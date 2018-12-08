Один человек погиб, 5 пострадали: Жуткое ДТП напротив «Руси» в Самаре В ночь с пятницы на субботу, с 7 на 8 декабря, в Самаре на Московском шоссе случилось жуткое ДТП. Напротив ТЦ «Русь» столкнулись сразу три автомобиля. В результате погиб один человек, еще пятеро пострадали.



По словам очевидцев, один из …