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Материалы по теме:

В Самарской области 70% классов перешли на пятидневку

В Самарской области 70% классов перешли на пятидневку

Стало известно, что школы в Самарской области постепенно переводят в режим пятидневной рабочей недели. Об этом рассказали в Твиттере представители министерства образования, отвечая на вопрос местной жительницы.

- Уже 70% классов (не школ) учатся в режиме пятидневки. Однако, не везде 
9 января 2019, 05:35
Проблемы с закрылками: в Самаре совершил экстренную посадку самолет из Дубая

Проблемы с закрылками: в Самаре совершил экстренную посадку самолет из Дубая

В среду, 9 января, в самарском аэропорту «Курумоч» совершил экстренную посадку Boeing-737 авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в наш город. К концу полета, в 13:50 по местному времени стало известно о проблеме с закрылками у воздушного судна, по предварительным данным, 
9 января 2019, 04:51
У Счетной палаты Самарской области будет новый руководитель

У Счетной палаты Самарской области будет новый руководитель

На рассмотрение депутатов губдумы внесено представление на нового руководителя Счетной палаты региона. Вместо Антонины Зубковой, которая руководила ведомством с 2014 года, предложена кандидатура 47-летней Елены Дубровой. Об этом в своем "Твиттере" сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Известно, что Елена 
9 января 2019, 04:39
В Тольятти «ГАЗель» врезалась в Mazda 6: пострадали два человека

В Тольятти «ГАЗель» врезалась в Mazda 6: пострадали два человека

Во вторник, 8 января, в Тольятти столкнулись два автомобиля, травмированы двое участников аварии. По информации ГИБДД Тольятти, в 15:50 в районе 13 километра Поволжского шоссе 55-летний водитель ГАЗ-322132 нарушил правила расположения на проезжей части, его транспортное средство выехало на встречку 
9 января 2019, 04:14
12 домов в поселке Толевый замерзают

12 домов в поселке Толевый замерзают

В Самару идут морозы. Синоптики прогнозируют, что они ударят уже на Новый год — температура будет от -10 до -15 градусов, местами столбики термометров опустятся до -20 градусов. И это плохая новость для жителей 12-ти домов в поселке Толевый, где 
28 декабря 2018, 09:22
В Самаре Новогодняя ночь будет морозной: местами до -25 градусов

В Самаре Новогодняя ночь будет морозной: местами до -25 градусов

По прогнозам синоптиков, с 28 декабря по 3 января в Самарской области прогнозируют снежную погоду, по ночам температура воздуха будет опускаться до -10, - 15 градусов, а днем - подниматься до - 10. Осадки не ожидаются только 30-31 декабря, рассказал 
27 декабря 2018, 09:19
К Новому году в Самарской области похолодает и прекратится снегопад

К Новому году в Самарской области похолодает и прекратится снегопад

В последние рабочие дни уходящего года на погоду будет влиять серия скандинавских циклонов, которые перемещаются через Черноземье, центральные районы и Среднюю Волгу на Южный Урал. Временами будет идти снег различной интенсивности, местами с метелью и снежными заносами. Температурный фон к 
27 декабря 2018, 01:37
В Самаре и Сызрани выпало рекордное количество снега

В Самаре и Сызрани выпало рекордное количество снега

В среду, 26 декабря, в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков для этого времени года. По подсчетам специалистов Приволжского УГМС, был перекрыт рекорд от 1967 года в Сызрани. Накануне там выпало 6,3 миллиметра снега, что больше 
27 декабря 2018, 09:50
В Самарской области в ближайшие три дня обещают снег

В Самарской области в ближайшие три дня обещают снег

В начале новой рабочей недели на погоду в Самарской области будет влиять скандинавский антициклон. До среды, 21 ноября, метеорологи прогнозируют местами осадки в виде снега и потепление.

В понедельник, 19 ноября, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Будет дуть 
19 ноября 2018, 09:34
До среды в Самарской области области обещают до + 26

До среды в Самарской области области обещают до + 26

В первой половине  новой рабочей недели в Самарской области будет довольно тепло и без существенных осадков. Однако, календарная осень уже чувствуется - по ночам столбик термометра будет опускаться местами до 5 градусов тепла. 
 
В ночь на вторник и среду, 4 и 
3 сентября 2018, 11:26
Синоптики рассказали, почему в выходные в Тольятти странно пахло

Синоптики рассказали, почему в выходные в Тольятти странно пахло

В минувший уик-энд, 14 и 15 июля, жители Тольятти снова жаловались на странные запахи в воздухе. По сведениям синоптиков, ночью и утром была практически безветренная погода, каждую ночь отмечалась дымка, формированию которой способствовала высокая влажность 92-95%. Все вредные примеси, присутствовавшие 
17 июля 2018, 02:46
Синоптики: в Самару идут дожди

Синоптики: в Самару идут дожди

В выходные на территории Самарской области ожидается дождь. Температура воздуха в ночь на субботу, 8 августа, составит 9–14 градусов по Цельсию, днем - от 21 до 26 градусов. В воскресенье, 9 августа, ожидается повышение температуры до +28, но вероятность небольшого 
7 августа 2015, 11:37
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