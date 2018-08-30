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Детей и взрослых приглашают погладить енотиков в Самарском зоопарке

Детей и взрослых приглашают погладить енотиков в Самарском зоопарке

В понедельник, 3 сентября, маленьких самарцев и их родителей приглашают  на Экологический день знаний в Самарский зоопарк. В программе праздника: веселые загадки о животных, игры на  ловкость, скорость и смекалку, кормление верблюда Лексуса, акция «Погладь меня».

Кстати, в этот 
30 августа 2018, 01:23
На «АвтоВАЗе» литейщик упал с рабочей площадки и погиб

На «АвтоВАЗе» литейщик упал с рабочей площадки и погиб

В Самарской области  ведется  проверка смертельного  случая  на  тольяттинском «АвтоВАЗе», сообщает министерство  труда,  занятости и миграционной политики Самарской области. 25 августа при проведении работ на территории производственного участка литейщик ПАО «АвтоВАЗ» упал с площадки обслуживания машины литья с высоты 1,1 
30 августа 2018, 12:58
В Тольятти преподавателя университета поймали на взятке в 80 тысяч

В Тольятти преподавателя университета поймали на взятке в 80 тысяч

Перед судом в Самарской области предстала старший преподаватель одного из университетов Тольятти. Женщину обвиняли в получении взятки. По версии следствия, в мае этого года педагог получила от двух студентов более 80 тысяч рублей. Деньги были платой за закрытие академических задолженностей. 
30 августа 2018, 12:29
На маршрутах 5д и 50 в Самаре появились более вместительные автобусы

На маршрутах 5д и 50 в Самаре появились более вместительные автобусы

Администрация Самары провела очередной этап работы по анализу пассажирских перевозок. По его результатам было решено ввести двухсменный график работы на автобусных маршрутах №№ 1 и 50. Благодаря этому удалось увеличить количество рейсов, выполняемых в течение дня.

Еще одним нововведением на маршрутах 

30 августа 2018, 11:26
В Самаре продлили срок перекрытия улиц Нагорной и Александра Матросова

В Самаре продлили срок перекрытия улиц Нагорной и Александра Матросова

Из-за затянувшегося ремонта теплосетей специалистам пришлось продлить ограничения движения по улицам Нагорной и Александра Матросова. По участку Нагорной от улицы Охотничьей до Матросова транспорт не сможет проехать до 15 сентября. Движение по улице Александра Матросова в районе перекрестка с Нагорной 

29 августа 2018, 03:16
Самарцы просят выпустить на 61-й маршрут низкопольные автобусы

Самарцы просят выпустить на 61-й маршрут низкопольные автобусы

Жители Самары высказали очередные нарекания на работу общественного транспорта. В этот раз они коснулись автобусного маршрута №61. Сейчас его обслуживают муниципальные машины средней вместимости. Большие низкопольные автобусы на линии отсутствуют. Их-то жители города и просят вновь вывести на маршрут, чтобы 
29 августа 2018, 02:24
На «футбольном» трамвайном маршруте в Самаре начнут принимать транспортные карты

На «футбольном» трамвайном маршруте в Самаре начнут принимать транспортные карты

В трамваях, которые едут по маршруту S5, начнут принимать для оплаты транспортные карты. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на профильный департамент. Сроки  начала действия электронных проездных пока не уточняются.

Напомним, трамвайный маршрут S5 работает в Самаре в 
28 августа 2018, 11:15
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
В Самарской области «товарняк» снес Opel

В Самарской области «товарняк» снес Opel

В четверг, 9 августа, в Самарской области произошло столкновение легковушки и поезда. О нем стало известно в 02:11. Авария случилась на неохраняемом нерегулируемом переезде на 1300-м километре Куйбышевской железной дороги. Там столкнулись грузовой поезд № 1146 и иномарка Opel Insignia.
9 августа 2018, 09:07
Поездного вора поймали в Сызрани

Поездного вора поймали в Сызрани

В Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, который похитил деньги с банковской карты. В дежурную часть Сызранского линейного отдела МВД на транспорте поступила информация о краже банковской карты у пассажира поезда «Санкт-Петербург - Москва». На счетах 
26 июля 2018, 10:43
Прямой поезд начал курсировать в Абзахию из Самары

Прямой поезд начал курсировать в Абзахию из Самары

Летом, в традиционный сезон отпусков из Самары в Абхазию начал курсировать прямой поезд.

Состав Самара — Пенза - Сухум отправляется из областной столицы 11, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 28, 29 и 31 июля в 17:02 и прибывает в 

10 июля 2018, 11:21
Попавший под поезд юноша потерял руку под Самарой

Попавший под поезд юноша потерял руку под Самарой

В Самарской области молодой человек попал под поезд. Это случилось под Самарой в ночь на понедельник, 2 июля. Пострадавший – 20-летний юноша. По данным Куйбышевской транспортной прокуратуры, он получил травму на 1034 километре перегона Мыльная – Безенчук. По предварительным сведениям, 

2 июля 2018, 11:31
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