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«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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16 мая в Самаре изменится движение общественного транспорта

16 мая в Самаре изменится движение общественного транспорта

В Самаре в среду, 16 мая, состоится третий тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена». Как уже сообщала «ТЕРРА», сыграют футбольные команды «Лада – Тольятти» и «Носта» (Новотроицк). Игра начнется в 18 часов. В Самаре изменится движение общественного транспорта. 

"Проход на 

15 мая 2018, 12:00
В блогах: «В Самаре пропали маршрутки № 47»

В блогах: «В Самаре пропали маршрутки № 47»

В паблике "Нетипичная Самара" соцсети "ВК" негодуют, что в городе начали «истреблять» маршрутки. Около 3 недель назад с улиц исчезли микроавтобусы № 37 Приволжский микрорайон - Хлебная площадь, а через некоторое время и № 6 Юнгородок - санаторий «Самарский». 
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Продажу дачных транспортных карт возобновили в Самаре

Продажу дачных транспортных карт возобновили в Самаре

В Самаре в пятницу, 11 мая, поступила в продажу новая партия в 10 тысяч дачных транспортных карт. 2000 будут продавать в самарском метрополитене, 1500 в офисах «Транспортной карты», 4000 – в почтовых отделениях. Еще 2,5 тысячи карт – резерв. С 

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Самарцев просят помочь дальнобойщику, «застрявшему» на трассе

Самарцев просят помочь дальнобойщику, «застрявшему» на трассе

В паблике для дальнобойщиков «Лапа помощи (Взаимопомощь на дорогах)» соцсети "ВК" обращаются к самарцам с просьбой помочь сломавшемуся большегрузу из Нижнего Новгорода, который уже четвертый день стоит на трассе под Самарой. У МАЗа полетел коленчатый вал. Необходимо его хотя 
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Два ребенка из автобуса пострадали в ДТП с иномаркой в Самаре

Два ребенка из автобуса пострадали в ДТП с иномаркой в Самаре

В Самаре полицейские сообщили официальную информацию о ДТП с участием иномарки Hyundai и пассажирского автобуса Peugeot, в котором в том числе ехали дети. ДТП произошло в среду, 9 мая, в 14:30 на Московском шоссе в районе ТЦ «Парк Хаус». Есть 
10 мая 2018, 09:30
ДТП с автобусом создало пробку на Ново-Вокзальной в Самаре

ДТП с автобусом создало пробку на Ново-Вокзальной в Самаре

В Самаре во вторник, 8 мая, на улице Ново-Возкальной образовалась пробка из-за ДТП. По словам очевидцев, столкнулись автобус и иномарка Datsun. Фото появилось в соцсети. Столкнувшиеся машины перекрыли полосу в сторону 
8 мая 2018, 01:32
Стало известно решение по автобусу Волгарь – пл. Революции в Самаре

Стало известно решение по автобусу Волгарь – пл. Революции в Самаре

В Самаре стало известно решение мэрии по автобусному маршруту микрорайон Волгарь – площадь Революции. Он включен в реестр муниципальных автобусных маршрутов под номером 80. Один автобус малой вместимости будет курсировать по схеме: Осетинская - Казачья – Шоссейная – Главная – 

4 мая 2018, 01:06
Новую дорогу из микрорайона «Волгарь» хотят построить в Самаре

Новую дорогу из микрорайона «Волгарь» хотят построить в Самаре

В Самаре назначены публичные слушания по вопросу строительства новой дороги в Куйбышевском районе. Ее собираются построить от примыкания улицы Осетинской в микрорайоне «Волгарь» с выходом на улицу Народную. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания пройдут в период 

3 мая 2018, 05:24
Стали известны подробности ЧП с пассажирским автобусом в Самаре

Стали известны подробности ЧП с пассажирским автобусом в Самаре

В Самаре в четверг, 
3 мая 2018, 03:34
Запущен автобусный маршрут между площадью Революции и микрорайоном «Волгарь»

Запущен автобусный маршрут между площадью Революции и микрорайоном «Волгарь»

Продолжает решаться вопрос с транспортной доступностью микрорайона «Волгарь». Со 2 апреля оттуда начал курсировать автобус до площади Революции. Автобус выезжает из 17-го квартала и двигается в сторону улицы Казачьей, делая в пути несколько остановок, собирая пассажиров.

Судя по расписанию, автобус будет 

3 апреля 2018, 08:49
Автобусный маршрут запустили в микрорайоне «Волгарь» в Самаре

Автобусный маршрут запустили в микрорайоне «Волгарь» в Самаре

В Самаре с 20 февраля запущен новый автобусный маршрут: микрорайон «Волгарь» - станция Красный Кряжок.

«Время в пути: 16-20 минут. Рейсы автобусов состыкованы по времени отправления-прибытия электропоездов», - сообщает «Самарская пригородная пассажирская компания».

Как уже сообщала «ТЕРРА», новый маршрут проходит от улицы 

20 февраля 2018, 11:32
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