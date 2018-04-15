Собачью будку с подогревом подарили в Сызрани обществу бездомных животных Теперь в ней живет собака с щенками. Необычную будку общественникам презентовали сотрудники отдела судебных приставов.



По словам приставов, эту будку они купили 2 года назад для бездомной собаки, которая жила рядом с их зданием. На вместительную конуру с подогревом, …