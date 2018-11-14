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«Бункер S» Эфир передачи от 13.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 13.11.2018 
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Материалы по теме:

Вице-спикером Самарской губернской думы избран Юрий Шевцов

Вице-спикером Самарской губернской думы избран Юрий Шевцов

Новые кадровые рокировки были озвучены сегодня, 14 ноября, на 32 внеочередном заседании Самарской губернской думы. Вице-спикером областного парламента единогласно избран Юрий Шевцов, комитет по местному самоуправлению губернской думы возглавил Михаил Матвеев, а главой комитета по образованию и науке стала Татьяна 
14 ноября 2018, 11:25
В Самаре КАМАЗ вырвал бетонный столб после ДТП с «семеркой»

В Самаре КАМАЗ вырвал бетонный столб после ДТП с «семеркой»

Во вторник, 13 ноября, произошла крупная авария на перекрестке Московского шоссе и Ново-Вокзальной в Самаре. Водитель ВАЗ-2107 ехал по Ново-Вокзальной со стороны Ново-Садовой. При повороте налево с Ново-Вокзальной на Московское шоссе он не предоставил преимущество водителю грузовика КАМАЗ, который двигался 
14 ноября 2018, 11:10
Облсуд отменил домашний арест для экс-главы Управления капитального строительства

Облсуд отменил домашний арест для экс-главы Управления капитального строительства

Самарский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и отменил домашний арест начальнице службы капстроительства Крыма Светлане Моравской. Чиновницу обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Ходатайство об избрании меры пресечения направят на новое рассмотрение, пишет tass.ru. Сейчас срок содержания подозреваемой под стражей продлили 
14 ноября 2018, 10:28
В Самаре продают редкие монеты с изображением персонажей сериала о Шерлоке Холмсе

В Самаре продают редкие монеты с изображением персонажей сериала о Шерлоке Холмсе

В Самаре выставили на продажу редкие новозеландские монеты с изображением актеров легендарного советского киносериала о Шерлоке Холмсе. Оказывается, в 2007 году в Новой Зеландии выпустили для собственного владения - Островов Кука серию из четырёх серебряных монет, посвящённых кинокартине, снятой на 
14 ноября 2018, 09:37
В Самарской области в ночь на вторник местами до -18

В Самарской области в ночь на вторник местами до -18

В Самарской области погоду формирует холодный антициклон. В ближайшие сутки его центр расположится как раз над нашим регионом. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, на фоне очень высокого атмосферного давления сохранится малооблачная морозная погода со слабым ветром. К концу недели 
12 ноября 2018, 05:09
В выходные в Самарской области обещают до -10

В выходные в Самарской области обещают до -10

По прогнозам синоптиков, до 9 ноября в Самарской области будет умеренно теплая погода без осадков. Но к концу недели через регион пройдет холодный атмосферный фронт, местами выпадут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, температурный фон понизится.
 
‍В ночь на 
8 ноября 2018, 02:06
Дождей в Самарской области до четверга не будет

Дождей в Самарской области до четверга не будет

По прогнозам синоптиков, средняя температура в регионе в первой декаде ноября будет на 2.5 градуса по Цельсию выше среднего многолетнего значения. Во вторник атлантический циклон отойдет за Урал, уступая дорогу очередному антициклону. До четверга в Самарской области не прогнозируют осадки, 
6 ноября 2018, 01:43
В Самаре в выходные обещают потепление и местами дожди

В Самаре в выходные обещают потепление и местами дожди

В ноябре, по данным Гидрометцентра России, средняя температура воздуха будет выше многолетних значений, ожидается -1.2, -2.7 градусов по Цельсию. Месячное количество осадков будет около и больше нормы.
 
В выходные в Самарской области заметно потеплеет. В ночь на субботу, 3 ноября, ожидается 
2 ноября 2018, 10:50
Потепление к концу недели прогнозируют синоптики в Самарской области

Потепление к концу недели прогнозируют синоптики в Самарской области

В Самарской области к концу недели ожидается потепление, прогнозируют синоптики.

«К концу рабочей недели с приближением фронтальных разделов к границам Поволжья будет выпадать снег различной интенсивности, температурный фон заметно повысится», - сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
13 марта 2018, 10:43
Ещё один циклонический вихрь подойдет к Самаре

Ещё один циклонический вихрь подойдет к Самаре

По данным Росгидрометцентра,  во второй декаде марта средняя температура воздуха ожидается на  четыре градуса ниже средних многолетних значений. «В начале недели ещё один циклонический вихрь подойдёт в наш регион», - сообщили синоптики ФГБУ «Приволжское УГМС». По прогнозам на ближайшие 
12 марта 2018, 12:39
Рекордные для начала марта морозы зафиксировали в Самарской области

Рекордные для начала марта морозы зафиксировали в Самарской области

12 марта экстремально низкие температуры зарегистрированы в селе Новодевичье и городе Тольятти.
12 марта 2018, 11:05
До конца понедельника продлится снегопад в Самаре

До конца понедельника продлится снегопад в Самаре

Снегопад, обрушившийся на Самарскую область в воскресенье, 4 марта, продлится и в ближайшие сутки. Именно такой прогноз дают специалисты Приволжского УГМС. Синоптики обещают облачную погоду, небольшой и умеренный снег в большинстве районов. Местами возможны небольшие метели. Температура воздуха днем 
5 марта 2018, 09:17
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