Администрация Самары ищет подрядчика на обслуживание автобусного маршрута №80. Он пролегает между микрорайоном «Волгарь» и площадью Революции. Автобус на этом направлении начал курсировать еще в апреле в тестовом режиме. Чуть позже было принято сделать его постоянным и присвоить отдельный номер.
Судя по заявке на сайте госзакупок, подрядчик должен будет выставить на линию машины длиной не более 7,5 метра. Это соответствует характеристикам автобуса ПАЗ. Именно такой транспорт и перевозил жителей микрорайона до площади Революции и обратно.
Маршрут будет функционировать в ежедневном режиме. Первый рейс из «Волгаря» будет уходить в 6:30, а с площади Революции в 7:00. Завершать свою работу маршрут будет в 20:00. Интервал между автобусами будет составлять один час.
Маршрут пролегает по следующим улицам: Осетинская – Казачья – Шоссейная – Главная – Водников – Крупской – Алексея Толстого – Пионерская – Куйбышева и в обратном направлении.
Итоги электронного аукциона будут подведены 5 июня.
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