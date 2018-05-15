Два ребенка из автобуса пострадали в ДТП с иномаркой в Самаре В Самаре полицейские сообщили официальную информацию о ДТП с участием иномарки Hyundai и пассажирского автобуса Peugeot, в котором в том числе ехали дети. ДТП произошло в среду, 9 мая, в 14:30 на Московском шоссе в районе ТЦ «Парк Хаус». Есть …