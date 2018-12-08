Вчера, 7 декабря, около 18:30 в Сызранском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
По предварительным данным сотрудников полиции, водитель на грузовике Daf двигался по магистрали М5-Урал со стороны Москвы по направлению в Тольятти. В районе 907 километра трассы у большегруза оторвалось заднее левое колесо и выкатилось на встречную полосу, где в этот момент проезжал автомобиль Chevrolet под управлением 59-летнего водителя. Чтобы избежать столкновения, автомобилист выехал на встречку и … врезался с грузовик Daf. Большегруз под управлением 58-летнего водителя съехал в кювет. Легковушку после удара отбросило на Lada Priora, которая ехала позади в попутном направлении. Вазовской легковушкой управлял 31-летний мужчина
В результате аварии водитель Chevrolet скончался на месте, пассажирки 53 и 24 лет – в больнице.
Инспекторы ГИБДД вызывали на место ЧП спасателей ПСС Самарской области.
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