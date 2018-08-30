Между Самарой и Тольятти стартовали перевозки на скоростном поезде «Ласточка». Рейсы осуществляются с 27 августа в тестовом режиме.
Организацию скоростных железнодорожных перевозок между двумя крупнейшими городами области инициировал врио губернатора Дмитрий Азаров. Этот вопрос он поднимал во время визита в губернию президента России Владимира Путина. В итоге, глава государства поручил детально его проработать.
Поезд «Ласточка» состоит из пяти вагонов и имеет 349 посадочных мест. В вагонах имеются кулеры, доступ к интернету. также состав обладает возможностью обслуживания горячим питанием. Для граждан с ограниченными возможностями предусмотрены точки фиксации инвалидных колясок, универсальный санузел. «Ласточка» может развивать скорость до 160 км/ч.
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