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Во время регаты в Южном океане пропал яхтсмен
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27 марта 2018, 07:41
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Один из убийц Андрея Гошта оказался замешан в краже на железной дороге в Сызрани
Сызранская транспортная полиция завершила расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей. Они подозревались в совершении крупной кражи.
В апреле 2016 года злоумышленники похитили с территории одного из железнодорожных предприятий 34 ребордных ролика, которые применяются при укладке рельсов. Ущерб, причиненный организации, …
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27 марта 2018, 01:08
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Двух подростков ударило током на грузовом вагоне в Самарской области
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27 марта 2018, 01:06
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Женщина повредила ногу после падения в резко затормозившем автобусе в Сызрани
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27 марта 2018, 10:40
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Противопожарные тренировки проведут в торговых центрах Самары
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26 марта 2018, 03:09
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Появились версии и подробности гибели 2 мужчин на ж/д в Сызрани
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21 марта 2018, 02:03
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В Сызрани двое подростков разбили три железнодорожных светофора
В минувшие выходные на железнодорожных путях в Сызрани произошел неприятный инцидент. Неизвестные личности разбили камнями линзы трех светофоров. Правоохранители приступили к расследованию.
Оказалось, что оборудование повредили дети. Мальчишки 10 и 11 лет прогуливались вдоль путей. Им стало скучно, и …
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17 января 2018, 02:50
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По факту отравления метанолом двух рабочих в Самарской области возбудили уголовное дело
Стражи порядка Самарской области выясняют обстоятельства происшествия на канализационно-насосной станции в селе Лопатино Волжского района, в результате которого погибли двое мужчин.
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22 июля 2015, 03:59
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В Самаре мужчина продавал "незамерзайку" с метанолом
Самарским судом вынесен приговор Алексею Полякову, который обвинялся в производстве и продаже опасной контрафактной продукции, сообщает областная прокуратура.
Мужчина с августа 2012 года по март текущего года производил и продавал "незамерзайку" с метанолом, зная, что это незаконно.
Вину подсудимый признал и раскаялся.
Суд …
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24 июня 2014, 02:03