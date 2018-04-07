Самарские "Крылья Советов" обыграли на поле домашней арены «Металлург» "Спартак-2" из Москвы с разгромным счетом. 5:1 – такие цифры горели на табло по итогам матча. Хетр-трик оформил новичок "крылышек" Александр Соболев. К слову, он был автором единственного гола в матче, который 4 апреля прошел также в Самаре, но уже с главным "Спартаком", в Кубке России. Тогда счет был практически диаметрально противоположный: 1:4.
В этом матче доминировали самарцы. Уже на 21 минуте забил Самодин. В середине второго тайма гости сровняли счет. Отличился Александр Руденко. Но равновесие продолжалось недолго. На замену вышел Соболев и вскоре забил свой первый гол из штрафной.
Под занавес матча хозяева поля не оставили «спартачам» ни единого шанса. Еще дважды отличился Соболев, и один мяч записал на свой счет Георгий Зотов. При этом один мяч Соболев забил сам же добив свой удар с пенальти.
В турнирной таблице пока ничего не изменилось, лидер "Енисей" сегодня тоже выиграл, так что отставание в очко осталось. «Химки» на своем поле уступили "Оренбургу." Таким образом, у «Енисея» - 68 очков. У «Оренбурга» и «Крыльев» - по 67.
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«Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва): прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Кубка России по футболу
4 апреля Самару ждет, возможно, самый посещаемый матч в текущем футбольном сезоне. На стадионе «Металлург» в рамках четвертьфинала Кубка России сойдутся «Крылья Советов» и московский «Спартак». На эту игру уже зарезервировано порядка 10 тысяч билетов.
Бесспорным фаворитом предстоящей встречи считается «Спартак». …
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