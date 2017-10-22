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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 октября 2017г  
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Улыбнитесь, вас снимают: появились адреса новых камер для фиксации нарушений ПДД

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Как уже рассказывала 
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Улыбнитесь, вас снимают: на самарских объектах установят еще 500 камер наблюдения

Улыбнитесь, вас снимают: на самарских объектах установят еще 500 камер наблюдения

В Самарской области планируется развитие системы видеофиксации. До конца года  в регионе будет установлено около пятисот новых камер наблюдения. В Самаре они появятся на Московском шоссе, улице Ново-Садовой и в районе нового стадиона для ЧМ-2018, сообщили в региональном правительстве. По 

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В 27 дворах Самары поставят видеокамеры за активное участие в субботниках

Как информирует мэрия Самары, в ближайшее время в 27 дворах, жители которых «дружно вышли на уборку», установят камеры видеонаблюдения. Список счастливчиков не уточняется.
 
Напомним, весь апрель в областной столице проводился месячник по благоустройству - уборка города после зимы.
 

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12 млн рублей готов заплатить

12 млн рублей готов заплатить "Региональный центр телекоммуникаций" за обслуживание комплексов видеофиксации нарушений ПДД

12 миллионов рублей готов заплатить "Региональный центр телекоммуникаций" за обслуживание стационарных комплексов видеофиксации нарушений ПДД "Арена".
Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Как следует из технического задания, подрядчик должен установить 40 комплексов заказчика в антивандальные боксы на места, определенные областной 

14 октября 2016, 02:41
Дорожная камера зафиксировала в Орле сверхзвуковую скорость автомобиля

Дорожная камера зафиксировала в Орле сверхзвуковую скорость автомобиля

В Орле в объектив дорожной камеры попало транспортное средство, передвигавшееся со скоростью, превышающей скорость звука, которая составляет 340 метров в секунду. Об этом случае рассказывают российские информагентства.
По выданной камерой информации, Ford Focus несся по шоссе со скоростью 1418 километров 

30 сентября 2016, 04:13
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«Лаборатория Касперского»: Хакеры могут отключать камеры на дорогах

В результате недавнего исследования сотрудники «Лаборатории Касперского» определили, что камеры видеофиксации нарушений, расположенные вдоль российских трасс, могут стать объектом атаки злоумышленников. Об этом рассказывают отечественные агентства.
Согласно выводам специалистов, в ряде российских населенных пунктов к камерам видеофиксации может получить доступ 

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В России могут резко повыситься штрафы за брань и распитие алкоголя на улице

В России могут резко повыситься штрафы за мелкое хулиганство и распитие алкоголя в общественных местах. Соответствующие поправки в административный кодекс уже подготовлены для рассмотрения в Госдуме. Согласно документу, за нецензурную брань на улице, оскорбительное приставание к гражданам, повреждение имущества и 
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50% самарских работников лояльны к мату со стороны начальства

50% самарских работников лояльны к мату со стороны начальства

Служба исследований компании HeadHunter провела опрос и выяснила, что сотрудники каждой четвертой компании Самарской области ругаются матом. В 46% случаев у работников также проскакивают нецензурные выражения, но это, скорее, исключение, чем правило, и лишь в 35% местных организаций вообще никто 

21 января 2014, 02:02
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