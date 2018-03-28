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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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В Самаре мужчина продавал

В Самаре мужчина продавал "незамерзайку" с метанолом

Самарским судом вынесен приговор Алексею Полякову, который обвинялся в производстве и продаже опасной контрафактной продукции, сообщает областная прокуратура.

Мужчина с августа 2012 года по март текущего года производил и продавал "незамерзайку" с метанолом, зная, что это незаконно. 

Вину подсудимый признал и раскаялся. 

Суд 

24 июня 2014, 02:03
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