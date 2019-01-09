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В Самарской области 70% классов перешли на пятидневку
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9 января 2019, 05:35
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Проблемы с закрылками: в Самаре совершил экстренную посадку самолет из Дубая
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9 января 2019, 04:51
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У Счетной палаты Самарской области будет новый руководитель
На рассмотрение депутатов губдумы внесено представление на нового руководителя Счетной палаты региона. Вместо Антонины Зубковой, которая руководила ведомством с 2014 года, предложена кандидатура 47-летней Елены Дубровой. Об этом в своем "Твиттере" сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
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9 января 2019, 04:39
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В Тольятти «ГАЗель» врезалась в Mazda 6: пострадали два человека
Во вторник, 8 января, в Тольятти столкнулись два автомобиля, травмированы двое участников аварии. По информации ГИБДД Тольятти, в 15:50 в районе 13 километра Поволжского шоссе 55-летний водитель ГАЗ-322132 нарушил правила расположения на проезжей части, его транспортное средство выехало на встречку …
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9 января 2019, 04:14
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12 домов в поселке Толевый замерзают
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28 декабря 2018, 09:22
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В Самаре Новогодняя ночь будет морозной: местами до -25 градусов
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27 декабря 2018, 09:19
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К Новому году в Самарской области похолодает и прекратится снегопад
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27 декабря 2018, 01:37
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В Самаре и Сызрани выпало рекордное количество снега
В среду, 26 декабря, в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков для этого времени года. По подсчетам специалистов Приволжского УГМС, был перекрыт рекорд от 1967 года в Сызрани. Накануне там выпало 6,3 миллиметра снега, что больше …
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27 декабря 2018, 09:50
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В Самарской области в ближайшие три дня обещают снег
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19 ноября 2018, 09:34
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До среды в Самарской области области обещают до + 26
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3 сентября 2018, 11:26
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Синоптики рассказали, почему в выходные в Тольятти странно пахло
В минувший уик-энд, 14 и 15 июля, жители Тольятти снова жаловались на странные запахи в воздухе. По сведениям синоптиков, ночью и утром была практически безветренная погода, каждую ночь отмечалась дымка, формированию которой способствовала высокая влажность 92-95%. Все вредные примеси, присутствовавшие …
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17 июля 2018, 02:46
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Синоптики: в Самару идут дожди
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7 августа 2015, 11:37