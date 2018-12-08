5
09
05
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 07.12.2018  
Все видео

Материалы по теме:

Вырвался из рук и побежал: В Самаре автоледи сбила 3-летнего мальчика

Вырвался из рук и побежал: В Самаре автоледи сбила 3-летнего мальчика

В Самаре сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал 3-летний ребенок. Он попал под колеса «Додж Калибр».
 
По версии полицейских, авария произошла вечером 7 декабря в Банковском переулке, где действует одностороннее движение. За рулем иномарки находилась 50-летняя 

8 декабря 2018, 02:45
Один человек погиб, 5 пострадали: Жуткое ДТП напротив «Руси» в Самаре

Один человек погиб, 5 пострадали: Жуткое ДТП напротив «Руси» в Самаре

В ночь с пятницы на субботу, с 7 на 8 декабря, в Самаре на Московском шоссе случилось жуткое ДТП. Напротив ТЦ «Русь» столкнулись сразу три автомобиля. В результате погиб один человек, еще пятеро пострадали.
 
По словам очевидцев, один из 
8 декабря 2018, 01:34
Шел по обочине: вазовская легковушка сбила пешехода в Тольятти

Шел по обочине: вазовская легковушка сбила пешехода в Тольятти

В четверг, 6 декабря, произошла авария с пострадавшими в Тольятти. В 20:20 24-летний водитель ехал по улице Диагональной в направлении Кунеевской на своем ВАЗ 2111. В какой-то момент он сбил пешехода — 48-летнего мужчину, который шел по левому краю проезжей 
7 декабря 2018, 03:19
В Самаре грузовик сбил 90-летнюю старушку: женщина выжила

В Самаре грузовик сбил 90-летнюю старушку: женщина выжила

В среду, 5 декабря, произошла авария с пострадавшими в областной столице. В 14:00 47-летний водитель большегруза MAN ехал задним ходом по прилегающей территории улицы Краснодонской со стороны проспекта Кирова в направлении Воронежской.

Напротив дома № 70 по Краснодонской шофер 
6 декабря 2018, 03:06
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх