоростью, превышающей скорость звука, которая составляет 340 метров в секунду. Об этом случае рассказывают российские информагентства.
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30 сентября 2016, 04:13
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«Лаборатория Касперского»: Хакеры могут отключать камеры на дорогах
В результате недавнего исследования сотрудники «Лаборатории Касперского» определили, что камеры видеофиксации нарушений, расположенные вдоль российских трасс, могут стать объектом атаки злоумышленников. Об этом рассказывают отечественные агентства.
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26 сентября 2016, 04:10
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В России могут резко повыситься штрафы за брань и распитие алкоголя на улице
В России могут резко повыситься штрафы за мелкое хулиганство и распитие алкоголя в общественных местах. Соответствующие поправки в административный кодекс уже подготовлены для рассмотрения в Госдуме. Согласно документу, за нецензурную брань на улице, оскорбительное приставание к гражданам, повреждение имущества и …
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7 июля 2015, 03:01
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50% самарских работников лояльны к мату со стороны начальства
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21 января 2014, 02:02