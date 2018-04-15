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В Самаре отловят 1,5 тысячи бродячих собак
Мэрия Самары объявила аукцион по определению подрядчика, который займется отловом безнадзорных собак, находящихся без сопровождающего лица, с последующим содержанием до 3-х дней. Согласно материалам тендера, всего необходимо отловить почти 1,5 тысячи особей. Максимальная цена контракта составляет 2,5 млн рублей.
При отлове …
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8 апреля 2018, 02:11
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Бродячий пес едва не покусал женщину из-за куриных лапок в Сызрани
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15 марта 2018, 09:00
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Стая бродячих собак напала на мужчину в Сызрани
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19 февраля 2018, 08:14
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В Сызрани ищут хозяев для огромного алабая, который выпрашивает еду в Рамено
В Сызрани уже почти неделю ищут хозяев для собаки породы алабай, который обитает в Рамено у местного магазина. Об этом пишут в паблике «По секрету Сызрань» соцсети «ВКонтакте».
«Пес внушительных размеров и будет хорошей охраной», - отмечает автор …
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18 февраля 2018, 04:56
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Массовую травлю собак устроили в поселке Варламово под Сызранью?
Администрация посёлка Варламово отрицает сведения, появившиеся в соцсетях по поводу массовой травли собак, передает «КТВ-ЛУЧ»
Вечером 8 февраля в паблике «Бездомные животные Сызрани. Поможем вместе!» соцсети ВК появился пост об умерщвлении животных.
«Массовая травля собак в …
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11 февраля 2018, 04:04
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В Самаре стартовала благотворительная акция помощи бездомным животным
В Самаре началась новогодняя благотворительная акция по сбору помощи брошенным животным «Варежка добра». Помочь можно не только деньгами, но и кормом, лекарственными средствами и игрушками.
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1 декабря 2017, 04:55
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Собачью будку с подогревом подарили в Сызрани обществу бездомных животных
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19 октября 2017, 10:51
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В Сызрани спасли котенка, плавающего на пенопласте в затопленном подвале
Спасатели Сызрани выручили из беды котенка, который из последних сил держался на куске пенопласта в затопленном подвале многоквартирного дома.
Как пишет КТВ ЛУЧ, инцидент случился 17 мая днем в доме № 16 на улице Володарского. За помощью в …
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19 мая 2017, 07:22