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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва): прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Кубка России по футболу

«Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва): прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Кубка России по футболу

4 апреля Самару ждет, возможно, самый посещаемый матч в текущем футбольном сезоне. На стадионе «Металлург» в рамках четвертьфинала Кубка России сойдутся «Крылья Советов» и московский «Спартак». На эту игру уже зарезервировано порядка 10 тысяч билетов.

Бесспорным фаворитом предстоящей встречи считается «Спартак». 

4 апреля 2018, 08:50
Победить не получилось:

Победить не получилось: "Крылья Советов" - "Оренбург" 0-0

Сегодня, 24 апреля, в матче 29-го тура первенства ФНЛ "Крылья Советов" на "Металлурге", собравшем почти 5,5 тысяч зрителей, сыграли вничью с прямым конкурентом за выход в РФПЛ – "Оренбургом" – 0:0.

При этом обе команды сохранили за собой места в турнирной 

24 марта 2018, 04:08
Победа на выезде: «Сибирь» - «Крылья Советов» 0-1

Победа на выезде: «Сибирь» - «Крылья Советов» 0-1

Матч 29-го тура первенства ФНЛ самарские "Крылья Советов" провели в Новосибирске против местной "Сибири". Счет в игре был открыт уже на 7 минуте. Тарас Бурлак длинной передачей со своей половины поля доставил мяч в штрафную хозяев, Алан Чочиев переиграл вратаря 

17 марта 2018, 04:11
«Крылья» обыграли «Тюмень» и догнали «Оренбург»

«Крылья» обыграли «Тюмень» и догнали «Оренбург»

Сегодня, 10 марта, в матче 27-го тура Первенства ФНЛ самарские «Крылья Советов» на домашней арене «Металлург» в присутствии 3639 зрителей обыграли "Тюмень" – 2:0.
 
Первый гол самарцы забили в начале второго тайма. На 48-й минуте Александр Соболев получил мяч 
10 марта 2018, 04:30
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