Зимой новый поезд будет курсировать между Самарой и Казанью. Состав №126\125 выйдет на линию 9 декабря, билеты на него уже появились в продаже.
Поезд будет следовать по маршруту Москва-Самара-Казань-Москва. Стоимость билетов в купейном вагоне начинается от 3969 рублей.
Из Самары состав будет отправляться каждый день. Время в пути составит 10 часов 54 минуты. В обратном направлении поезд будет отъезжать в 21:20 и добираться до нашего города за 10 часов 20 минут.
На маршруте предусмотрено несколько остановок на станциях: Чапаевск, Безенчук, Сызрань - 1, Ульяновск-Центральный, Буа, Зеленый Дол.
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