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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

В Самаре отловят 1,5 тысячи бродячих собак

В Самаре отловят 1,5 тысячи бродячих собак

Мэрия Самары объявила аукцион по определению подрядчика, который займется отловом безнадзорных собак, находящихся без сопровождающего лица, с последующим содержанием до 3-х дней. Согласно материалам тендера, всего необходимо отловить почти 1,5 тысячи особей. Максимальная цена контракта составляет 2,5 млн рублей.

При отлове 

8 апреля 2018, 02:11
Бродячий пес едва не покусал женщину из-за куриных лапок в Сызрани

Бродячий пес едва не покусал женщину из-за куриных лапок в Сызрани

Житель Сызрани стал участником инцидента с бродячими собаками. Утром 14 марта он шел по улице мимо ТЦ «Универмаг». По пути мужчина обратил внимание на женщину, которая выходила из ларька с пакетом куриных лапок. В этот момент путь ей преградила крупная 
15 марта 2018, 09:00
Стая бродячих собак напала на мужчину в Сызрани

Стая бродячих собак напала на мужчину в Сызрани

В выходные стало известно об очередном случае нападения бродячих собак на человека. В этот раз все произошло в Сызрани. Мужчина шел по двору домов 21-23 по улице Локомобильной. Метрах в 50 от него была стая бродячих собак. По словам сызранца, 
19 февраля 2018, 08:14
В Сызрани ищут хозяев для огромного алабая, который выпрашивает еду в Рамено

В Сызрани ищут хозяев для огромного алабая, который выпрашивает еду в Рамено

В Сызрани уже почти неделю ищут хозяев для собаки породы алабай, который обитает в Рамено у местного магазина. Об этом пишут в паблике «По секрету Сызрань» соцсети «ВКонтакте».
 
«Пес внушительных размеров и будет хорошей охраной», - отмечает автор 
18 февраля 2018, 04:56
Массовую травлю собак устроили в поселке Варламово под Сызранью?

Массовую травлю собак устроили в поселке Варламово под Сызранью?

Администрация посёлка Варламово отрицает сведения, появившиеся в соцсетях по поводу массовой травли собак, передает «КТВ-ЛУЧ»
 
Вечером 8 февраля в паблике «Бездомные животные Сызрани. Поможем вместе!» соцсети ВК появился пост об умерщвлении животных.
 
«Массовая травля собак в 
11 февраля 2018, 04:04
В Самаре стартовала благотворительная акция помощи бездомным животным

В Самаре стартовала благотворительная акция помощи бездомным животным

В Самаре началась новогодняя благотворительная акция по сбору помощи брошенным животным «Варежка добра». Помочь можно не только деньгами, но и кормом, лекарственными средствами и игрушками.
В акции можно участвовать, приобретая товары или услуги партнеров, среди которых салоны красоты, зоомагазины и 

1 декабря 2017, 04:55
Собачью будку с подогревом подарили в Сызрани обществу бездомных животных

Собачью будку с подогревом подарили в Сызрани обществу бездомных животных

Теперь в ней живет собака с щенками. Необычную будку общественникам презентовали сотрудники отдела судебных приставов.

По словам приставов, эту будку они купили 2 года назад для бездомной собаки, которая жила рядом с их зданием. На вместительную конуру с подогревом, 
19 октября 2017, 10:51
В Сызрани спасли котенка, плавающего на пенопласте в затопленном подвале

В Сызрани спасли котенка, плавающего на пенопласте в затопленном подвале

Спасатели Сызрани выручили из беды котенка, который из последних сил держался на куске пенопласта в затопленном подвале многоквартирного дома.
 
Как пишет КТВ ЛУЧ, инцидент случился 17 мая днем в доме № 16 на улице Володарского. За помощью в 
19 мая 2017, 07:22
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